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Торговля памятью в розницу. В Архангельской области стали продавать знак «Дети войны» и юбилейные медали

В последнее время в социальных сетях стали появляться сообщения (и предложения) о продаже памятного знака «Дети войны».

Появились они на фоне ажиотажа вокруг обсуждения областными депутатами темы ответственности государства перед людьми, чье детство было опалено войной. Гражданам старшего поколения предлагают получить бесплатно знак «Дети войны» или памятную медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но при этом оплатить упаковку и пересылку. Плюс «дополнительные услуги» - индивидуальную гравировку или нанесение слоя золота.

При этом пенсионеры не всегда знают, что памятная медаль по статуту вручается в торжественной обстановке и совершенно бесплатно.

Спикер Архангельского областного Собрания Екатерина Прокопьева возмущена подобными действиями циничных предпринимателей и со всей ответственностью заявляет, что какие-то коммерческие действия на местном уровне незаконны - предоставление статуса, подкрепленного мерами социальной поддержки, является приоритетом федеральных законодателей.

- Именно поэтому мы направили обращение в адрес правительства Российской Федерации с инициативой повышения пенсий «детям войны». Учитывая, что в эту категорию попадают все граждане, родившиеся в период с 1 января 1940 года по 31 декабря 1945 года, мы предлагаем повысить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости этим людям на 50 процентов. Тем самым базовая часть пенсии может увеличиться в полтора раза.

 

02 декабрь 11:35 | : Скандалы

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