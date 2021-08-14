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Архангельская область потеряла кусочек своей территории

Таяние полуострова на Земле Франца-Иосифа (территориально входит в состав Архангельской области) подтвердили в этом году сотрудники нацпарка «Русская Арктика», работавшие с экспедицией по изучению моржа, организованной Роснефтью. Во время рейда вокруг острова Ева Лив на лодке Зодиак они обнаружили, что полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева почти полностью растаял. Посередине мыса образовался пролив шириной 3 километра.

- Наблюдения позволили сделать вывод, что мыс полностью был ледником, оставшаяся от него часть сейчас представляет собой кусок ледника, который стоит на отмели. Сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции. Карта этого острова была составлена в середине прошлого века, и теперь она устарела. – говорит директор нацпарка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

Это не первый сюрприз, который остров Ева Лиф преподнёс путешественникам. В 1894 году Фритьоф Нансен, открывая его, предполагал, что нашёл два острова. Он даже назвал его двумя именами. Большой – Ева, в честь жены. Маленький – Лиф, в честь дочери. Позже оказалось, что Ева-Лиф это один цельный остров. А теперь выясняется, что площадь его ежегодно уменьшается, и какой формы он станет в будущем не известно.

- Таяние ледника, это дело не одного года. Первые сообщения о том, что полуостров с мысом Месяцева отделился от острова Ева-Лив появилась в 2017 году. В этом году удалось подтвердить эту информацию. Достоверным доказательством является фото- и видеосъемка с квадрокоптера, которую сделала сотрудница Центра морских исследований МГУ Александра Барымова и поделилась с нами. - Говорит начальник отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка «Русская Арктика» Евгений Ермолов.

В связи с климатическими изменениями очертания ледников Земли Франца-Иосифа стремительно меняются. По мнению сотрудников Национального парка «Русская Арктика» на архипелаге еще много мест для потенциальных географических открытий.

  

03 декабрь 11:25 | : Скандалы

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