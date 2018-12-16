Итоги недели с 25 февраля по 3 марта 2019 года (следующий выпуск 17 марта)

- Саммит хитрецов – в Ханое Трамп и Ким разыграли мировую общественность;
- За что пьём – размышления ветерана СА зачем нам нужна такая большая армия;
- Анатомия протеста – рядовые участники митингов достойны уважения… но не организаторы.
Международные новости
США-КНДР: Ханойский конфуз
Новые выборы президента США приближаются неумолимо.
Трамп заметно нервничает. Если во внутренних делах, прежде всего, в экономике, положительные сдвиги видны, особенно в сравнении с обамовскими проблемами, то внешняя политика, мягко говоря, провисает. Хотя бы с той же Сирией – американские войска уходят (пусть и с добытым неясным образом золотом), зато российские демонстративно остаются. Что в глазах многих наших депутатов и сенаторов есть показатель уверенности и миролюбия, а отнюдь не агрессивного настроя.
Впрочем, сам американский президент прекрасно понимает, что против нашего ему пока слабО в таких позиционных играх. Зато есть Ким Чен Ын, молодой да ранний, которому должность главы государства досталась не за личные выдающиеся качества, а просто по наследству. Чего бы с таким не поиграть. Как кошка с мышкой.
Идея договориться с Пхеньяном у Вашингтона давно. Договориться о чём? Покончить с последним оплотом коммунистического бреда на планете, задача, слов нет, заманчивая, но маловероятная в исполнении. Это будет даже не Вьетнам, где, как ни крути, часть территории выступала против социализма. В Корее нечто похоже произошло почти 70 лет назад, те, кто оказался на её северных территориях, зомбированы по самое не-могу (оценочная категория автора). Война с призраком коммунизма до победного конца? Мир точно не поймёт, даже Австралия с Канадой.
Тогда, хотя бы, уменьшить ядерную угрозу, исходящую от политических фанатиков. Которую до икоты боятся все соседи Северной Кореи, не только Южная с Японией, но и Китай с Россией. Да-да, мы тоже, что несколько раз прямо прозвучало в официальной обеспокоенности Москвы на всякие ракетные испытания у самых наших границ. Бес их, косоруких, знает, вдруг бомбочка полетит куда-нибудь не туда.
Ким просил за разоружение снятие всех санкций. Думаю, прежде всего, на импорт предметов роскоши, о нём писали, мол, его президентский Роллс-Ройсов поизносился. Дональд, вроде бы, и не против, но только в ответ на остановку всей атомной программы Пхеньяна. Ким наотрез – согласен на ограниченное число объектов. В итоге даже вместе не закусили…
Трамп: «Ким хочет, чтобы мы сняли санкции, он готов провести ядерное разоружение в определённых районах, но мы хорошо знаем страну, и мы хотим провести ядерное разоружение и в других районах».
И что, мир вздохнул разочарованно? Ничуть не бывало. От равнодушного – «другого и не ждали», до облегчённого выдоха. Последний явственно прозвучал из Токио, японский премьер Абэ, ранее не скрывавший своего ироничного отношения (смягчим) к нынешнему хозяину вашингтонского Белого дома, рассыпался в его адрес превосходными выражениями и похвалил за прозорливость. Оказывается, там очень боялись, что малоопытный в восточных тонкостях Трамп купится на лёгкий сговор с коварным Кимом.
Положа рука на сердце, я не очень понимаю, почему такой ажиотаж стоит именно вокруг ядерной программы Пхеньяна. Армия Северной Кореи сильна не своей численностью (если нужда будет, до 70 % населения могут поставить под ружьё, а оставшиеся 30 будут партизанить), не вооружением (действительно морально устаревшим по большинству позиций), но железобетонной государственной идеологией. Северокорейцы фанатично преданы своей стране, идеалам социализма и своим вождям. Я это видел даже у тех, кто заканчивал советские творческие вузы – настоящие гнёзда вольнодумства и разврата в 70-80-хх прошлого века. Плюс дисциплина, вколоченная с детства - тоже не последний аргумент в любом вооружённом конфликте.
