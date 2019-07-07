Итоги недели со 2 по 8 сентября 2019 года

Сегодня в Итогах:
- Развод по-чеченски – почему Путин не поверил Басаеву 15 лет назад и чем это всё обернулось;
- Геном без бинома – в России пытаются изобрести нацию «послушного типа»;
- Через тернии к отдыху – как автор Итогов тестировал туристическую деревню на проходимость и вкус.
Федеральные новости
Беслан: Злая память
Так случилось, что в нашей стране первое сентябре уже 15 лет не только День знаний, но и День скорби.
Первого сентября 2004 года в осетинском городе Беслане в заложниках оказались больше 1200 человек, которых террористы удерживали более двух суток. 3 сентября в здании произошел взрыв, после которого силовики начали штурм. Погибли 334 человека, из них 186 - дети.
Теперь там в этот день один ритуал – поминовения покойных. Зажигаются свечи в бывшем спортзале (так и остались развалины, как часть мемориала), 3-го в небо улетают 334 белых воздушных шара (в интернете заполошные экоактивисты уже высказали своё недовольство «загрязнением атмосферы»… раз в год могут и потерпеть). Традиционно школьные занятия по всей республике начинаются 4 сентября.
Увы, но лично у меня воспоминания об этом страшном событии стёрты собственным инсультом и последовавшей реанимацией. Уже постфактум поражался находчивостью исполнительной власти, догадавшейся увязать отмену прямых выборов глав российских регионов с бесланским терактом. Притом, что ещё в марте того же года было предельно ясно – Кремль не поймёт и не простит своеволия, когда сразу три региона (Архангельск, Алтай, Рязань) проголосовали не по разнарядке «Единой России». Что подразумевает истинная демократия… но только не «суверенная», именно тогда этот жлобский термин начал входит в словесный обиход наших политиков и телекомментаторов.
Что такого сделал тогдашний глава Северной Осетии-Алании, чтобы из-за него так наказали всех коллег (впрочем, кому-то наоборот обеспечили безопасность от народного волеизъявления), нам толком до сих пор не объяснили.
Вообще это был первый опыт крутого завёртывания государственных гаек в период правления нынешнего президента (как раз его второй срок начался). Кажется, впервые после 91-го года серьёзно приструнили СМИ. И не под экономической подоплёкой, как было с НТВ Гусинского, а по чисто политическим мотивам – Рафа Шакирова уволили за то, что его «Известия» вышли с плакатным номером из фотографий с места трагедии. И там не было чёткой линии, кто же виноват в произошедшем.
Увы, время безжалостно. Ещё пять лет назад, на десятилетие, опросы показали, что примерно треть россиян не помнит, что произошло в 2004-м году в Беслане, а уж тем более подробностей. Кстати, вы в курсе, какой это по масштабам городок? Сейчас ужаснётесь – в том теракте погиб ОДИН ПРОЦЕНТ от общего числа его жителей.
Почему именно Беслан? Помните поговорку – «где тонко, там рвётся»? Конечно, подобная акция произвела бы больший эффект в Москве, Санкт-Петербурге, в любом другом городе-миллионнике. Но после «Норд-Оста» там были усилены меры безопасности, проще было бить туда, где не ждали.
Этим чеченские террористы (имеет террор национальность и вероисповедание, в этом конкретном случае имеет) показали своё истинное лицо. Сколько было в той школе учеников-мусульман? Сколько-то точно было, это же Кавказ. Но никто их не идентифицировал, не вывел, бандиты в заложниках держали единоверцев. К тому же осетины – кавказский народ… это тоже должно что-то значить при подобных разборках. Оказалось, что ничего, чеченцы не увидели никакой разницы с остальными россиянами.
Кстати, а кто помнит, какие требования были у террористов? Всю эту неделю внимательно смотрел репортажи из Беслана… у молодёжи может создастся впечатление, что чеченцы пришли только для того, чтобы побольше убить осетинских детей. Нет, я нисколько не оправдываю нелюдей, своими действиями поставивших школьников и женщин перед смертельной опасностью, только за это они достойны высшей меры (моя постоянная позиция по вопросу возвращения в уголовный кодекс смертной казни). НО… давайте обратимся к фактам, сейчас почему-то замалчиваемым.
«Владимир Путин, эту войну начал не ты. Но ты можешь ее закончить, если тебе хватит мужества и решимости Де Голля», - это строки из записки Шамиля Басаева (помните ещё такую фамилию?), адресованной тогдашнему (и нынешнему) президенту.
