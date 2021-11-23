Предприятие Вельского района оштрафовали за свалку мусора пахотных землях

В Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора от надзорных органов поступила информация о несанкционированной свалке на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в Вельском районе Архангельской области.
На части земельного участка, принадлежащем сельхозпредприятию, были выявлены места захламления твердыми коммунальными отходами (пластиковыми бутылками, старой сантехникой, разбитыми стеклами, битым шифером и т.д.), отходами лесопиления и строительными материалами на площади 0,2 га.
Предприятие было привлечено Управлением Россельхознадзора к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей. Ответственность за ликвидацию свалки лежит на правообладателе земельного участка.