Вторым неоспоримым достоинством КНДР в любой войне станет собственный военно-промышленный комплекс, способный автономно и серийно выпускать различные виды вооружений, включая межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты среднего и малого радиуса действия, ракетные системы залпового огня, корабли и подводные лодки, танки, БТР, самоходные артиллерийские установки, гаубицы, миномёты, переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты, стрелковое вооружение и патроны, короче, всё, кроме самолётов. Это характерно для стран с закрытой экономикой, находящихся под санкциями, отрицательно влияет на модернизацию, зато максимально снижает зависимость от внешних факторов. По оценкам военных экспертов, в горной части страны достаточно подземных предприятий ВПК, имеющих возможность длительное время работать в автономном режиме, а уничтожить (разбомбить) их в короткие сроки будет весьма и весьма проблематично.
То есть, Пхеньян страшен не только атомной бомбой для своих территориальных соседей. Обладание же ядерным оружием является главным инструментом шантажа – если окончательно прижмёт, покончим с собой так, что планета Земля содрогнётся.
Вот на этом Ким Чен Ын и играет. Ядерное оружие и шантаж коллективным самоубийством – его главный политический аргумент, других просто не имеется. До Трампа ни один президент США не общался лично ни с одним северокорейским лидером, не сподобились. Трамп на это пошёл, представляете, как сразу вырос в собственных глазах его визави? А в глазах собственных придворных?
С населением Северной Кореи несколько сложнее. При их информационной закрытости (интернет только внутренний) вряд ли там широко стало известно, что и Куба отказалась от социализма – больше на Острове Свободы не строят коммунизм и признают право на частную собственность. Остаться одинокими в враждебном мире капитализма – бррр. С другой стороны, свои СМИ наверняка постарались укрепить читателей, слушателей и зрителей в мысли о собственной маргинальной исключительности – наш пухлый малыш не побоялся перечить американской дылде, мы крутые!
Впрочем, есть мнение, что у этих переговоров была своя секретная сторона, скрытая от репортёров. Якобы Трамп, исходя и формальной логики любого известного ему правителя, предложил Киму в случае чего полную гарантию безопасности, как личную, так и членов его семьи. Должен же он помнить, в конце концов, страшный конец несговорчивого Каддафи! Однако в этом случае бизнесмен Дональд не учёл, что Чен Ын относится к династии социалистических лидеров, практически небожителей, он буквально с рождения уверен в собственной неприкасаемости. Мало того, он не отделяет свою судьбу от судьбы страны, если уж будут рвать, то всех. И лично у меня нет уверенности, хороша или плоха такая установка для руководителя государства.
И ещё один момент: наблюдатели, присутствовавшие на саммите в Ханое, через одного говорят о крайне низком уровне переговоров, больше напоминавших телевизионное ток-шоу, чем встречу лидеров государств, имеющих влияние (каждый - своё) на мировой порядок. Тогда получается, что ни один, ни второй особо не рассчитывали на сколько бы значимый прорыв в своих непростых отношениях.
Что нужно было Трампу? Лишний раз продемонстрировать, что он может общаться с кем угодно, даже с монстрами, мировыми изгоями, а они, в свою очередь, если не соглашаются с его предложениями, то выслушивают их до конца.
Что было нужно Киму? Трамп в начале своего правления действительно был похож на человека, готового решать мировые проблемы непопулярными методами, вплоть до ракетных атак. Возможно, северокорейский лидер в это поверил, решив методом хитромудрых переговоров в стиле монтёра Мечникова – «утром деньги, вечером стулья» - хотя бы на время отсрочить катастрофу своего народа. Но, скорее всего, он сразу понял слабые моменты парня из Вашингтона, решил ему подыграть, а теперь пожинает плоды популярности.
Ох, лишь бы эти двое не заигрались, лишь бы не было войны!
Федеральные новости
Праздники: День, когда поют солдатам
Как вы отметили 23 февраля? (Специально его так называю, ибо этот праздник для меня навсегда День Советской Армии и Военно-Морского флота).
