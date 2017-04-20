Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ДолойРомарио! Бунт учеников северодвинской гимназии - не заигрались ли?

В северодвинской гимназии № 14 зреет бунт против нового директора (старый, Юрий Гнедышев, приглашен на работу в областную администрацию).

Некоторые родители умиляются тому, что инициатива «гражданского неповиновения» исходит от самих учеников и даже сравнивают ее с протестами 26 марта в Москве.

Отзывы своих читателей публикует участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал»:

«…после повышения Ю. А. Гнедышева до замминистра образования Архангельской области, исполняющим обязанности директора в Северодвинской гимназии №14 был назначен Резанов Р. А. Но, к сожалению, по отношению к учащимся и педколлективу он ведет себя крайне некомпетентно, иногда даже доводя до слез. Возмущена гимназия и его планами на закрытие медиакружка, сокращение часов в театральной студии (ребята из театра и медиакружка являются неоднократными победителями и лауреатами многочисленных областных и всероссийских конкурсов), введения запрета на выход в туалет на уроке, запрет в теплое время года играть на площадке. Также новоиспеченный директор не пускает ребят через боковой вход в школу и требует закрыть пожарные выходы, а до недавнего времени Резанов появлялся на рабочем месте в джинсах и поло (хотя от учеников строго требует форму) и парковал свой личный автомобиль на территории школы.

И родители, и ученики, и учителя крайне опечалены, что гимназия попала в такие руки…

P.S. Но есть и другое мнение:

- Назначить директором работника из другой школы - совершенно правильное решение. 14 гимназия медленно разлагается. Втягивают детей в борьбу сплетников. На пенсию отправить провокаторов.

- Да вы чё? А директор школы, в которой учатся мои дети, тоже заставляет всех форму носить, курить на территории школы нельзя, открыт только центральный вход. Спасибо что открыли глаза на беспредел, я думал, что так и должно быть!

(на фото: пример детского «протестного» творчества)

21 апрель 13:09 | : Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2017 (179)
Март 2017 (249)
Февраль 2017 (225)
Январь 2017 (200)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.