Итоги недели со 2 по 8 октября 2017 года

Сегодня в Итогах:

- Испанский развод – Каталония решила поиграть в большую корриду;

- Стань министром – диссертация Мединского как лакмусовая бумажка российской кадровой политики;

- Получи своего «Орфея» - во что новое поколение телесволочей превратило наше телевидение;

- Послевкусие к Навальному – оппозиционный политик пытался подкупить Архангельск собственной мамой.

Международные новости

Испания: Развод по-каталонски

В мире живёт дух отделения. Где-то кто-то мечтает развестись с кем-то и жить самостоятельной жизнью. Или, как в случае с Крымом – примкнуть к кому-то более богатому и стабильному (относительно).

Бывают причины исторические (как с Шотландией). Бывают религиозные (как с Тибетом), бывают политические (как с Донбассом), бывают ментальные (как с Северным Кипром). Это я только главные выделил, в каждом случае их может быть сонм.

В случае с Каталонией основная побудительная причина экономическая. Богатая провинция-донор не хочет кормить остальную Испанию, менее содержательную. И не сегодня это началось. В 87-м общался за чаркой самогона с испанскими студентами-русистами (как раз из Барселоны), они все уши прожужжали со своей самостоятельностью. А ведь был ещё Советский Союз, о распаде которого на тот момент никто и не думал. Хотя… если бы была полная информация… Чисто визуально казалось, что РСФСР самая бедная, а главные богатства советской империи в кавказских и азиатских республиках. Но уже в новое время выяснилось, что доноры в общий бюджетный котёл только мы да белорусы, а те, кого перечислил ранее, самые нахлебники. Просто там принято выставлять богатство напоказ (теми же золотыми зубами), а у нас нет.

Итак, Каталония серьёзно решила отделиться от Испании. Не как Донбасс от Украины, а через мирный референдум. Агрессивность проявил как раз официальный Мадрид, почти истерично заявивший богатенькой сожительнице – хрен тебе свободы, Катька, развод не дам!

В итоге на протяжении всего воскресенья в Каталонии происходили ожесточенные столкновения и беспорядки. За день до этого каталонцы приходили на участки голосования с детьми, надеясь, что уж детей полиция точно не тронет и выталкивать на улицу не будет. Об убитых-избитых младенцах действительно ничего не слышно. Однако стражи порядка применяли против желающих попасть на незаконное волеизъявление дубинки и резиновые пули. В некоторых случаях использовался слезоточивый газ. В итоге пострадавшие исчисляются сотнями… правда, и полисменам тоже перепало на орехи.

Но цель референдума достигнута – Каталония проголосовала за отделение от Испании в самостоятельное государство. Осталось докопаться, кому это нужно…

Нужно учитывать, что Испания, хотя и не федеративное, но децентрализованное государство. 2-я статья испанской Конституции гласит, что испанское государство «основано на нерушимом единстве испанской нации», но та же статья гарантирует право на автономию для национальностей и регионов: 17 регионов обладают полномочиями, сравнимыми с теми, что есть у земель Германии, штатов США или провинций Канады. Ещё важный момент – у испанских регионов нет собственной судебной системы - этот институт придётся создавать практически с нуля.

И тем не менее официальный Мадрид референдума не одобрил, то есть, Каталония пошла поперёк государства, а это всегда чревато. Мне опытные бродяги рассказывали – если до конца не идти на сделку со следствием, не признаваться, если за руку не поймали, то можно выскочить. Но при условии, что готов пройти через давление, даже через пресс-хаты, а хватит ли сил. Вот так же и с мятежной Каталонией… сил у населения хватит?

Интересные цифры откопал в интернете:

- Только 20% жителей Каталонии являются коренными жителями. Остальные - просто испанцы, понаехавшие туда из других регионов в течение всего прошлого столетия. Прямо как россияне в Москву.

- Только 40% называют каталонский язык родным, из которых 10% таким же родным называют ещё и испанский. Что непременно создаст определённые сложности при принятии суверенной Конституции… если дело до того дойдёт.