Кто-то в Архангельске в хоккей играл (об этом подробней в региональном разделе).
Мы, например, пошли опробовать недавно открывшийся ресторан грузинской кухни. Обсуждение меню опущу, чай, вам тут не ресторанная критика, но отдельно отмечу живую музыку. Обычно она раздражает, мешает общению. Но тут легла куда надо, точно на душу! Прежде всего, за счёт исполнительского мастерства очаровательной солистки Анны Акимовой и грамотно подобранного репертуара. Никакой попсовой пошлятины или, упаси-боже, шансона. Знакомые… да что там, почти родные ещё с советских времён грузинские напевы, русские романсы, еврейский фольклор (по спецзаказу) и, как подарок всем отслужившим «Идёт солдат по городу».
Аж слезы из глаз и сопли из носа. Особенно за нашим столом, где отмечали подполковник, старший сержант, ефрейтор и рядовой. Все запаса, естественно.
Интеллигентный получился праздник. Это вам не дни отдельных родов войск, когда придурки, часто отсидевшиеся где-нибудь в хлеборезке, первыми лезут в городской фонтан. Мне кажется, что именно такие сегодня снимают фильмы про войну и про армию… ну, никакого знания матчасти! В результате зрители видят войну и людей на войне не глазами очевидцев, а через больное воображение непричастных (впрочем, побывавшего на Донбассе Прилепина я бы тоже читать не посоветовал, из его публицистики так и лезет патриотический заказ, представляю, что с военной прозой будет).
Он и в советское время был скупым на эмоции, этот праздник всех мужчин, как его позиционируют в официальных СМИ. Почему всех? Понятно, если тебе ещё предстоит одеть сапоги (берцы), а если уже откосил даже от институтских военных сборов? Это как трансвестита поздравить с 8 марта (впрочем, не исключаю, что такие прецеденты имеются).
Хотя и обидно по молодости было - в Женский день ты выходной, а в мужской выпить – только после работы. Ничего, как-то перетерпели.
Да и время года такое, что на улице особо не пошалишь. Самый конец зимы – слякоть с ветром.
Впрочем, кое-где ухитрились. Причём не служившие. Да ещё и женщины.
В Петербурге феминистки провели у военкомата Ленинградской области акцию "Рожай мясо!" против службы в армии. Они принесли к зданию перевязанные георгиевскими лентами свертки с сырым мясом…
Всё в лучших традициях уличного перфоманса – дамы в противогазах, армейском камуфляже и с обнажённой грудью. Предмет протеста ясен без пояснений – матери против того, чтобы ради государственных прихотей рожать пушечное мясо – «Женщин призывают рожать и пытаются запретить аборты. Но что потом происходил с нашими детьми? Они становятся пушечным мясом российского милитаризма и трупами развязанных Россией бессмысленных войн».
Нечто подобное было в 90-х, во время Первой чеченской кампании. На вторую, насколько помню, посылали участвовать в боевых действиях в основном контрактников (то есть по желанию, если гибнуть, то за деньги), что естественным образом снижает любой антимилитаристский пафос. В афганскую и вышли бы, но тогда с улицы прямая дорога в психиатрическую клинику на курс галоперидола или сульфазина. Прошедшие через это говорят – в тюрьме выжить легче.
Но так ли опасна армия для здоровья и жизни мужчин в современных российских условиях? Попасть в Сирию – шанс минимальный, туда, я слышал, очередь добровольцев стоит. В ЧВК (частные военные компании) по моему глубокому убеждению идут очень испорченные люди, про нужду, невозможность иначе прокормить семью – сказки для экзальтированных журналисток.
