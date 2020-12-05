Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Два жителя Архангельска торговали сертификатами на знание русского языка

Сегодня в Октябрьском суде г. Архангельска начались слушания по уголовным делам, связанным с организацией незаконной миграции и фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства и месту пребывания на территории Российской Федерации.

На скамье подсудимых – два жителя г. Архангельска – 39-летний мужчина и 27-летняя женщина. Согласно материалам уголовного дела, они за денежное вознаграждение организовали незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации путем подложной постановки их на миграционный учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства. Кроме того, они заключали фальшивые трудовые и гражданско-правовые договоры с иностранными гражданами и организовывали фиктивную сдачу иностранными гражданами экзамена по русскому языку, истории и основ законодательства Российской Федерации, после чего им выдавался сертификат о сдаче такого экзамена.

Таким образом было организовано незаконное пребывание на территории Российской Федерации не менее 600 иностранных граждан.

Противоправная деятельность была выявлена и задокументирована специализированным подразделением УМВД России по Архангельской области при содействии Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. Расследованием уголовных дел занималось Следственное управление УМВД России по г. Архангельску.

Точку в деле поставит суд.

 

07 апрель 11:53 | : Скандалы

Главные новости


Он не Чиполлино? Цыбульский и его первый год
В лесах Архангельской области обнаружена таинственная секта

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (74)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20