Два жителя Архангельска торговали сертификатами на знание русского языка

Сегодня в Октябрьском суде г. Архангельска начались слушания по уголовным делам, связанным с организацией незаконной миграции и фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства и месту пребывания на территории Российской Федерации.
На скамье подсудимых – два жителя г. Архангельска – 39-летний мужчина и 27-летняя женщина. Согласно материалам уголовного дела, они за денежное вознаграждение организовали незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации путем подложной постановки их на миграционный учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства. Кроме того, они заключали фальшивые трудовые и гражданско-правовые договоры с иностранными гражданами и организовывали фиктивную сдачу иностранными гражданами экзамена по русскому языку, истории и основ законодательства Российской Федерации, после чего им выдавался сертификат о сдаче такого экзамена.
Таким образом было организовано незаконное пребывание на территории Российской Федерации не менее 600 иностранных граждан.
Противоправная деятельность была выявлена и задокументирована специализированным подразделением УМВД России по Архангельской области при содействии Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. Расследованием уголовных дел занималось Следственное управление УМВД России по г. Архангельску.
Точку в деле поставит суд.