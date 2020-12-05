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С известного архангельского журналиста сняты подозрения в экстремизме

В конце января этого года, на волне митинговых страстей по поводу задержания оппозиционного политика Алексея Навального, известный поморский тележурналист и финансовый консультант Владимир Толгский допустил в соцсети неосторожное высказывание в адрес протестующих.

«Я думаю, что надо было стрелять. Как в их любимой Америке. Ума нет — считай, калека. Не нами сказано».

К подобному резюме от известного и публичного человека отношение в обществе было крайне неоднозначное. Большинство, в том числе, коллеги, осуждали журналиста за резкость и просвещали не служившего в армии, что выпущенная из автомата пуля может срикошетить и попасть в случайного прохожего. В том числе, в ребенка.

Однако, как выясняется, шумом в интернете дело не ограничилось. Сразу несколько архангелогородцев обратились в полицию с заявлениями о проверке высказывания Толгского на экстремизм и разжигание ненависти к определенной группе граждан.

От МВД пришел ответ – признаков экстремизма и вражды в словах телеведущего не обнаружено. Безвинный Владимир Толгский и дальше будет вести ток-шоу «Позиция» (к слову, это единственный проект, оставшийся у него от журналистской профессии).   

09 апрель 13:31 | : Скандалы

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