Дальше шло требование вывода федеральных войск с территории Ичкерии и получении последней самой широкой автономии. За это было обещан… мир. Если в подробностях – противная сторона обязалась не заключать политических, военных и экономических союзов против России, не размещать на своей территории иностранные военные базы, не поддерживать или финансировать группировки, ведущие вооружённую борьбу против России, а также войти в состав СНГ и гарантировать отказ всех мусульман России от вооружённых методов борьбы против Российской Федерации при условии соблюдении свободы вероисповедания.
Где-то читал, что в какой-то момент Путин морально был готов принять условия, но… Но я его понимаю. Людям, направившим автоматы на детей, веры нет и быть не может. Явно советники объяснили главе государства, да он и сам это знал, что для правоверного мусульманина обмануть гяура, как в два пальца высморкаться. К тому же, что прикажите делать с той властью, на тот момент правившей в Чеченской Республике? Напомню, это семья Кадыровых, бывших боевиков, которых приручил Кремль… говоря проще, купил их лояльность практически неограниченной властью внутри территории плюс фантастическими денежными траншами, благо баррель нефти попёр вверх. И что с ними такими прикормленными делать, куда девать?
А ещё вызывает законные сомнения право Шамиля Басаева отвечать за всех мусульман России скопом. У них и между полевыми командирами никогда согласия не было, только личная выгода, а уж с представителями других кавказских национальностей вообще вражда. Короче, понты якобы главного на Кавказе и ничего более. И президент наш был бы разпоследним лохом, если бы повёлся на сладкие речи убийцы-землемера.
Но там, насколько я помню, было ещё одно предложение. Террористы требовали Путина на переговоры. Личные, в захваченной школе. В обмен на всех заложников сразу.
И тут я не понимаю. Как он выдержал и не пошёл? Когда речь шла о жизнях сотен детей. Ведь любой штурм, любая спецоперация в таких условиях – штука непредсказуемая в части прогноза жертв. Можно с ужасом, но констатировать – заложникам ещё повезло… как и их товарищам по несчастью в московском «Норд-Осте». Повезло, что не все полегли, не все заложенные заряды сработали. Террористы знали, что на смерть идут, что это всего лишь акция устрашения, если хотите, пиар на крови. Конечно, кто-то надеялся выжить, вырваться… но не очень. Поэтому и шли бы до конца, раз себя в собственных душах похоронили.
Путин же лишь повторил непреложный принцип Израиля – никаких переговоров с террористами, ибо подобное будет продолжаться раз за разом. Да, жертвы… но такова диалектика войны с террором. Но чтобы понять и принять такую логику, надо десятилетиями прожить в состоянии полной боевой готовности и к отпору, и к жертвам.
Врагу такого не пожелаешь. Тем более, себе самому…
Обществоведение: Вдарим геномом по оппозиции
На днях у меня была неформальная встреча с депутатом Государственной Думы (не от Архангельской области). Человек опытный, не сказать - прожжённый, и не из партии власти, то есть, не связанный обетом молчания.
За пивом зашёл разговор о надвигающихся, как асфальтовый каток, выборах. Особое внимание к «лакмусовым бумажкам» - двум столицам. В одной протестную молодёжь мутузят, почём зря, в другой политическое поле зачистили так, что главному кандидату придётся бороться только с собственной непопулярностью..
О чём это говорит? Только об одном – действующая власть… нет, не боится… не уверена в своём электорате. Иначе к чему такие рогатки, такие зачистки?
- Помяните моё слово, после сентябре будут какие-то изменения в избирательном законодательстве, - пообещал мой собеседник, вкусно прихлёбывая пенное.
Конечно, всё можно. Но это не решит проблему в корне, вконец отменить прямые выборы на всех уровнях власть вряд ли захочет… так удобней, но совсем неприлично. К тому же всё чаще звучат революционные предложения сделать выборы в главный парламент страны полностью мажоритарным, что означает фактически вернуться на позиции Первого съезда народных депутатов, тогда хоть и шумно было, но весело. А всё из-за участившихся разговоров, что партийная жизнь в новой России в принципе не приживается, а действующие политические силы, особенно их «большая четвёрка», полностью себя дискредитировали в глазах народных масс.
То есть, общество хочет выбирать конкретных людей, а не их партийную эмблему. Плохо представляю это технически… но заманчиво.