- Каталонский сепаратизм особенно усилился в последние 10 лет (особенно начиная с 2010). До этого за отделение выступало всего 20% населения. Сейчас около половины. Что можно зафиксировать как проигрыш Мадридом пропагандистской кампании в последние лет 15-20.



Предмет недовольства жителей мятежной провинции? Примерно так:



- Каталония самый непропорциональный донор в ЕС (слишком много денег просто так уходит в Мадрид и никак оттуда не возвращается).

- Мадрид препятствует созданию мощного железнодорожного коридора между Каталонией и Европой (Мадрид искусственно оставляет за собой приоритет логистического центра). Это не позволяет раскрутить грузовой порт Барселоны, несмотря на то, что он уже является самым прибыльным в Испании.

- Никудышный аэропорт Барселоны, к которому до сих пор не протянута ветка метро, а также слишком мало дальних международных рейсов (например, на США), что препятствует развитию бизнеса (барселонцы уверены, что это делается злонамеренно).

Обратите внимание на пункт с языком. Почти половина на половину, тогда как в Крыму, который наиболее активно сегодня сравнивают с Каталонией, более 90 % населения общалось и дома, и на работе, и в общественных местах исключительно на русском, употребляя украинизмы разве что в шутку. Да и то чаще в обидную. А вот 50 на 50 как раз характерно для материковой Украины (с перевесом в западных областях). И организаторов референдума, которые, как я понимаю, готовятся встать во главе новой страны, в будущем ожидает неприятный сюрприз – половина некоренных каталонцев в конце концов начнет плеваться на трудную для них местную мову, которую обязательно будут насаждать, начиная с яслей (уже это неоднократно проходили на территории бывшего СССР). Разумно ли начинать новую жизнь с внутреннего раздрая?

Но для простого российского обывателя, конечно, важно другое – любой народ имеет право на самоопределение. И Кремлю это важно - на нашем официальном телевидении уже и Косово почти не вспоминают, хотя ещё пять лет назад… даже меньше, это было главным обвинительным пунктом в претензиях к Западу по развалу СФРЮ. Сейчас же самое время поиронизировать в адрес Мадрида: как же вам повезло, что у Барселоны не оказалось своих вежливых людей в камуфляже…

Мои человеческие симпатии на стороне каталонцев. Мирные люди просто шли на участки голосовать, а на них напали, избили, в глаза из баллончиков прыснули. И я бы не стал вспоминать и проводить параллели с Чечнёй начала 90-х, которую Москва так и не отпустила в свободное плавание – там всё проходило отнюдь не мирно.

Но при этом меня не покидает ощущение, что в Каталонии это всё несерьёзно, движухи ради. На ещё недавно успешную Барселону стали поглядывать с опаской, как на испанский очаг нестабильности. В этом прекрасном городе даже цены на недвижимость вдруг пошли вниз. А начинать всё с нуля - вступать в ЕС, в Шенгенскую зону, заводить собственную армию… не много ли хлопот?

По-моему, им самим такой хлопотный суверенитет не очень нужен. Ни собственная внешняя политика, ни собственная валюта-«каталонки». Побузить – другое дело, почувствовать себя независимыми барселонцами…

… та же коррида, только совсем другого масштаба.

Федеральные новости

Культуры: Степень Мединского

Главу российской культуры Владимира Мединского хотят лишить учёной степени. Докторской. Не за плагиат, в котором уже уличили некоторых известных деятелей. Эксперты ВАК усомнились в научной ценности его диссертации. На этом моменте настаивает министр образования Ольга Васильева. Такой синий чулок, прости господи, какого стены российского Белого дома не видели, кажется, с августовского путча 91-го. Интересная всё-таки политика у нашего президента – на экономику ставить либералов, а на идеологический фронт посылать патриотов-консерваторов. Ну, да его право…

