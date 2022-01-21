Прокуратура Архангельска «нахлобучила» несознательную управляющую компанию

Прокуратурой г. Архангельска по обращениям жильцов многоквартирного дома проведена проверка, в ходе которой выявлены факты ненадлежащего содержания общедомового имущества.
Установлено, что управляющая организация, ответственная за содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт многоквартирного дома допускала системные нарушения в содержании и ремонте общедомового имущества.
Заместителем прокурора г. Архангельска директору ООО «Октябрьский» внесено представление, по результатам рассмотрения которого проведены работы по приведению в надлежащее состояние электрических шкафов, монтажу оконных блоков, стекол и радиаторов отопления в одном из подъездов дома.
Кроме того, за нарушение лицензионных требований при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом управляющая компания, а также ее директор привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ с назначением штрафов в размере 125 000 рублей и 25 000 рублей соответственно.