А ещё есть такой выход… Аппарат Госдумы разместил заказ на исследование возможности использования в стране вспомогательных репродуктивных технологий. Что-то подобное мы уже слышали, помните шухер, когда зловредные американцы несанкционированно собирали по России биологический материал разных этносов, сам Путин об этом предупредил, чтобы мы не давали? Тут же пошли шутки про черепашек-нинзя нового типа…
…но это чужим нельзя, а своим можно. Вот какое «техзадание» появилось на сайте госзакупок - использование технологии редактирования генома для "создания общества нового типа". Подрядчик должен предложить Госдуме концепцию развития использования вспомогательных репродуктивных технологий "как прорывной технологии нового века и как основы формирования новых представлений о профессиональной деятельности в текущем тысячелетии".
Всё, дальше неинтересно… хотят создать общество нового типа, старого типа себя, типа, не оправдало.
Все разговоры о создании «генетических паспортов», якобы обеспечивающих химическую и биологическую безопасность страны, лишь для отвода глаз.
Чем мы-то их не устраиваем?! Народ, вроде, приспособился к новой социальной системе, обуржуазился, оброс какой-никакой собственностью, стал ценить свободу передвижения по миру. Только выборы, другого варианта у меня нет.
Потому что, если уходить в другие сферы, просто становится страшно. В интернете уже появились шуточки насчёт нации зомби, которых можно программировать под любые нужные власти действия. Если при советской власти с этим справлялись путём всесторонней агитации и патриотического задора, то в условиях капитализма такая схема работает не всегда.
Ну, а с технологией программируемого генома многие насущные проблемы будут решаться буквально на раз-два. Например, улучшение демографической ситуации, о чём не раз говорил президент. Из ямы этой вроде вылезли, а дальше стоп, хоть по сто раз на день показывай им по телевизору счастливую многодетную семью, сгибающуюся под тяжестью материнского капитала. Ну, не кролики наши люди, хотят ЭТИМ заниматься и для удовольствия тоже. Да и недальновидно доверять дело государственной важности просто мужчине-женщине, вдруг от их соития какая-нибудь недисциплинированная личность появится, не дай бог, с низкой социальной ответственностью. Совсем другое – технология клонирования, программируешь на выходе бойцов Росгвардии нужной комплектации, и вперёд!
Кстати, вот вам и отличная возможность слезть с нефтяной иглы. Сколько претензий мы слышим к низкой работоспособности россиян, из-за чего в нашей стране никак не развивается отвёрточное производство. Программируете человека с лицом европейца и руками китайца… никаких проблем. Главное, чтобы в Пекине не пронюхали, а то претензиями к плагиату завалят.
И это только навскидку, скрытых возможностей не перечесть.
Кажется, нечто подобное планировали в Третьем рейхе, я что-то читал про их программу «Лебесборн». Ну, да у них были плохие парни, всякие доктора Менгеле, а у нас парни сплошь хорошие. Кто-то сомневается?
Главный же, причём самый достижимый эффект данного предприятия – искоренить такие тяжёлые черты национального характера россиян, как: неуважение ко всем ветвям власти сразу, неподчинение начальству, ненужное свободомыслие, увлечение теми статьями конституции, где говорится о различных свободах и т.п.
Чуть погоды можно будет заняться желанием многих принимать пищу ежедневно… но это этап на пути к совсем уж идеальному обществу.
В итоге появится совершено новый тип россиянина – Беспроблемный.
Заметьте, я ни слова не сказал про воспроизводство Универсального солдата. Зачем… к такой нации и так никто близко не подойдёт.
А вы говорите – не может быть Рая на грешной Земле. Ещё как может!
Впрочем, смотря для кого…
Региональные новости
Архангельск: В гостях у Крупы
В последние летние выходные мы решили изменить любимому «Лукоморью», и провести их в «Малых Корелах».
Синоптики предупреждали, что это последние тёплые деньки и нужно было их зацепит. Как хорошо, что ошиблись!
Для неместных: «Малые Корелы» - это музей деревянного зодчества, главная туристская замануха столицы Поморья. А вот напротив неё раскинулась туристическая деревня с написанием через А – «Малые Карелы».
Как рассказывает советская легенда, раньше на этом месте была туристическая база, куда ездили в основном зимой кататься на лыжах, летом же она превращалась в пионерский лагерь. Стандартные корпуса с номерами на 3-4 койки и умывальником в углу. Стандартная столовая с общепитовским меню и пластиковой мебелью. Пункт проката спортинвентаря (при предъявлении паспорта). Скромненько, бюджетненько, профсоюзненько. И никаких тебе бань… гнёзд капиталистического разврата.
Теперь же там хоть киносказки снимай. Стоят разных размеров деревянные терема с иностранными названиями внутри – сьют, апартаменты, studio, свадебный номер (вот где самое гнездо разврата!).
