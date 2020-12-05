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В Архангельской области 9% сантехников подвергались сексуальным домогательствам клиенток

В среднем 9% процентов мужчин Поморья становились жертвами харассмента. К такому выводу пришел портал «Зарплата.ру», проанализировав данные проведенного онлайн-опроса. Участвовали 2 000 мужчин, проживающих на территории региона.

Жалобы на сексуальные домогательства подразделялись следующим образом: 3% - неприличные высказывания и грязные намеки в их адрес; 5% - несанкционированные прикосновения к интимным частям тела; 4% -прямое домогательство со стороны начальства.

О том, сколько из пострадавших пожаловались на харрасмент вышестоящему начальству (в правоохранительные органы), статистика умалчивает.

Не менее примечательна выборка по профессиональной деятельности. Сексуальным домогательствам во время трудового процесса подвергались 13% госслужащих, 10% работающих в розничной торговли, 9% сотрудников системы ЖКХ, 8% - в сфере услуг (общепит, гостиницы и пр.).

Так и представляется известный сюжет из немецких фильмов категории «18+» - к сантехнику, меняющему смеситель, подкрадывается сзади аппетитная домохозяйка…

07 апрель 12:58 | : Скандалы

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