Дедовщину, вроде, побороли, читал, что скрытые видеокамеры теперь стоят во всех каптёрках и сушилках (традиционных местах наших солдатских разборок). Да и тогда, в основном ломали морально, эксцессы самоубийства имели единичные случаи. Чаще же всего гибли по собственной глупости или разгильдяйству. Из личных кантемировских воспоминаний. Молодой лейтенант вылез из башни танка покрасоваться с командирским биноклем при заходе боевой машины в лес… его первой же сосной как гвоздь по самую шляпку внутрь забило. Или усталый дембель лёг поспать в высокой траве… а там как назло бронетранспортёр проходил… потом долго с гусеничных траков соскребали. И так далее…
В мои армейские годы была повальная мода на наколки. Я тоже в порядке эксперимента одну сделал на ноге в малозаметном месте. Пацифик (не путать с эмблемой Мерседеса). Вполне искренне, ибо считал, что наша советская родина излишне военизирована, что всем отдавать два-три лучших года жизни на мытьё полов в казарме или копанию траншей просто не имеет смысла. Посмотрели бы, какой хренью в обычные дни занимается сержантский и рядовой состав гвардейской танковой дивизии, и понимаешь – сократи его вдвое, враг бояться не меньше будет. А народному хозяйству ощутимая польза, не говоря уже о семьях срочников.
Последние лет 30 идёт бесконечный диспут о переходе всей армии на контрактную основу. В 90-х казалось, что вот… чуть-чуть осталось, и даже Чечня особо не пугала потенциальных «диких гусей». Но у государства не было денег расплачиваться за право на убийство. Пришлось по старинке, по приказу – а если что не так, не наше дело, как говориться, Родина велела. Когда во главе военного ведомства встал даже внешне весь из себя гражданский Табуреткин, всё вроде было на мази и логично… но тут внешняя политика по пожеланиям трудящихся резко изменилась с миролюбивой на агрессивную.
В итоге до сих пор призывают. Я ещё могу понять недавнее появление учёных рот на предприятиях ВПК, государство от халявных мозгов никогда не отказывалось. Но зачем опять призывать всех, кто не институте и не хромает?! Притом, что хозработы в армии переведены на аутсорсинг. Большая численность рядового состава в мирное время нужна при подготовке к наступательной войне. Захватывает города пехота, она же потом их зачищает от очагов сопротивления, служит в гарнизонах и т.д.
Я так и не нашёл точных данных, сколько сегодня служит срочников. Пусть один год… вообще не понимаю, чему за этот срок можно научиться из прикладного военного дела. Разве что «ура, в атаку!», но это явно не оборонительная философия. Из телевизора всё больше рассказывают про новейшую технику, с которой без учёной степени не разобраться.
Что лично мне дали два армейский года? Специальные навыки так и не пригодились (и слава богу!). Зато научился выполнять любую работу (а не только ту, что является одновременно и хобби). Научился находить общий язык с любым контингентом (а не только с выпускниками спецшкол). Научился драться не из-за молодецкой удали и понтов, а за собственную жизнь (здесь отдельной спасибо учебке и её сержантскому составу). Значительно умерило самооценку, но добавило самоиронии. А ещё право выпить на 23 февраля не только потому, что родился мужчиной.
Короче, два года прошли не без пользы. Ну, с Днём защитника!
Региональные новости
Архангельская область: Когда паны дерутся
Сначала немного о том, как областная столица отметила День защитника Отечества.
Не за праздничным столом с чоканьем, всё-таки это удел взрослых, отслуживших.
Но если 23 февраля считается праздником всех мужчин, стоит подумать и о тех, кто пока рассматривает военную технику только на картинках.
Вечный вопрос - что дарить мальчишкам в этот день (все носки скупили для отцов)… опять игрушечный автомат… а если подросток вышел из этого возраста?
«Аквилон Инвест» нашёл выход – уже несколько лет подряд строительный холдинг устраивает для детей двух архангельских округов, Ломоносовский и Майская горка, праздник дворового хоккея.
Об этом подробно рассказано в публикации, и я бы не стал возвращаться к этой теме, если бы не наткнулся в соцсетях на ироничные реплики в адрес устроителей и участников, мол, что за бред «хоккей в валенках» в конце второго десятилетия XXI века. Ну, и обвинения в самопиаре организаторов, куда от этого денешься.
Теперь беру слово я.
