Пасхальное послание митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, честные иноки и инокини, дорогие братья и сестры, все боголюбивые чада Святой Русской Православной Церкви Архангельской митрополии!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сегодня мы вновь собирались в храмах Божиих, чтобы «едиными усты и единым сердцем» прославить воскресшего Господа.
Своей Крестной смертью и Воскресением Он соединил Небо и землю. Пребывая в храме на Божественной литургии, причащаясь Его Тела и Крови, мы приобщаемся Божественной вечности – вечности, которая была недоступна для человека со времен грехопадения Адама. Наша искаженная грехом природа исцеляется в таинствах Церкви, и смерть – закономерный итог любой земной жизни – больше не страшна нам. На протяжении всей нашей истории смерть была бичом человечества; никто и ничто не могло спасти от нее. Но две тысячи лет назад жены-мироносицы не нашли в гробнице своего распятого Учителя. Он воскрес, и открыл и нам путь к воскресению. Мы продолжаем умирать телесно, но больше не боимся этого.
«Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды», - говорит святой апостол Павел (1Сол. 4:13). Смерть во Христе – это рождение в новую радостную жизнь, это пребывание с Богом и со святыми, и это стало возможным лишь после Креста и Воскресения.
Но Господь никого не спасает «механически»: для этого нужно, чтобы и мы хотели быть со Христом, любили Его и искали Его прежде всего остального; чтобы святые стали нашими лучшими «друзьями» еще в этой, земной жизни. Тогда и смерть не сможет нас напугать. Спросим же себя, к чему устремлены наши помыслы, чего мы хотим сильнее всего, что вызывает у нас радость или печаль. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», - говорит Спаситель (Мф. 6:21).
Празднуя Пасху, мы предвкушаем будущую вечную радость. Несчастен тот, у кого в сердце нет Христа; напротив, ничто не отнимет радости у того, чья радость – о Нем. В дни празднования Пасхи Церковь призывает нас к особой радости. К сожалению, по-настоящему хранить в своей душе пасхальную радость, жить с ней, что бы ни происходило, могут лишь святые. Вспомним, как преподобный Серафим Саровский каждого пришедшего к нему паломника приветствовал словами «Христос воскресе!».
Наша же радость обычно непостоянна и кратковременна. Но и мы можем постараться достойно провести хотя бы Светлую седмицу, не погружаясь умом в житейские проблемы, в мирскую суету, а главное – сохраняя свое сердце чистым. «Очистим чувствия и узрим», — поет Церковь в каноне Пасхи. Покаянием очистим наши чувства от греха: от зависти, злобы, гордыни – и узрим свет воскресения.
Конечно, все мы чувствуем свою греховность, свое недостоинство, но тем непостижимей Божественная любовь к нам и Божественное милосердие.
В дни этого великого праздника я желаю каждому всей душой принять благовестие о Христовом воскресении. Пусть пасхальная радость всегда пребудет в наших сердцах!
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!