Дословно Васильева сказала вот что: очень важный момент - это отсутствие плагиата в работе. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та самая полемическая история, которая должна быть. То есть, вытаскивает наше ленивое общество на дискуссию. Ну-ну…

Я к Мединскому приглядываюсь давно, ещё с тех пор, когда он в Госдуме заседал. Фракция «Единая Россия», разумеется. В те годы его часто приглашали экспертом на дневное ток-шоу 5 канала. И однажды он выдал. Рассказал, что его сынок ходит в самую простую московскую школу, в которой учились 7 Героев Советского Союза. И при таком богатстве учебное заведение носит имя литературного критика Виссариона Белинского, которого хрен кто помнит. У других школ один герой, так им гордятся, а здесь… зажрались героями, короче.

Это выступление было из серии маленькая ложь рождает большое недоверие. Дело в том, что речь шла о моей родной 19-й. И простой она никогда не была из-за соседства с Домом правительства (Дом на набережной). Контингент в ней учился соответственный. А уже в 60-е ХХ века школа стала специальной английской, со стратегическим соседством с Британским посольством. В 90-е годы там первый звонок давал действующий президент США Билл Клинтон. Та ещё простота…

И это напрямую касается школьных Героев 19-ой. Не уверен в их точном количестве… но имена все известные как раз по причине именитых родителей. Нет, я даже не намекаю на коррупцию в таком святом деле… просто даже министрам базар фильтровать надо. И думать, что несёшь с экрана телевизора.

Лично для меня загадка, чем приглянулся в главные культурологи страны именно историк Мединский. По мне так это место предназначено для людей других профессий. Вот театральный критик Михаил Швыдкой, системный либерал (и еврей до кучи) был там на своём месте. А Мединский… наверное, как и его предшественница на этом посту химик-технолог Екатерина Фурцева, выделялся бескомпромиссной преданностью делу… тому самому делу.

Но вот нависли тучи - Cооснователь "Диссернета" Андрей Заякин сказал, что "теоретически президиум ВАК может не согласиться с рекомендацией экспертного совета ВАК, но на практике такого не было". Впрочем, еще один из сооснователей "Диссернета" Кирилл Михайлов отметил, что для Мединского такое "могут организовать", но "это будет скандал".

Может быть министр (любой) без докторской степени? Сколько угодно. Но гордыня оказалась сильнее разума и просто трезвого расчёта. Такое бывает, я сталкивался.

Что, Мединский такой уж ретроград? Ни разу. В истории с кинофильмом «Матильда» он выступил вполне прогрессивным чиновником, сказав, что раз государственные деньги потрачены, то у ленты нет другого пути, как только выйти на экраны страны максимальным количеством копий. Но это, что касается чужого. А вот своего…

Диссертация была на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков». Чувствуете провокационность и ангажированность? Тут можно спорить до опупения, что и делают. Для кого-то Иван Грозный преобразователь и собиратель земель, а для кого-то кровавый параноик и сексуальный психопат, думаете, одно с другим в те времена не сочеталось? Вопрос в том, как преподать ту или иную личность, что поставить в красный угол, на чём сделать главный акцент. Но ни в коем случае не замалчивать ни плохого, ни хорошего, иначе это будет не история. Я сам противник трактовки образа Иоанна IV, представленного нам Павлом Лунгиным, у которого по экрану не царь-самодержец выступает, а какой-то мелкий бес мельтешит. Хотя по изученным режиссёром документам психопатия у Вани была налицо плюс всякие стыдные болезни.

Несомненная заслуга Мединского-историка заключается в доказательстве того, что в Средневековой Европе вовсю бушевали информационные войны, направленные в основном против Руси. Как вам такой триумф министерской мысли - в конце XV века Иван III сбросил ордынское иго и смело вышел на международную арену. Его сын Василий III вступил в борьбу за „киевское наследие“ с Польско-Литовским государством и Ливонией. Его победоносные походы привели к тому, что на Европу буквально обрушился поток негативной информации о России, распространяемой польскими королями и правителями Ливонии. Интересно, из какого рога обрушился тот поток?

