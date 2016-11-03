Графский помёт. П. Толстой оказался недостойным потомком "матёрого человечищи"

Ох, и не хотел я трогать тему Исаакиевского собора. Но придётся. Коллега Толстой спровоцировал - Петруша который - он же типа «телевизионный журналист». И вообще, из дворян.
Хорошо написал друг моей юности Орлуша, исчерпывающе:
Если ты родился с головой пустой,
И антисемитом в Думе стал со скуки,
Значит, ты – Петрушка, а не граф Толстой,
А этика с генетикой – это лженауки.
Только штука в том, что Андрюша Орлов, вопреки общепринятому мнению о национальности всех либералов, не еврей ни разу (только по друзьям). А здесь серьёзные струнки задеты, как будто вернулся в советское прошлое.
Но сначала об Исаакии. О храме, то есть. В начале января этого года мэрия Санкт-Петербурга приняла решение о передаче Исаакиевского собора в управление Русской православной церкви. При условии сохранения функции музея. То есть, на полное самообеспечение. Причём церковные службы должны проводится бесплатно.
Тут мне не очень понятно. Идёт служба, и одновременно экскурсанты с открытыми ртами ходят-бродят? Мне бы, как верующему, это было бы неприятно. С другой стороны, помню, как в Варшаве ходил в костёл, где покоится сердце Шопена, к нему специально и шли. И ничего, никто никому не мешал… хотя в костелы не принято просто так заходить, только на мессы.
А вот пример, который приводит известный медиа-диакон Кураев: Вчера мой скутерок подъехал к миланскому Duomo. Я понадеялся на свой подрясник и полагал войти бесплатно. Однако охрана не вняла моим уверениям. С присущим мне законопослушанием я грустно побрел в кассу расставаться с 2 евро. Правда, ему самому «культпоход» обошёлся бесплатно, грамотная кассирша без труда определила в нём религиозный чин. И далее следует пояснение: Итак, кафедральный действующий собор в Европе. Вход днем по билетам. Внутри за отдельную плату - аудиогид. Через год, после завершения передачи Исаакия патриархии, те, кто сейчас клянутся, что билетов в храм не будет и вход будет бесплатный, вдруг вспомнят про "европейский опыт".
Нам остаётся выбрать, что больше подходит российскому менталитету – умеренная плата или доходное предприятие на задворках храма (такой опыт тоже есть, сами знаете). В общем, до всего можно договориться, было бы желание. Что касается моего личного мнения, то считаю – все ныне существующие, пригодные к эксплуатации храмы (извините за светский сленг) должны быть переданы на баланс церкви, даже Собор Василия Блаженного в Москве. Или какой другой конфессии, если речь идёт о мечети, костёле, кирхе, синагоге, пагоде. Потому что это… логично. И не страшно, если на этом кто-то будет зарабатывать, ибо нет в земных пределах тех, кто питается одним святым духом.
При этом многие близкие мне люди со сходными политическими взглядами думают по-другому. И это их право.
Совсем другое дело, если у РПЦ не окажется денег на его содержание. Но их также может не хватить и в казне Санкт-Петербурга. Тогда пусть совместно ищут, пестуют, потом и доходы вместе делят, что тоже логично. Мне, кстати, с Исаакием фатально не везло: сколько раз к нему не подходил, он всё был на бесконечной реставрации. Но верю – внутри есть, на что посмотреть.
Теперь о самом скандале. Известный телеведущий с Первого канала, недавно за каким-то лядом приглашённый в депутаты Госдумы, он же правнук «зеркала русской революции», очень неосторожно высказался на революционную тему. По версии Петра Толстого, православные храмы разрушали… нет, лучше ознакомьтесь с первоисточником.
«Наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек».
