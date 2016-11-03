Итоги недели с 6 по 12 февраля 2017 года

Сегодня в Итогах:
- Они в своём праве – Израиль будет продолжать строить поселения на спорных территориях;
- Гонения на белые катышки – взамен гомеопатии российской медицине предложить нечего;
- Кремлевский список – кандидаты «навылет» проявляют разную степень беспокойства;
- Ужасы Северной Двины – жители острова Кего остаются заложниками советского режима.
Международные новости
Израиль: Земельный вопрос
В Сирии наши летуны что-то перепутали и разбомбили турок. Трое погибших, 11 раненых… искренние соболезнования от Путина Эрдогану. И хитрый чекистский взгляд из-под белесых бровей. Что-то это мне напоминает старую американскую историю. В самом начале Второй мировой храбрая японская подлодка всплыла недалеко от берегов Флориды, там, где её никак не ждали. И расшалившиеся самураи из куража запустили воздушный шар с бомбой. Который долетел до суши и взорвался прямо на пляже. Погибло аж 5 человек. Это единственный случай гибели американцев на территории своей страны от рук врага за весь период мировой бойни.
Конечно, был Пёрл-Харбор, но именно эта японская «хохмочка» до глубины души обидела гордых янки. И вот, когда на головы японцев упали две атомные бомбы (количество жертв в Хиросиме и Нагасаки нужно уточнять?), в Майами, Вашингтоне, Нью-Йорке… люди довольно потирали руки: «Это косоглазым ответка за тот «флоридский подарок» (претензии за достоверность истории к советской печати).
У вас никаких параллелей не возникает? А у меня таки - да.
Но сегодня мы будем говорить о другом. Хотя тоже о жертвах. Пока гипотетических, а там… как знать.
С этой новости на минувшей неделе начинались все утренние новостные выпуски по Евроньюс - Израильский парламент в понедельник вечером утвердил закон о легализации еврейских поселений и форпостов на Западном берегу реки Иордан. За закон проголосовали 60 депутатов, против - 52 из 120. Закон прописывает процедуру легализации поселенческих форпостов и отдельных зданий, построенных на частных палестинских землях и считавшихся незаконными самими властями Израиля. .
Захваты земли – вот, что традиционно вменяют палестинцы «понаехавшим» на Ближний Восток евреям в течение всей моей сознательной жизни. Что, вот так пришли и захватили? Как раз читаю мемуары знаменитой Голды Меир (5-й премьер-министр Израиля) «Моя жизнь», где она описывает, как ещё в начале 20-х годов ХХ века, когда об Израиле ещё слова не было, палестинские арабы продавали еврейским колонистам за непомерные деньги клочки никому не нужной пустыни, которые новые владельцы за годы тяжёлого труда превратили в живительные оазисы. Землю ПОКУПАЛИ, а не отнимали - принципиально важный момент.
И сейчас речь о деньгах. Те, кто смогут доказать право собственности на эти земельные участки, получат денежную выплату в размере 125 процентов их стоимости либо другие земельные участки.
Решительности израильскому правительству добавил Дональд Трамп в качестве президента США. За восемь лет «царствования» Обамы отношения между двумя старыми политическими партнёрами были, мягко говоря, на грани фола, одна антиизраильская резолюция за другой. Впрочем, чего ещё было евреям ожидать от Барака Хусейновича?
И вот пришёл Доня – «Мы не можем продолжать терпеть, что с Израилем обращаются с таким совершенным презрением и неуважением. Они были добрыми друзьями США, а теперь нет. Началом конца была ужасная сделка с Ираном, а теперь это (ООН)! Израиль, оставайся сильным, 20 января скоро наступит!». Это у человека только зять еврей, и уже такое сочувствие!
А ведь перед этим, в конце декабря прошлого года, Совет Безопасности ООН большинством голосов (14 из 15) принял типичную антиизраильскую резолюцию, запрещающую любое строительство на пограничных территориях. Делегация США при голосовании воздержалась, несмотря на просьбу Иерусалима заблокировать документ. Что Израилем было воспринято как предательство. Однако все понимали, что это всего лишь прощальная пакость от Барака, нужно немного подождать. И дождались…
Тем не менее, мои близкие друзья, не имеющие в своей родословной чётко выраженных еврейских корней (бывает и такое), частенько задают мне вопрос – а почему, собственно, евреи хотят строиться там, где живут палестинцы? И моего эмоционального «да потому что!!» часто бывает недостаточно. Поэтому я обратился с аналогичным вопросом к своему другу Льву Кемпнеру из Реховота, человеку соблюдающему и разбирающемуся.
И вот, что получил в ответ:
Один мой российский друг задал мне вопрос. Простой и ясный. «Зачем Израилю поселения на Западном берегу реки Иордан?» Сначала хотел в тон ему ответить «За тем же что и России – на западном берегу Невы, Енисея и Волго-Донского канала.» Но, подумав, решил, что не все так просто. Ведь в чем, собственно, состоит вопрос? Неужели мой друг не понимает, зачем нужна нам территория Иудеи и Самарии, на которой проживают 350 тысяч евреев? Или он хочет понять какого рожна эти 350 тысяч ищут там – на «оккупированных территориях»? В общем-то, ничего не ищут, а просто живут. В частности, 65 тысяч живут в городе Модиин-Илит, 50 тысяч- в Бейтаре, в Маале Адумим – под 40, а в Ариэле – под 20 тысяч.
Может быть вопрос в том – как мы туда попали?
Напомню.
29 ноября 1947 года ООН приняла решение о разделе подмандатной Палестины на два государства – еврейское и арабское. Еврейское руководство приняло этот план. Арабы Палестины и всего мира категорически его отвергли. 14 мая 1948 года было провозглашено государство Израиль, и уже на следующий день Египет, Сирия, Ливан, Иордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен (я никого не пропустил?) объявили Израилю войну. Я не буду напоминать здесь, сколько еврейских жизней унесла эта война, скажу только, что в результате военных действий территория так называемого «арабского государства» была оккупирована Иорданией. Но вот чудо. За 19 лет этой оккупации вопрос о провозглашении «суверенного арабского государства» никем не поднимался и, казалось, был снят с повестки дня. Но в 1967 году случилась Шестидневная война и Иудея и Самария перешли к нам. Вместе с нашей столицей – Иерусалимом. И живем мы тут уже без малого 50 лет.
Но ведь для того чтобы жить, желательно иметь крышу над головой. Приходится строить. Дома. Квартиры. Подстраивать иной раз веранду к коттеджу... Но оказывается, что это преступление мирового масштаба. «Государственный Департамент США выразил глубокое разочарование в связи со строительство в Гило»... Вы знаете, что такое Гило? Гило - это район Иерусалима. Имеем ли мы право строить дома в своей столице? По мнению всего мира, видимо, нет... «Строительство на оккупированных территориях является ключевым препятствием на пути мирного процесса»... Вот как. А я то по наивности думал что препятствием к миру является террор палестинских арабов... «Поселенческое строительство на оккупированных территориях является главным препятствием для восстановления полноценных контактов Палестины с Израилем»... Палестина? Если помните, в Палестине времен британского мандата проживали как арабы, так и евреи. Лозунг на советской марке восьмидесятых годов гласил: «Правое дело арабского народа Палестины восторжествует!» Как видим, в те застойные времена «палестинского народа» на территории Палестины еще не существовало. А были два народа – еврейский и арабский. И я очень хочу, чтобы восторжествовало правое дело моего народа - жить в мире на своей Земле и строиться на ней.
Ведь если не мы, то кто же?
Не счесть, сколько раз переходила эта Земля из рук в руки за две тысячи лет нашего изгнания, но никто из завоевателей так и не смог обосноваться на ней. В нашей Торе сказано, что за время нашего отсутствия Земля Израиля будет пребывать в запустении на удивление ее временным владельцам. Верите вы или нет в то, что написано в Торе - факт остается фактом – Земля Израиля оставалась в запустении все годы еврейского изгнания. В советской энциклопедии начала 50-х годов Израиль назван «отсталой аграрной страной». Верно, так оно и было. Пока не пришли евреи и не начали восстанавливать ее из небытия песка и камней...
Ответил ли я на вопрос моего друга? Если вы все еще не удовлетворены, то я обещаю в первый же наш визит в Маале Адумим к нашим друзьям, или в Мицпе Йерихо к нашей дочке, задать им вопрос в стиле героя известного кинофильма: «А чевой-то вы тут делаете?»
И обязуюсь немедленно передать полученный ответ всем интересующимся.
Блин, мне даже добавить нечего…
Федеральные новости
Наука: Гомеопатия как фол последней надежды
«В России гомеопатия официально признана лженаукой в России», - говорится в меморандуме Комиссии Российской Академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.
Гомеопатия - вид альтернативной медицины, сформулированный в XVIII веке немецким врачом Христианом Ганеманом. Его суть - применение препаратов, содержащих сверхмалые дозы действующего вещества, либо вовсе лишенные его молекул. Метод основан на устаревших представлениях о том, что материя бесконечно делима, и поэтому растворы можно разбавлять в любой степени - в том числе до тех пор, пока в них не останется действующего вещества.
Меня этой лженаукой потчевали с детства. Бабушка, с которой пришлось жить все школьные годы, обожала лечиться. Так и говорила: «Я люблю и УМЕЮ болеть». Вообще была непревзойдённым мастером выдавливать слезу… впрочем, жизнь её действительно не назовешь лёгкой. Вот я не любил и не умел болеть, но все инфекции, гриппы, эпидемии не пропускал, плюс хронические тонзиллиты-гаймориты. Утром на табуретке перед моей отроческой кроватью в обязательном порядке стояло блюдечко с белыми катышками. Какие-то надо было глотать, какие-то рассасывать. Абсолютно безвкусные. Делал это легко и непринуждённо, ибо иногда такую гадость приходилось в себя запихивать, что страшно вспомнить. Помогло? Не могу сказать. Но ведь не умер…
Однако российские ученые утверждают, что гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов.
«Комиссия подтверждает, что принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют. Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные», - говорится в выпущенном меморандуме.
То есть, как я понимаю, налицо шарлатанство от медицины? Вот ведь странно. Уж кто истово боролся со всякими лженауками, которые чуть позже стали основополагающими в мировом прогрессе (генетика с кибернетикой), так это советская власть. Однако я прекрасно помню московские аптеки 60-70-х, которые так и назывались – «Гомеопатия». Сейчас бы это назвали товарным брендом. Проглядели, вовремя не выявили… или того проще – не видели в них конкурентов на дефицитнейшем рынке советских фармпрепаратов?
Хотя тоже странно. Так сложилось, что в 80-х я близко соприкасался с миром экстрасенсов. Их тоже колбасили будьте-нате. Как подлечит знаменитая Джуна генсека Брежнева в Сочи - вроде бы разрешают, лаборатории создают, в «кремлёвке» кабинеты приёма пациентов открывают. А пришёл к власти материалист Андропов – сразу посадки пошли, разгромные статьи в «Литературке».
Так вот, в очередную такую медицинскую «оттепель» встретились ведущие экстрасенсы Москвы с кремлёвским «лепилой» Чазовым в Доме журналистов. И академик неожиданно признал – да, паранормальные способности, которыми можно корректировать биополе человека (считайте, исцелять), действительно существуют. Но он лично сделает всё возможное, чтобы это как можно дольше не признавалось. Ибо в противном случае минимум половина его коллег по традиционной медицине окажутся не у дел. Конкуренция…
Нет, сажать кого-то, гноить в ГУЛАГе, как было с генетиком Николаем Вавиловым, никого пока не собираются. А вот задавить рублём, выкинуть с рынка – это сколько угодно. Упомянутая комиссия рекомендовала Минздраву РФ вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях. Кроме того, рекомендовано не включать гомеопатию в стандарты оказания медпомощи, в клинические рекомендации и в протоколы лечения. Кстати, раньше в медицинском подполье жилось даже сытнее, чем в официозе. Зато теперь, когда разрешено всё, что не запрещено… какая действующая сила у этого абстрактного «не рекомендовано»?
Если рассматривать законодательный характер, то в этом плане у гомеопатии всё в порядке. На территории Российской Федерации гомеопатия является официально признанной дисциплиной, узаконенной приказами Министерства здравоохранения РФ. Первый приказ Министерства здравоохранения РСФСР "О развитии гомеопатического метода в медицинской практике и улучшении организации обеспечения населения гомеопатическими лекарственными средствами" (N115) был подписан еще 1 июля 1991 года. Этим приказом руководителям органов здравоохранения вменялось в обязанность способствовать развитию гомеопатической службы на хозрасчетной основе. Приказ носил разрешительный характер, преимущественно в отношении гомеопатических лекарственных средств и открытия аптек.
А по-человечески? Обличители гомеопатии ссылаются на «эффект плацебо». Ну и что, если кому-то реально помогает? Только если обозвать воду водой, никакого самовнушения ждать не приходится. Пусть будет гомеопатия, если реально кому-то помогает. В конце концов, это конечный результат любого лечения.
Главное для любого врача – облегчить страдания пациента.
Тут интересен пример и методы израильской медицины. Известно, что туда едут тысячи, если не миллионы страждущих (даже из Америки), а оттуда за тем же - считанные единицы. Немецкую медицину, которая лечит не больного, а болезнь, в Израиле считают продуктом той же примерно ментальности, что и Аушвиц. Медик, при диагностических процедурах причиняющий больному дополнительные страдания, а не устранение предмета исходных жалоб, воспринимается в Израиле скорей как садист, чем как врач. Страдание пациента могут облегчить очень разные факторы и агенты: друзья и родственники, животные, музыка, клоуны, религия, чтение, дизайн больничных интерьеров. И гомеопатия прекрасно вписывается в этот «набор милосердия».
У нас вместо этого с ней начинают бороться по методике «комиссаров в пыльных шлемах», ничего не предлагая взамен. Наоборот, отнимая. Десять лет назад каждый невролог, каждый терапевт в обязательном порядке писал мне в истории болезни: «Необходимо раз в полгода проходить курс медикаментозного лечения и наблюдения в стационаре». Сегодня участковые прямо говорят: «Если хотите полежать в больнице, вызывайте скорую при высоком давлении, иного пути попасть в стационар практически нет». Как и денег у областной медицины… ну, это уже я от себя.
Я тут почитал некоторых наших официальных медиков с властью и учёными степенями, которые именуют гомеопатию не иначе как «средневековым мракобесием». Отлично, господа, но тогда давайте бороться с ненаучными явлениями комплексно. О гомеопатах в последние годы я слышу крайне мало, их номер 10 (в лучшем случае). А что вы скажете за знахарей, астрологов, колдунов и хиромантов? Рекламой их услуг пестрят всё жёлтые издания. Или (начинаю кощунствовать) за любую из религий? Ведь существование бога ещё не получило научного подтверждения. Откуда такая избирательность?
Каждый день с экранов телевизоров нас пугают суммами, требующимися на лечение того или иного больного ребёнка. На взрослых не собирают… иначе наше телевидение только и будет работать на этот сегмент. Собрать несколько сотен тысяч себе на лечение у подавляющего большинства россиян нет никаких шансов.
Пусть уж гомеопатия кому-то из них поможет. Если сможет, конечно…
Губернаторы: Под кремлёвским топором
В губернаторском корпусе России начались серьёзные чистки. Как многие полагают (и этого не скрывают) - к президентским выборам 2018 года. Логика железобетонная: одно дело, если неугодного главу региона выпнет на выборах избиратель, и совсем другое дело, если его лишат полномочий на самом верху. Кремль видит, Кремль знает, Кремль не спит… тьфу, то есть, Путин не спит в Кремле. Та же самая бессонница, что была и у Сосо, только пока без расстрелов.
Я думал, это только у нас (в Архангельске) губернаторов отправляют в отставку минимум два раза в месяц. Но списался с иногородними товарищами – везде так, по всей Руси великой. Везде есть недовольные, а идеальных начальников не существует. Как и абсолютных злодеев - у нас есть те, кто и по Киселёву ностальгирует, и даже по Михальчуку. И ничего странного - кому-то что-то дал, с кем-то чем-то поделился… понять можно.
В начале минувшей недели Кремль порадовал нас (а как не радоваться, если ветерок перемен) целой группой скорых отставников. В печальный список входят: Глава Республики Карелия Александр Худилайнен, Бурятии Вячеслав Наговицын и Пермского края Виктор Басаргин, а также губернаторы областей – Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин), Ивановской (Павел Коньков). Все вышеперечисленные длительное время занимали нижние строчки различных рейтингов.
Данная новость так и не получила официального подтверждения, типичный инсайд. Однако двое из списка уже заявили о своей добровольной отставке (чего кота тянуть за это самое). Особенно спешил хозяин Пермского края Басаргин. У меня в тех землях немало знакомых живёт, так они до сих пор пляшут от радости. Говорят, никто его не любил, ни с кем не мог найти общего языка… даже жалко стало мужика, ей-богу.
За ним поспешил глава Бурятии Наговицын. Похоже, с явным облегчением – хорошо, что не посадили. А вообще эта суета мне напоминает старый анекдот про звонок Сталина во МХАТ: «Надо же, какие нервные люди у нас в искусстве… умер директор театра!». Но, что характерно, официального подтверждения этому инсайду до сих пор нет, а замена уволившимся нашлась моментально. Как же это всё похоже на театральную постановку. Одно хорошо – для нас бесплатную.
Ещё одна характерная особенность нашей внутренней политики - Басаргин попросил журналистов не беспокоиться за его будущее. Он отметил, что относит себя к команде действующего президента и считает, что его опыт будет обязательно востребован. То есть, на улицу их без средств (хи-хи) к существованию не выбрасывают, куда-нибудь да обязательно пристроят. А теперь, архангелогородцы, подумайте, какими ничтожествами были наши Киселёв и Михальчук, если им самим после отставки пришлось трудоустраиваться…
В Москве у провластных политологов идут серьёзные рассуждения о том, что Москва делает ставку на молодых технократов - естественно, приверженцев «генеральной линии». Неважно, чиновниками они до этого были или топ-менеджерами крупных госкорпораций типа «Ростеха» или «Росатома». Главное – здоровые амбиции, тяга быть начальниками (у меня, например, таковая напрочь отсутствует… однако полжизни приходится чем-то и кем-то руководить), приятная свежая внешность. То есть, воспитывается новый тип капиталистической номенклатуры, готовой ехать хоть за тридевять земель, лишь бы хорошие деньги и не скучно. На мой взгляд, всё логично… если бы после не надо было проходить через выборное сито. Что тоже, наверное, учитывается.
Но не у всех такое благодушное настроение. Возможно, они больше знают - Какое вот это бесстыдство с губернатором Пермского края. Просто берут какого-то подмосковного чинушу, выдергивают в Кремль, там "напутствие", которое выглядит буквально так (показывали по телику): "А не желаете ли поработать губернатором в Перми? - Ой, да что вы, для меня это такая честь!" - и все, дело в шляпе. Грубейший фарс. Вот что дословно я прочитал в живом журнале.