Как раз дворовый спорт то положительное, что автор взял бы в настоящее время из советского прошлого. Ещё в первые свои приезды в Архангельск обратил внимание – здесь почти не играют в футбол ни во дворах, ни на школьных спортивных площадках. Тогда объяснили - здесь север и хоккей всему голова. Для этого нужна хоккейная коробка? Совсем необязательно. Мы около своей школы гоняли по асфальту досками от ящиков пробку из-под шампанского, и это было так здорово! Чем вам не московский вариант архангельского хоккея в валенках?
Но это на случай полного безрыбья. Каждый уважающий себя двор имел хоккейную коробку, центр сосредоточия всей детской жизни. Рядом могли быть качели, песочница и горка… оттуда малышня с завистью смотрела на хоккейно-футбольные баталии, ожидая, что вот скоро подрастут и тоже вольются.
А сегодня? Напомнить, какой разнос устроила представитель Центрального штаба ОНФ, узнав, какие бюджетные миллионы осваиваются в безликих архангельских дворах? Сколько может стоить хоккейная коробка, пусть даже с освещением в тёмное время? Никак не 11 000 000. А ведь только её поставь, и двор сразу оживёт задорными детскими криками.
Но нужен спрос. Он придёт только через такие дворовые турниры. Кстати, как и спортивные успехи. Все, наверное, читали, что в Бразилии в футбол играют буквально на каждом свободном клочке земли или пляжного песка, оттуда и бесконечный спортивный резерв.
Так что большой хоккей начинается с валенок… и никакого пиара.
Переходим к самой горячей теме (надеюсь, она не станет для Архангельской области вечной).
Известная идиома про «когда паны дерутся, у хлопцев чубы трещат» получила своё воплощение в случае с антимусорным протестом.
Правда, в самом современном варианте – паны делили деньги и славу, когда хлопцы забесплатно мёрзли на митингах.
Я про историю, как москвич Никита Исаев поссорился с северодвинскими активистами. Вот отрывок из его гневной отповеди уже бывшим соратникам по борьбе, появившейся в соцсетях в самый канун Дня защитника Отечества:
23 февраля мы планировали собрать общественность в Северодвинске и по успешному опыту нашего круглого стола 14 ноября прошлого года потребовать от губернатора Архангельской области Орлова выполнить требования ухода в отставку и закрытие мусорной свалки в Шиесе.
…Однако, организаторы архангельских протестов Дмитрий Секушин и Пётр Васильев, решили проводить протест «без политики», без политических лозунгов, отставки губернатора и прочее.
За Никитой Исаевым вообще любопытно наблюдать. Малосимпатичный человек, что видно даже по телевизионной картинке, резко активизировал свою оппозиционную деятельность, выступая экспертом в Национальном рейтинге по двум чужим для него регионам – Поморью и Саратовской области. Ничего необычного, стандартный набор обвинительных штампов в адрес глав регионов, фактуру легко найти в интернете.
Неужели собирается избираться губернатором и туда, и туда? Это вряд ли, не совсем же он чокнутый. Симптоматично другое – в обоих случая часть текста посвящена именно мусорной реформе, что в его авторской интерпретации звучит чуть ли не приговором действующей региональной власти.
Возможно, политик Исаев нашёл-таки своего любимого конька, взнуздал и хочет вскочить на нём куда-нибудь повыше, чем низовые уличные митинги (говорят, на телевизионные ток-шоу его перестали приглашать за незначительностью политического веса). Но также возможно, что он получил некий заказ именно по теме обращения с ТКО. А любой подобный заказ – это деньги. Не зря же из столицы доносятся разговоры о том, что страсти вокруг размещения московских отходов идут от антисобянинцев, которые работают с дальним прицелом – перекрыть мэру Москву не столько дорогу на новый срок (что тоже актуально), сколько дискредитировать его в глазах всей России как возможного путинского преемника (это, так сказать, дальняя стратегия, а сиюминутно могут попытаться что-нибудь отжать).
