Как посетители вредят нацпаркам Архангельской области

Сотрудники национальных парков выявили за год 148 нарушений природоохранного законодательства. Больше половины случаев —нахождение на территории без разрешения и проезд транспорта вне дорог и водных путей общего пользования.
Разрешение на посещение парков можно приобрести как при въезде на территорию, так и онлайн. Пребывание в Кенозерском национальном парке стоит 250 рублей, а в национальном парке «Онежское Поморье» — 300 рублей за 10 дней.
На втором месте «по популярности» — незаконное рыболовство. В национальных парках изъяли или арестовали три плавсредства, 95 жаберных сетей, 71 крючковое орудие лова, 25 сетных ловушек и более 45 килограммов нелегального улова. Часть рыбы — с признаками жизни — выпустили обратно в естественную среду обитания.
«Рыбачить в национальных парках разрешено, но делать это можно не на всех участках: заповедная и особо охраняемая зоны для любительского рыболовства запрещены. Кроме того, существуют запретные места, периоды и орудия добычи, также определены запретные сроки для вылова отдельных видов рыбы или для использования некоторых орудий лова. Эти ограничения прописаны в Правилах рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. К слову, Правила рыболовства действуют не только на особо охраняемых природных территориях, а по всему региону, так что ознакомиться с этим документом нужно каждому рыбаку-любителю», — пояснил заместитель директора по охране территории ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Евгений Буторин.
Именно рыбалка в запрещённых местах и в запретные сроки в прошедшем году подвела три группы посетителей национального парка «Онежское Поморье» под статью. Туристы рыбачили в местах нереста и на миграционных путях к ним с помощью жаберных сетей. По одному из эпизодов уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, по оставшимся двум — материалы ещё рассматриваются в следственных органах.
Охота, в отличие от рыболовства, в национальном парке «Онежское Поморье» полностью запрещена, в национальном парке «Кенозерский» допустима только для местных жителей. За год государственные инспекторы задержали 10 нарушителей, изъяли девять единиц огнестрельного оружия, 198 патронов к ним, электроманок и два экземпляра западного тундрового гуменника.
Преступают закон не только туристы. Иногда за «тёмными делами» замечают самих жителей заповедных земель или ближайших населённых пунктов. Так, два жителя деревни Луда, граничащей с национальным парком «Онежское Поморье», стали фигурантами уголовного дела о незаконной рубке леса. Суд признал мужчин виновными, приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно и обязал возместить нанесённый лесному фонду ущерб — 514 252 рубля.
Вопреки распространённому заблуждению, национальный парк не получает за счёт нарушителей никакой материальной выгоды. Все взысканные средства за штрафы и возмещённые ущербы зачисляются в федеральный бюджет.
Всего же в результате работы службы охраны за прошедший год был привлечён к административной ответственности 121 человек, наложено штрафов на сумму 390 700 рублей, из которых взыскано 337 269 рублей. Предъявлено исков о возмещении ущерба на сумму 60 856 рублей, взыскано ущерба по предъявленным искам на сумму 46 820 рублей.
«Даже на землях, не входящих в границы особо охраняемых природных территорий, наши госинспекторы не проходят мимо грубых нарушений. Например, наши сотрудники выявили факт образования затора на сёмужье-нерестовой реке Вёжма. Он образовался из-за свала древесины во время аварии лесовоза и препятствовал миграции лососёвых видов рыб к местам нереста. В органы Рыбоохраны было подано сообщение о правонарушении, совместно осуществлён выезд к месту и проведено административное расследование, по результатам которого виновник был привлечён к ответственности, а затор был устранён», — добавил Евгений Буторин.