Примечательно, что Мединский вообще не историк по базовому образованию. Он выпускник факультета журналистики Института международных отношений. Знаете, кого целево готовили на этом факультете? Пропагандистов. Причём как в советские, так и в постсоветские времена. И ещё в 90-е будущий культурный министр занимался наукой политологией, даже что-то по этому профилю защитил. А как вы думаете, за какие ещё заслуги берут во фракцию «Единая Россия», если больших денег за душой нет?

Есть в научном труде Мединского более чем спорный момент, будто бы пьянство нехарактерно для русского человека в принципе, а знаменитое изречение царя Петра про питие, что на Руси и есть веселье, как раз и означает тлетворное западное влияние… не хрен Петруше было по Голландиям шляться. Примерно такой же глубина пассаж про нехарактерные для русского народа половые извращения… но в этом совсем не хочется разбираться. Потому что и смешно, и противно.

А вот про научные авторитеты Мединского. В своём труде он несколько раз ссылается на Платонова. Но не на Андрея - Критерием положительной или отрицательной оценки, — по словам нашего современника — известного русского ученого и мыслителя О.А.Платонова, — могут быть только национальные интересы России. Первый вопрос, на который должна честно ответить историческая наука, — насколько то или иное событие или частное деяние отвечает интересам страны и народа. Взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда».

Мыслители, конечно, разные бывают, в смысле нравственной и политической ориентации. Но этот О.А. – нечто особенное. Ибо больше известен как последовательный отрицатель Холокоста и автор книг вроде «Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации», «Загадки Сионских протоколов» и «Бич Божий. Величие и трагедия Сталина». Его книги успешно торговались с лотков в 90-х у Музея Ленина в Москве. Да и сейчас где-то предлагаются, спрос есть всегда, пусть и небольшой.

Сейчас мне могут предъявить, что вот набросились либералы на бедного патриота Мединского, добивают ногами, а Черток к ним присоединился. Ни в коем разе. Мединский мне в роли главы Минкульта не мешает - не хуже и не лучше многих. Лишь бы Никиту Михалкова не сажали на его место, тут я действительно очень расстроюсь и даже разозлюсь.

Меня другое интересует. По каким критериям у нас назначают министров? Вот вопрос вопросов… хоть в «Что, где, когда?» посылай.

Культура: Телевидение навыворот

Вообще-то это разговор о телевидении. Сегодняшнем. В целом. Вручение ТЭФИ только повод. И тем не менее…

3 октября в концертном зале «Россия» состоялось награждение лауреатов премии ТЭФИ-2017 - награды за достижения в области телевидения. И сразу же интрига – телевизионный «Оскар» присуждён Андрею Малахову, только-только с большим скандалом свалившему на телеканал «Россия», но номинировавшемуся от Первого. То ли стыдно стало перед бывшими коллегами, то ли… хрен его знает. В итоге Андрюшиного «Орфея» получал Костя Эрнст (надеемся, что передаст адресату).

А потом пришёл Михаил Швыдкой. Очень интеллигентный, свободомыслящий человек, несколько лет вызывавший искреннюю ненависть юдофобов, когда занимал пост министра культуры России. Легко вышел на сцену, почти выбежал и добрым-добрым взглядом окинул зал. И сказал замечательные слова о том, что у нас одно из лучших ТВ в Европе, а может быть и в мире. И еще сказал Михаил Швыдкой, что отечественное телевизионное сообщество работает честно и самоотверженно. На него в упор смотрели суперзвезды отечественного телевидения и мысленно посылали воздушный поцелуй. В «Останкино» само-собой, как дымка по утру, возникала атмосфера нежности, братства и полного взаимопонимания. (описание одного из очевидцев).

Ого, лучшее ли?