Гостиничка поскоромнее, но с раздвижными дверями на фотоэлементах. Оформление «а ля рюсс» с уклоном в кич. Номера двух видов, «Стандарт» и «Комфорт», мало чем отличающихся друг от друга (в цене тоже). Санузел с феном и автоматической вытяжкой. Плазма на стенке с основным пакетом программ. Скользкий ламинатный пол. Из ощутимых минусов – отсутствие электрочайника и холодильника. Идея понятна – раскрутить посетителя на лишний поход в ресторан. Дело для бизнеса святое… но ведь привыкли.
Если коротко – чистенько, беленько, фольклорненько.
Как логичное продолжение гостиницы – открытая терраса. Чуть ниже по косогору – те самые баньки, ещё ниже – стрелковый стенд. Последний, как я читал, брутальное развлечение чисто конкретных пацанов (фамилию Борисов слышали?), выпускающих здесь лишний пар и тренирующихся на будущее. Специально следил… так ни одного братка и не видел, с виду вполне законопослушные граждане (хоть и с оружием), с уклоном в интеллигентность. Но пальба стояла знатная.
А дальше, за рекой, дымит АЦБК. Не зря сотрудники «Титана» (из топ-менеджмента) после жаркой парной предлагают – пойдём освежимся на воздух, посмотрим, как дымят деньги… заодно и понюхаем.
Кстати, как гласит более поздняя легенда, в суровых 90-х эту турбазу прикупил (приватизировал?) тот самый Крупчак, намереваясь сделать из неё загородное место релаксации для тружеников своей бизнес-империи. Потом подобрел и стал пускать всех желающих. За денежку немалую.
Но у меня к местам отдыха особые запросы.
Пару лет назад я озаботился организацией собственного отдыха (тринадцать лет без отпуска… сколько можно?!). Пошёл по самому простому, как мне казалось, пути – позвонил знакомым девочкам в ТИЦ (туристско-информационный центр Архангельска) и попросил подобрать место, где будут рады платежеспособному инвалиду-колясочнику. Они с энтузиазмом взялись… но через три дня перезвонили в некоторой растерянности. Как оказалось, полностью приспособленных для нужд инвалидов мест отдыха в Архангельской области нет в принципе, даже санаториев!
Но именно «Малые Карелы» упоминались ими в положительном контексте. Там и пандусы, и дорожки, и персонал, готовый помогать. Правда, они мало, что умеют из-за отсутствия должной практики, поморские инвалиды всё больше дома отдыхают, ну так лиха беда начало.
Тогда я выбрал «Лукоморье» и не пожалел. И вот решил устроить новый тест-драйв.
Первое, с чем инвалид-колясочник сталкивается на территории туристической деревни – это дорожки. Они есть… но выложены плиткой под кирпич. И это не очень удобно даже для моей новой модифицированной коляски с дутыми передними колёсами… на старой я бы там просто не проехал.
Плюс бордюрчики. Пусть и не высокие, но их всё равно приходится перескакивать, хотя в концепции «доступной среды» должны быть пологие съезды.
Теперь о главном, о пандусах. Они есть… но под детские коляски. Хорошо, если я, инсультник, могу встать и подняться на несколько ступенек, но что делать спинальникам?! Пару раз у ресторана, где всегда кипит жизнь, добровольцы из отдыхающих вызывались закатить меня наверх, так это «разминка» была не хуже, чем у бобслеистов-парников. На выходе из гостиницы на террасу просто нет ничего похожего.
Справедливости ради уточню, когда мы только заехали и получали ключи на ресепшине, к нам в помощь отрядили двух дюжих садовников, которые доставили меня прямо до дверей номера. Но не будешь же держать их рядом весь уикенд?
Кстати, в двери номера коляска тоже не проходила… ну, это как обычно.
Короче, это не доступная среда для инвалидов, разве что, её неудачная имитация. Супруга посчитала, что в то время, когда «Малые Карелы» принимали современный вид (как мы помним, в СССР инвалидов не существовало в принципе, они своим «ущербным» видом только портили социалистический пейзаж), Владимир Ярославович был ещё молод (относительно), полон сил и не думал о бренности бытия. Я же уверен, что он просто не предполагал, что кого-то из нас может занести в его загородные владения, раз колясочников даже на улицах города не видно.
И в конце о вкусном. О местном ресторане.
Оформление интерьера всё в том же «а ля рюс», что, прямо скажем, на любителя. В центре зала располагается нечто похожее на открытую жаровню (я такие видел в столичных украинских «Шинках», там на раскалённых камнях поджаривают обалденно шкворчащие домашние колбаски, истекающие салом), почему-то задрапированную фигурной решёткой. Но мы же не глазеть пришли, а вкушать. Итак…
Меню в северном стиле, вполне уместном в этих широтах. Но с учётом того, что аутентичная поморская кухня скучновата для современных вкусовых рецепторов, испорченных разными сушами-пиццами.
