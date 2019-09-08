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Против вейпов (электронных сигарет) больше всех бухтят традиционные курильщики

Каждый пятый россиянин считает, что вейпы для курильщика более вредны, чем обычные сигареты. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, как относятся к электронным сигаретам работодатели, курящие и некурящие граждане. В опросах приняли участие 500 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России.

В 46% российских предприятий и организаций запрещено курение электронных сигарет и вейпов, в то время как обычные сигареты запрещает лишь 21% работодателей. В специально отведенном месте можно курить вейпы в 36% компаний. Лишь 4% предприятий позволяют курить электронные сигареты где угодно. Каждая сотая компания разрешает своим сотрудникам курить вейпы в туалетах и коридорах.

Среди курящих россиян 8 из 10 предпочитают только сигареты, 8% используют только электронные девайсы, 12% — и то, и другое. Мужчины чаще женщин курят обычные сигареты (83% против 74%). Женщин, курящих только вейпы, в два раза больше, чем мужчин — 12% против 6%. Популярнее всего вейпы среди самых молодых курильщиков: 12% россиян до 24 лет курят только вейпы, каждый пятый и вейпы, и обычные сигареты.

Результаты опросов Superjob свидетельствуют о том, что в обществе пока не сформировалось четкого отношения к электронным испарителям табака. «Влияние вейпов на человеческий организм ещё только предстоит изучить», — комментируют респонденты. Каждый пятый россиянин считает, что электронные сигареты вредны для здоровья курильщика в большей степени, чем обычные (21%). 36% говорят о том, что вейпы и обычные сигареты одинаково вредны. Каждый девятый считает, что электронные сигареты вредны в меньшей степени (11%).

О большем вреде вейпов для окружения курильщика говорили 13% опрошенных. Каждый пятый уверен, что пассивное курение вейпов менее опасно, чем вдыхание табачного дыма (20%). Более трети опрошенных (35%) уверены, что для окружающих вейпы и обычные сигареты одинаково вредны.

О большем вреде электронных сигарет для курильщиков и их окружения чаще всего говорили мужчины и респонденты старше 45 лет. Респонденты до 24 лет, среди которых вейперов больше всего, чаще поддерживают идею о меньшем вреде электронных испарителей по сравнению с обычными сигаретами.

Респонденты, курящие только обычные сигареты, мнение о большем вреде вейпов поддерживают даже чаще, чем некурящие: так о значительном вреде вейпов для самого курильщика говорили 29% из них, о большем вреде вейпов для окружающих — 15%. Среди некурящих граждан этой позиции придерживаются 20 и 12% опрошенных соответственно.

*курение вредит вашему здоровью

17 октябрь 11:12 | : Скандалы

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