Когда-то отечественным телевидением можно было гордиться. Советским… да-да, не падайте со стула. Все, кому в 70-х – 80-х годах прошлого века повезло вырваться за кордон и хватило мужества вернуться обратно, в один голос хвалили наше телевидение. Оно было умным на всех своих трёх-четырёх каналах. В отличии от той глупости, что гнали на американских ста или французских двадцати. КВН – только у нас - студенты шутят так, что Райкин завидует. «Кинопанорама» - настоящий киноведческий разбор премьерных новинок - голливудский зритель на десятой минуте челюсть свернёт, зеваючи. «Что, где, когда?» - вообще вне конкуренции по сложности вопросов и дешевизне призов. «Спокойной ночи, малыши!» - пятнадцать минут настоящего добра без садиста-мышонка Джерри. «Сельский час» - какой техасский фермер выдержит часовой подробный рассказ о поле соседа?!

И фильмы… кстати, фильмы. Вспомните, что снимали тогда по заказу Гостелерадио. То, что не стыдно показывать в кинотеатрах, то, что вошло в золотой фонд именно кинематографа. «Семнадцать мгновений весны» по качеству исполнения лишь условно можно назвать сериалом, а так по всем параметрам очень качественное, но сверхдлинное кино.

При этом очень часто смотреть было решительно нечего… но это для меня и в Москве. А для большинства советских людей это была форточка в большой мир. Вернее, в миры – политики, культуры, спорта и т.д. … что они ещё видели на своих полустанках, вахтовках, заимках. Дай бог, чтобы один канал «со снегом» показывал. Я в армии немало встретил тех, кто впервые в жизни увидел голубой экран только в казарме.

А потом спрашиваете, почему СССР считался самой читающей страной в мире. Именно поэтому. Представляете, какая тогда была аудитория у Первого? Если бы кому-нибудь в голову пришло делать статистику… ведь никакого соревнования, никакой гонки за зрителем. Да и зачем, если телереклама считалась западным опиумом.

Но главные чудеса начались в перестройку. И до этого улицы страны пустели, когда по телику показывали что-нибудь эпическое, воры прилипали к экрану, чтобы позлиться на проницательность «ЗнаТоКов». Но именно с появление «Взгляда» началось подлинное безумие, я свидетель – съёмки сворачивали раньше, чтобы успеть в пятницу к 21.30. Причём те режиссёры, которые в иные годы могли сказать «всем спасибо, съёмка закончена» в 23.30 31 декабря (были и такие в истории Мосфильма прецеденты).

А ведь уже всё то же самое печатали в периодической прессе. О, это бабушка о двух концах, как говорили в дореволюционной Одессе. «Огонёк» ещё может сбрехать, бумага всё стерпит. Телевидению поверили даже тогда, когда раздухарившиеся Шолохов с Курёхиным назвали Ленина галлюциногенным грибом, историко-биологически обосновали… и все поверили. Автор лично пытался разубедить постановщиков декораций и был послан – «ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ГОВОРИЛИ!».

90-е для меня были вообще золотым веком, когда можно стало всё и за это всё платили. Много писал про то счастливое время… и ещё напишу.

Но как только ушёл с телевизионной работы по непреодолимым обстоятельствам, стал смотреть на происходящее в кадре со стороны и примечать. Например, в середине нулевых приметил, как некоторые ток-шоу стали превращаться в скотный двор по обсуждаемым темам, у того же Андрюши Малахова. Помню, показали историю современных Ромео и Джульетты, где 21-летний азиат с ликом и статью невинного подростка обрюхатил 14-летнюю дурёху-москвичку, а в студии кто-то всерьёз считал это светлым чувством.

Но тогда в эфире не дрались. Вернее, было - у Савика Шустера Владимир Вольфович навалял Мише Делягину. Но случилось это уже при выключенных камерах, показали потом, постфактум. А сейчас это часть телешоу, часто с провокацией со стороны ведущих. Вот, что пишет писатель Сергей Лойко о своём походе на НТВ в «Место встречи», где драки минимум раз в неделю, а упитанный с детства ведущий может запросто обратиться к гостю в студии: «Ну ты, баран!»: Когда юморист-петросян Норкин рассказал в студи анекдот про то, как "два комара напердели в спортивном зале, чтобы согреться", и, выждав шквал аплодисментов зала, продолжая хихикать, начал нести какую-то запредельную пургу про то, как украинские президенты "размножаются почкованием" я понял, что, если я сейчас не уйду, то Норкина унесут. Хорошо, что ушел. Руки очень чесались.

