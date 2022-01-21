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Росгвардия хорошенько тряхнула "ТГК-2" и "Архангельскоблгаз"

В соответствии с федеральным законом «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» Управлением Росгвардии по Архангельской области осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

В первом квартале 2022 года сотрудниками областного управления Росгвардии в целях осуществления контроля за исполнением ранее выданных предписаний и устранением выявленных нарушений проведены внеплановые проверки объектов ТЭК, расположенных в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске, и относящихся к АО «Архангельскоблгаз» и ПАО «ТГК-2».

По результатам внеплановых проверок в отношении должностных лиц указанных субъектов топливно-энергетического комплекса за допущенные нарушения составлены два протокола об административных правонарушениях, предусмотренных частью 36 статьи 19.5 КоАП РФ. Уполномоченными должностными лицами отделения государственного контроля Управления Росгвардии по Архангельской области приняты решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности с наложением штрафов.

08 апрель 14:15 | : Скандалы

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