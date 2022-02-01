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В Архангельске проходимцы продовали "золотые" приборы пожаротушения

В Архангельске сотрудниками полиции задержаны трое молодых людей, подозреваемых в совершении мошеннических действий в отношении пожилых граждан.


Злоумышленники приехали в Архангельск из другого региона. По версии следствия, в дневное время они приходили в квартиры северян, представляясь сотрудниками пожарной организации, предъявляли удостоверения и настойчиво предлагали приобрести приборы пожаротушения. При этом визитеры убеждали людей в том, что их установка обязательна и предусмотрена законодательством, тем самым вынуждая доверчивых граждан покупать оборудование по завышенной в несколько раз цене.


По данному факту Следственным управлением УМВД России по г. Архангельску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).


В настоящее время установлены трое потерпевших от действий злоумышленников. Причиненный гражданам ущерб составляет 60 тысяч рублей.


У следователей есть основания полагать, что потерпевших может быть больше. Если Вы или Ваши близкие пострадали от аналогичных действий, просьба обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (8182) 28-60-22, 63-20-67, 63-20-68, 63-20-57.


26 март 13:27 | : Скандалы

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