Думаете, я знаю, кто такой Лойко? Даже внешне нет. Зато давно наблюдаю за Норкиным, и тоже руки чешутся. Корчит из себя крутую шпану домашний бутуз… аид называется.

Ой, чуть про ТЭФИ не забыл. Владимир Соловьёв получил за «лучшего интервьюера». И сам же засмущался. Лично для меня интервьюер – это Владимир Познер. Умный, отстранённый, со своей ненавязчивой позицией, которую он предлагает собеседнику, но ни в коем случае не давит на него. Его среди победителей нет, в этом диапазоне журналистику окончательно победили агитаторы и пропагандисты. Я с ними сталкивался ещё в армии, сам могу… но это суть разные профессии.

Вообще в номинации «ведущие» бедушка-беда. Андрей Добров («Добро в эфире» РЕН-ТВ, у этого хоть не бьют, он один в кадре), Роман Бабаян («Право голоса» ТВЦ, а у этого бьют, он же и провоцирует). Вы во что телевидение превратили, щеглы? Как вам ещё светики и супера за фоном не наваляли…

Что порадовало – премии лучшим сериальным актёрам достались Чулпан Хаматовой и Михаилу Ефремову, людям более чем достойным во всех отношениях (может быть и не за лучшие их роли). Награждение последнего вообще акт вольнодумства, Мишу даже в жюри КВН давно не приглашают.

Ещё вполне достойный документальный фильм «Наина Ельцина. История любви», просто прорыв для сегодняшнего РТР на грани с диссидентством, особенно в сравнении с пропутинскими-прокрымскими поделками. «Своя игра», Юля Высоцкая на кухне… никаких возражений.

И тут как ломом в подворотне – «Военная тайна» Игоря Прокопенко с РЕН-ТВ (вообще канал погиб после ухода Лесневских, при них даже за деньги не всё до эфира допускалось). Чувак гонит тупую шнягу – выдаёт теорию плоской Земли и побеждает в номинации «Просветительская программа». Правда, потом оправдывается, говорит, что представляет разные научные версии. Но мы-то с вами помним про Ленина-гриба в эпоху социалистического реализма.

Поэтому в интернете появились более точные формулировки того, за что теперь вручают ТЭФИ - "За разжигание ненависти к соседям", "За пропаганду мракобесия", "За самую наглую ложь", "За удалое самохвальство", "За самую патриотическую истерику", "За виртуозное лизание путинской задницы", "За самый непристойный скандал". "За торжество абсурда на телевидении и в стране".

Догадываетесь, кто главный претендент на последнюю номинацию? Да что вы говорите!

Региональные новости

Архангельск: Как мы жили без Навального?

RUSNORD специально не освещал приезд в Архангельск главного оппозиционного политика современной России. Из-за глубокого неуважения к его личности. Когда Навальный только появился в информационном поле, приглядывался к нему. Но особых надежд не возлагал из-за простоты в его лице, которая, правда сказать, со временем приобрела все признаки крестьянской хитринки. Что соответствует его происхождению. А уж после того, как Алексей прошёлся в колонне «Русского марша»… такие политики просто перестают для меня существовать, какой бы политической стратегией они потом не оправдывались.

Да и ему наша реклама не нужна. Ставка сделана на социальные сети, где только у группы «Жесть по-Архангельски» более 200 000 участников. А аналитику там не жалуют, за ней к участникам «Вольного дела» заглядывают. Вот и читайте…

Личность Навального в нашем доме практически не обсуждается, ибо неинтересен. Однако старшего сына зацепило. Самый возраст для бунта, старшая школота. Сказал, что собирается пойти. Зачем, спрашиваю.