А что Секушин с Васильевым? Как выяснилось, эти двое тоже между собой не дружат и просят их фамилии рядом не ставить (заранее извиняюсь). Первый бьёт себя в грудь и утверждает, что он прежде всего экозащитник, что странно слышать от бывшего активиста иконы русского протеста Навального. А там ПАРНАС с «Яблоком» демонстративно откололись, заявив, что у них свои задачи. Так какие же всё-таки – политические, экономические или экологические?
Всё это выглядит несколько странным на фоне того, что в стане сторонников региональной реформы ТКО и экотехнопарков спокойствие и согласие. Скажете – у них подпитка из одного источника? Соглашусь… но и у протестников без неё не обходится. По крайней мере, у верхушки.
История из 90-х. Недалеко от метро «Преображенская площадь» жил смотрящий от братвы по району, не успевший ещё в тот славный период первичного накопления капитала приобрести рублёвскую недвижимость. Стоит ли говорить, что в его дворе всегда был порядок и тишина. Таким соседом не нарадуешься… одно но – ставил свой 600-й Мерс на газон перед окнами. Бабушки у подъезда пытались урезонить… приехал джип с братвой… только квадратными плечами повели – все снова довольны.
Управа на крутого нашлась откуда не ждали. Однажды утром под «дворниками» своего мерина он обнаружил предупреждение следующего содержания: «Если ты, кАзёл, ещё раз поставишь свою вонючую тачку на нашу зелёную травку, перебьём все стекла и порежем шины. Партия зелёных».
И что бы вы думали – наш авторитет перестал ставить туда своё авто. Он не боялся разборок ни с ореховскими, ни с люберецкими, но понимал, что против этих экологических бойцов ему не выстоять…
Именно такие активисты и выходят морозным воскресным днём на акции протеста, за что их можно и нужно уважать. Но выходят-то по призыву тех, кто имеет с этого шума реальные дивиденды… вот, что обидно. Это настолько лежит на поверхности, что я очень удивился – почему на последней программе «Позиция» не обсудили сам собой напрашивавшийся вопрос: что дешевле обходится по материальным затратам – организация и информационная поддержка уличного митинга или однодневного экологического форума? А ведь дискуссия к этому шла, чуть-чуть эфирного времени не хватило.
Вообще это важно – лицо того, кто представляет ту или иную идею, общественный проект или протест, отсюда и уровень доверия к предлагаемому.
В середине февраля мне позвонил абонент, представившийся Александром Кравецом (пишу так на случай, если реальный персонаж начнёт открещиваться, хотя лично я в авторстве не сомневаюсь) и… такого грязного мата я не слышал с армейских времён. Чего было записывать, всё равно не опубликуешь. Очень звонившего интересовала моя инвалидность, что он потом подтвердил в разговоре с коллегами из «Эха севера».
Вот такой лексикон у председателя Урдомского поселкового совета. Чему удивляться, что экологический протест в этой местности маргинализирован до предела – подпиливают столбы, поджигают рабочую технику, оскорбляют вахтовиков, сочиняют гадости про притоны в рабочих вагончиках. Каков командир, такие у него и партизаны.
Не секрет, что сам Кравец - человек олигарха районного масштаба Успасских. Я слышал от уроженцев тех мест удивлённое – а ему-то, деловару, зачем это надо?! Как вариант: приехали московские эмиссары от антисобянинского протестника, узнали, кто здесь всем заправляет, заинтересовали… тот, в свою очередь, позвал Кравеца на разогрев. Ну, а рядовые участники действительно бьются за родную землю и не хотят слушать никаких аргументов. Их-то как раз и жалко.
Ну, а политическую составляющую всего происходящего видно невооружённым глазом. Уже объявили – в Рикасихи ничего строится не будет, тем более везти туда московский мусор… ни одна логистика не выдержит. Так ведь нет, протестная риторика не меняется, лозунги всё те же, новые митинги не за горами.
Понравилось? Или кто-то не все полученные авансом деньги отработал?
ВНИМАНИЕ: Следующие Итоги недели появятся 17 марта.
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD