Архангельские активисты ОНФ взялись за "стадион недоступности" САФУ

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились к руководству Северного Арктического федерального университета (САФУ) с просьбой обеспечить удобный доступ на стадион «Буревестник» для студентов и любителей спорта. Кроме того, общественники обратили внимание ответственных за объект на отсутствие на стадионе контейнера для сбора мусора, некошеную траву и наличие локальных дефектов на трибуне для зрителей.
В региональное отделение ОНФ обратились любители спорта, которые пожаловались на то, что доступ на стадион «Буревестник» неудобен и открыт только со стороны Ленинградского проспекта областного центра. Вторые ворота расположены со стороны набережной Северной Двины, но они постоянно закрыты, хотя здесь расположена удобная парковка для автомобилей.
«В летнее время спортсмены особенно хотят позаниматься на стадионе, и совершенно непонятно, почему они должны пользоваться только одним «входом – выходом» со стороны Ленинградского проспекта, где парковка автомобилей маленькая и неудобный заезд. Десятки людей вынуждены перелезать через ворота или проползать под ними, со стороны это выглядит почти комично. Возможно, есть какие-то веские причины для закрытия ворот на замок, тогда администрация должна была проинформировать об этом спортсменов. Мы полагаем, что тут виной обычное нежелание персонала открывать железную дверь с другой стороны улицы, ведь для этого нужно пройти от своего служебного помещения до точки ворот порядка 200 метров», – прокомментировал активист ОНФ в Архангельской области Сергей Носырев.
Общественники будут держать ситуацию с обеспечением удобного доступа на стадион на контроле.
Напомним, год назад стадион «Буревестник» «прославился» тем, что там не разрешили заниматься инвалиду-колясочнику.