- А ты, отец, разве против борьбы с коррупцией?

Вот он на что их цепляет. Главное, что этот возраст толком не представляет, как выглядит коррупция… а некоторые вообще с неё кормятся (через родителей). Но жутко против. Пришлось рассказать, что я за все годы конкурентных выборов (минус советский период) не встретил ни одного кандидата в депутаты, ни одного политика, который бы заявил – при мне коррупция расцветёт пышным цветом, а реальные доходы простого населения упадут минимум в два раза. Ещё сказал парню, что не верю ничьим благим намерениям в принципе, если туда не вписаны личные интересы трибуна, что во власть идут не для того…, а чтобы… дальше вы мою концепцию знаете.

Сын подумал… нет, всё равно пойдёт. Ну, когда ещё, если не в нежном романтическом возрасте? Такая же школота и студиозы из приличных парижских семей пытались в 60-х сделать Францию социалистической, месились с полицией, а с возрастом стали благонравными буржуа (если не сторчались). Впрочем, в нашей отечественной истории их ровесники в 1905-м резали городовых на московских улицах, их за это казаки шашками рубили. Поэтому лишь дал указание: начнётся шухер – сваливай, а не рассуждай с ОМОНом о конституционных свободах.

Сын вернулся целым, трезвым и с шариком. Слегка одухотворённым, сказал, что атмосфера была близка к рок-концерту. Говорит – этот Алексей ему более понятен, чем действующий президент пенсионного возраста, с которым сын живёт всю свою 15-летнюю жизнь, как я когда-то с Брежневым. Вот он, минус несменяемости власти, если исключить декоративную рокировку в премьеры и обратно. Нет, чтобы как Рузвельт – отстоять две вахты и уйти совсем, а вернуться, когда нация попросит. Впрочем, тогда война случилась… на фиг, на фиг такую мотивацию!

Хорошо, о чём вещал Навальный, спрашиваю. Мой парень замялся… понятно, в той толпе он больше тусовался со своими, атмосферил. А сколько всего народа пришло? Цифры называются разные, в диапазоне от 750 до несколько тысяч. В каком-то верноподданническом федеральном издании прочитал «менее ста». И дальше – «зато в то же самое время Фестиваль фейерверков на центральной набережной Архангельска собрал более 25 тысяч патриотически настроенных зрителей». Интересно, этот борзописец хоть раз здесь бывал, кто-то может себе представить такую толпу на Набережной Северной Двины?! Ложь по мелкому только вредит федеральной позиции.

Я смотрел фотографии митинга, сделанные с разных точек. Могу сказать одно – народу было до фига. Для Архангельска. Особенно для окраины города, ведь мост на Соломбалу для многих психологический барьер. Как на дачу съездить, сам сколько раз удивлялся. У нашего агентства есть опыт организации протестных митингов (та самая «революция врачей»). Попробуй собрать людей на площадь Ленина ради благой цели… а тут площадь Терёхина и цель сомнительная.

Как к Навальному относятся в стране? У меня широкий круг общения с нашими бывшими соотечественниками, проживающими за рубежом, сейчас они как раз возвращаются с визитов на малую родину. У кого-то читаю – мои внуки наконец-то заинтересовались политикой, им нравится Навальный, ждут, когда смогут проголосовать за него. Другой, с патриотическим уклоном (даже странно, что когда-то уехал), пишет, что сыновья его друзей отзываются о Навальном, как о придурке. Видимо, тот самый случай, когда каждый слышит, чем он дышит. А истина, как обычно, посерёдке.

Лично у меня впечатление, что пиарщики Навального используют опыт табачной фирмы Chesterfield. Ещё в конце 50-х в эфир была запущена детская песенка с навязчивым мотивом, где обыгрывалось это название не применительно к сигаретам, а через десяток лет, когда те детишки подросли, продажи резко пошли вверх. Только в случае с Навальным срок эффекта гораздо короче, а официоз пока проигрывает схватку за популярность. Ну, скажите, почему никто из едросов не вышел на трибуну митинга?! Ведь Навальный только трибун, полемист он никакой, что видно по дискуссиям даже с Ксенией Собчак, не говоря уже об Артёме Лебедеве. Хорошо, «Единой России» запретили светится… почему ЛДПР не выступила, ведь это тоже их политический конкурент?