Когда открываю новый для себя ресторан, первое, что интересует, совпадение меню с заложенной в заведение общепита концепцией. Согласитесь, странно видеть в ресторане северной кухни господство авокадо и каракатиц.
С этим в «Малых Карелах» всё в порядке. В салате из оленины с брусникой вкус вяленого, чуть сладковатого мяса прекрасно оттенялся кислинкой соуса из лесной ягоды, а половинки помидоров черри, скорее, соответствовали такому понятию как «салат», создавая приятную иллюзию массовости на тарелке.
Более сложносочинённым показался салат из слабосолёной в классическом сочетании со свежим огурцом и кубиками рассольного сыра (фета). Главная же фишка в яйце-пашот, выполнявшим в данной композиции не только функцию соуса за счёт полужидкого желтка, но и чисто изобразительного компонента. Конечно, до того момента, пока вы не разрушили эту гастрономическую красоту жадной до вкуса вилкой.
Отдельное слово за салат из сёмги с киноа. Как сочетается холодная отварная рыба с холодной отварной крупой со странным уху названием? Отлично сочетается! Если проложить вкусовые впечатления тонкими ломтиками свежего огурчика, вкраплениями сливочного сыра и закруглить всё домашним майонезным соусом.
И ещё холодец. Ну да, просто холодец, редкий гость на ресторанной кухне. Но холодец из бычьих хвостов, на мой прищуренный глаз, именно эти субпродукты наиболее оптимальные для приготовления простецкого блюда, с них мясо равномерно распределяется внутри желе (из личного опыта). В меру ароматный, в меру зачесноченный, подаётся с хреном средней ядрёности. Почти такой же готовлю (когда исходный продукт достаю), а этот критерий для меня равносилен знаку качества.
На первое заказывали: 1) Щи деревенские с копчёным мясом; 2) Финский суп «Лохикейто».
Подача щей в хлебе – всегда выигрышный прём в плане эстетического восприятия. А вот вкус… этот вариант был со свежей капустой, хотя на язык так и просилась квашеная. Не знаю, как для читателя, а для меня щи всегда подразумевают опохметолоческий эффект, ради него за этим блюдом ездят с другого конца города. И картошка в наборе к щам явно лишняя, по сытности её прекрасно заменяет съедобная хлебная оболочка.
В финской гостье (если просто – это уха на сливках) с закладкой картофеля тоже явно переборщили. И вообще, дома мы его готовим из рыбы горячего копченая с добавлением обжаренного до хрусткости бекона, что, согласитесь, пооригинальней. А картофель подаём отдельно, но фри. Зато с удовольствием возьму на вооружение тост с красной икрой, плавающий в центре тарелки, как вариант гастродизайна.
И горячее. То, как оформлены блюда, я уже поставил в пример своим израильским друзьям, в их общепите сейчас господствует тренд на внешнюю простоту. Что простительно на домашнем столе, в ресторане хочется есть понравившееся в меню название ещё и глазами.
Природный вкус царь-рыбы русского севера – сёмги, не пережаренной на гриле, дополнила пряная мягкость пробитой в блендере чёрной смородины в виде соуса. Наструганная морковка, лимонный ломтик и зелёная оливка в орнаменте… это же светофор в миниатюре, хочешь ешь, хочешь смотри!
А вот свиная вырезка могла быть и помягче… явно не ту часть туши для блюда использовали, мясо во рту не таяло, хоть ты тресни. Но общую картину спасли правильное исполненный картофельный гратен (обещанного трюфеля в нём, увы, не обнаружено) и сметанный соус с опятами.
Все эти дни с нами присутствовал юный джентльмен, привередливый в еде. Он постоянно заказывал вареники с вишней, съедая без остатка… поверьте его отцу, это о много говорит.
Пару слов о завтраке, который входил в стоимость номера. Классический шведский стол, которого хватает до самого закрытия. Стандартный набор на «четыре звезды», но без кулинарного пафоса в виде горы мало кому нужных в это время суток салатов (хотя рыбки я бы на раздаточные столы добавил). Минусы – откровенно разбавленные соки, слишком холодные варёные яйца (как из ледника) и засахарившийся мёд, срок годности которого истёк ещё в начале года.
И вот приговор: общее впечатление от отдыха в «Малых Карелах» – НА ТВЁРДУЮ ЧЕТВЁРКУ. Можем повторить…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD