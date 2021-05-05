Архангельский ОНФ достали поломанные качели и скамейки в парке "Майский"

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились к администрации территориального округа Майская горка с просьбой заменить или отремонтировать тренажеры для занятий физкультурой и привести в порядок скамейки на территории парка «Майский».
После посещения общественных зон, благоустроенных в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», общественники обратили внимание на дефекты почти на каждом тренажере в парке «Майский» и отметили, что отдельные снаряды вовсе не безопасны для здоровья. Кроме того, несколько деревянных скамеек для отдыха изрисованы, и на них плохо закреплены доски.
«По всей вероятности, тренажеры изначально были закуплены низкого качества, почти все сиденья из тонкой пластмассы треснули, два тренажера не работают совсем. На этом фоне заключение властями нового контракта на поставку двух качелей в парк «Майский» со светодиодной подсветкой за 750 тысяч рублей можно расценить как расточительство и бесхозяйственность, – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Филипп Варзумов. – Сегодня мы услышали от людей, что в парке необходимы волейбольная площадка, точка питания, площадка для уличной гимнастики и т.д. Прежде чем закупать дорогостоящие качели, нужно сначала понять, а так ли они необходимы людям за бюджетные средства? Нужно научиться беречь и ремонтировать то, что уже установлено в парке, а также изучать спрос населения на последующее благоустройство».
Открытие парка состоялось в октябре 2019 г. На его благоустройство израсходовано около 40 млн руб. Парк является самым большим по площади объектом для массового отдыха (длина – около 700 м). Основу парка составляют прогулочные дорожки.