И приходит в голову мысль – а не сговор ли это? В том смысле, что Архангельск решили представить этаким центром вольнодумства, где даже Навального никто не арестовывает. Что мы с этого можем поиметь? Пока не знаю…

…пока я объясняю старшему сыну, какой свисток этот Навальный. Вот он на трибуне борется с коррупцией и побеждает её. Вот он обещает (special for Arkhangelsk!) в случае своей победы на президентских выборах разогнать «Роскомнадзор», лучший подарок для Пиратской партии. Вот он собирается разогнать всю исполнительную власть – от президента Путина до губернатора Орлова. Но что взамен? Навальный ужасается местным заработкам (из толпы кричат – «от 10 до 15 тыщ», это часто правда), и обещает поднять среднюю зарплату по стране – «100 000 не обещаю, но 70 000 гарантирую». А с каких пирогов (или хренов)? Любой экономист объяснит, что только за счёт гиперинфляции, других предпосылок нет, и Навальный – не Гудвин.

Я читаю цитаты из архангельского Навального… и вспоминаю генсека Андропова, при котором прожил не лучшие полтора года своей жизни. Его теперь тоже кое-кто называет реформатором, предтечей Горбачёва, только более умной. А на самом деле это был банальный полицейский-держиморда, даже внешность имел злого филина. Что он сделал за свои несколько месяцев у руля огромной страны? Идиотские рейды по пивным и кинотеатрам в поисках прогульщиков. Карательная медицина для инакомыслящих. Смена торговой мафии, на место которой моментально пришла новая, в эпоху всеобщего дефицита это неизбежный процесс. Водка по 4.70… ну спасибо, отец родной! Больше ничего созидательного не припомню… даже власть передал никакучему Черненко.

Вот и у Навального потенциал на разрушение. При полном отсутствии и команды, и властного инструментария. А самое для меня главное - нет внятной идеологии. Я никак не пойму, какую Россию он собирается строить. В 91-м было понятно, мы стояли у Белого дома за капитализм. А теперь обратно в социализм? Или к монархизму? Либеральному патриотизму? Просвещённому национализму? Где конечная цель, чёрт возьми?!

Ещё и маму свою вспомнил, привязался узами к Поморью. «Моя мама родилась в Архангельской области, так что в каком-то смысле я ваш земляк». Изъезженный пиар-ход, тут недавно Угольников в свои рвался, воистину – какого еврея не копни, обязательно на помора наткнёшься. Только у Алексея не катит. Выдержка из официальной биографии политика: Мать — Людмила Ивановна, происходит из сельской местности из-под Зеленограда Московской области. Понятно, сейчас нам начнут втирать, что отсюда Лёшины бабушки-прадедушки. Так и у меня предки по материнской линии из Италии… только визу в Рим всё равно получать надо.

И уж совсем смешная миниатюра, как Навальный среди бела дня встретил на улице Советских космонавтов мужика с полными вёдрами и страшно этому возмутился – «что там у вас губернатор думает?!». Так и слышу за кадром режиссёрские команды – «мужик с вёдрами пошёл… идёшь, переваливаясь… тяжело… вода выплёскивается… Навальный пошёл… делай удивление… делай возмущение…». Второй курс ВГИКа, режиссёрский факультет.

…Всё это я доходчиво объяснил старшему сыну. Говорит, что понял. А вы?

P.S. И тем не менее:

Вселенский опыт говорит,

Что погибают царства

Не оттого, что тяжек быт

Или страшны мытарства.

А погибают оттого

(и тем больней, чем дольше),

Что люди царства своего

Не уважают больше. (Булат Окуджава)

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD