Экс-мэру Котласа предъявлено официальное обвинение. Его членство в "Единой России" приостановлено

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение бывшему главе муниципального образования «Котлас» Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (4 эпизода получения должностным лицом взятки в крупном и в особо крупном размерах) и ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления).
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудника администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере строительства, установлена причастность экс-главы муниципального образования к коррупционным схемам при сделках с объектами недвижимого имущества. Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.
Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
Напомним, что по информации нашей редакции бывший глава Котласа был арестован на парковке у московского дома, где квартиру ему приобрел строительный бизнесмен Вязовиков, в данный момент тоже находящийся под следствием по коррупционному делу (информация проверяется).
Сегодня же появилась информация о приостановлении членства Андрея Бральнина в «Единой России». Что является обычно партийной практикой.
(кадры оперативной съемки)