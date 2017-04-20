ДолойРомарио! Бунт учеников северодвинской гимназии - не заигрались ли?

В северодвинской гимназии № 14 зреет бунт против нового директора (старый, Юрий Гнедышев, приглашен на работу в областную администрацию).
Некоторые родители умиляются тому, что инициатива «гражданского неповиновения» исходит от самих учеников и даже сравнивают ее с протестами 26 марта в Москве.
Отзывы своих читателей публикует участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал»:
«…после повышения Ю. А. Гнедышева до замминистра образования Архангельской области, исполняющим обязанности директора в Северодвинской гимназии №14 был назначен Резанов Р. А. Но, к сожалению, по отношению к учащимся и педколлективу он ведет себя крайне некомпетентно, иногда даже доводя до слез. Возмущена гимназия и его планами на закрытие медиакружка, сокращение часов в театральной студии (ребята из театра и медиакружка являются неоднократными победителями и лауреатами многочисленных областных и всероссийских конкурсов), введения запрета на выход в туалет на уроке, запрет в теплое время года играть на площадке. Также новоиспеченный директор не пускает ребят через боковой вход в школу и требует закрыть пожарные выходы, а до недавнего времени Резанов появлялся на рабочем месте в джинсах и поло (хотя от учеников строго требует форму) и парковал свой личный автомобиль на территории школы.
И родители, и ученики, и учителя крайне опечалены, что гимназия попала в такие руки…
P.S. Но есть и другое мнение:
- Назначить директором работника из другой школы - совершенно правильное решение. 14 гимназия медленно разлагается. Втягивают детей в борьбу сплетников. На пенсию отправить провокаторов.
- Да вы чё? А директор школы, в которой учатся мои дети, тоже заставляет всех форму носить, курить на территории школы нельзя, открыт только центральный вход. Спасибо что открыли глаза на беспредел, я думал, что так и должно быть!
(на фото: пример детского «протестного» творчества)