Тут депутат с графской фамилией переплюнул даже фашистов. Поясняю – идеология Третьего рейха предполагала, что евреи опасны Германии вплоть до третьего колена, и отправляла в концлагеря внуков евреев (именно на этом основан принцип репатриации в Израиль: если у вас дедушка или бабушка евреи – welcome). Петя Толстой видит опасность вплоть до четвёртого колена. Представляете, в каком плотном вражеском окружении ему приходится работать в телецентре «Останкино»… там даже Черток когда-то операторствовал.
В официальной биографии П. Толстого не указано, кем работали его уважаемые родители. Но поступить на международное отделение факультета журналистики МГУ мальчику «с улицы» даже в разгар перестройки было ох, как не просто. Даже прямому потомку классика. Интеллект на Петрушином челе не просматривается. Поэтому рискну предположить, что речь идёт об отпрыске партийной номенклатуры. Партийной в те годы означало только одно- коммунистической. Уже по своему жизненному опыту скажу – коммунистическая идеология в советском варианте шла рука об руку с антисемитизмом. И из рабочего кабинета отца семейства это непременно попадало домой, где его впитывали детки… тоже с этим сталкивался.
Мне с самого начала было интересно, как Петрушу будет отмазывать его партия («Единая Россия»). Впрочем, подозреваю, что приведённый выше тезис тоже не является его авторским. Подобного рода деятелям свойственно консультироваться по любому скользкому поводу. Не зря журналиста Толстого неоднократно обвиняли не только в лизоблюдстве, передёргивании фактов, но и в откровенном плагиате.
Отмазка так себе. Оказывается, под выражением «выскочили из черты оседлости» имелись в виду… каторжане, которым после отсидки запрещалось селиться в крупных городах Российской империи. Но это называлось «поражение в правах». Черта же оседлости относилась конкретно к лицам еврейской национальности (кстати, одна из версий возникновения фамилии Черток – проживание у границ черты оседлости). Честно говоря, мне как-то неудобно за опытного идеолога и партаппаратчика Вячеслава Володина, поддержавшего эту туфту.
И теперь они вдвоём (Володин и Толстой) удивляются, чего это евреи всё так болезненно принимают на свой счёт. А того. Потому что это не им отказывали в поступлении в целый ряд учебных заведений (мне в политотделе Кантемировской дивизии так прямо и сказали – с твоей фамилией о подфаке Института дружбы народов можешь и не мечтать). Причём происходило это в стране, где декларировался интернационализм - вот что вдвойне обидно. И это не им с детства и во дворе, и в школе, и в армии приходилось биться «за жидовскую морду» так, чтобы после к тебе боялись близко подойти - иначе не выжить. И ещё много-много всего-всякого им не понять…
Был ли в СССР государственный антисемитизм? Ответственно заявляю – был. Потому что слово «еврейчики» вылетало из уст ответственных товарищей (правда, они старались сдерживать себя в прямом телеэфире). Потому что председатель Госкомитета по радио и телевидению Лапин открыто говорил, что с евреями в Останкино «перебор», и он будет с этим бороться. Потому что существовал запрет на профессии, который, правда, объясняли «повышенной эмиграционной опасностью».
Но настали времена, когда антисемит стал нерукопожатен, как генерал Макашов, от которого поспешила избавиться даже КПРФ. Люди, занимающие ответственные посты, волей-неволей стали учиться политкорректности в высказываниях. И не только по национальным вопросам. Так, например, было с выставкой «Осторожно, религия», закончившейся судебным процессом, или с шашлычной «Антисоветская», когда заведение общепита сначала было вынуждено избавиться от оскорбившей ветеранские организации вывески, а потом вообще тихо закрылось. В последнем случае больше похоже на грустный анекдот (я когда-то так любил эту шашлычку, жил недалеко), но правила едины для всех.
Многие теперь ждут, что на Петра Толстого заведут уголовное дело по разжиганию национальной розни. Ну, как минимум, прикроют его карьеру публичного человека. Пусть, если хочется, отирается в компании маргиналов.
А я не жду. Была бы возможность, дал бы Петруше в… нет, просто поставил в угол. Большего бутуз-переросток не достоин.
(фото с politota.dirty.ru)
Леонид Черток