Что ж, тоже имеет право на жизнь. Подсовывая (не предлагая!) избирателям региона своего кандидата, Кремль фактически предопределяет исход выборов, ибо наш народ исторически охотней всего голосует за того, на кого «царь» перстом укажет. Или просто на выборы не пойдёт, что чаще всего и делает. Если же пустить это важное дело на самотёк… то может получиться конфуз, как в Коми. Забыли? Напомню – там за губернатора Гайзера проголосовало чуть ли не 80% избирателей, а он вскорости ворюгой оказался. Народного избранника арестовывают, но народ безмолвствует: ни одной демонстрации протеста, ни одной забастовки по республике, ни одного самосожжения. То есть, восприняли как должное, предполагали, что во власть только воровать и ходят. И такие мысли ни что иное, как подрыв, чего-то там.
Правда, не советовал бы в этом отношении экспериментировать с Чечнёй, где Рамзан Кадыров позволяет себе всё, что угодно, а у народа под кроватью лежит оружие с двух контртеррористических операций… но Кремль и так этого делать не собирается.
А на практике нам ясно показывают, что губер - это прежде всего НАМЕСТНИК. "Сатрап", как оно именовалось в древней Персии. Царь засылает своего московского боярина "на кормление" в далекую и холодную Пермь, сатрап в благодарность страстно лобзает царственную длань... Ну, понятно, это враг режима писал… кто его всерьёз воспринимает?
Я ещё летом писал о новых кадровых тенденциях, когда бывших охранников самого Путина, имеющих в арсенале лишь государево «слово и дело», посылали править в абсолютно чужие им регионы. В Туле, вроде, прижилось, а вот в распальцованном Калининграде (ну как же, почти Европа) пришлось снова менять - теперь на молодого технократа (бодигард, как выяснилось, стреляет от бедра лучше, чем говорит).
Из всего этого вырисовывается вот такая схема… хоть специальную брошюру издавай:
Можно и дальше продолжить, только будет слишком мрачно. И для руководителей, и для избирателей в равной степени. А вообще всё это только слова. Посмотрите, ещё пять упомянутых в том страшном списке фамилий даже дёргаться не думают, наоборот, делают борзые заявления для прессы - «никуда не собираюсь», «работаю в обычном режиме», «меня народ избрал, его и спросите».
Ну и нам тогда чего дёргаться… кто будет, тот и будет.
Региональные новости
Архангельск: И ответил нам Годзиш…
Наверное, все уже в курсе, что в минувшую пятницу состоялась встреча главы Архангельска с журналистами. В довольно необычном формате – не нас пригласили на прессуху, а мы сами настояли на встрече. И мэр откликнулся, хотя другой бы мог и послать. По формальной, но веской причине – не вы, мол, меня выбирали. И был бы, между прочим, в своём праве. Это к бесконечному спору о пресловутой вертикали…
Я одним из первых подписался под бумагой о встрече. Признаюсь, без особой охоты. Потому что примерно предполагал, что будет спрошено, а что отвечено. Всё упрётся в одно – у города нет денег на такие снегопады. То есть, 800 млн. на поддержку престижа областной столицы есть, но их надо растянуть на весь год, а не грохнуть за один зимний сезон. А то впереди весна-осень… совсем грязью зарастём.
Что делает владелец индивидуального жилья, когда вход в дом завалило снегом, а своего дворника нет? Берёт большую лопату и сам расчищает. А если ты мэр и у тебя завалило город? Самого на всё не хватит. Это я не в защиту Годзиша… просто ставлю себя на то самое место.
Кстати, Годзиш не врёт - это отметили все, присутствующие на встрече. Он не скрывает, что в следующем году может быть ещё хуже при таком же уровне снегопадения, что на этот раз положение спасает Арктический форум и приезд президента. А так, в перспективе денег на уборку города будет ещё меньше. Причём средства выделяются из бюджета только на очистку проезжей части… а всё пешеходное, в том числе и дворы, совсем другая епархия. Так дело обстоит только в Архангельске? Сомневаюсь. Где-то в федеральных министерствах написали какие-то идиотские циркуляры, без учёта интересов граждан. А гражданам (обывателям) нужно, чтобы чисто было везде, нюансы их не колышут. И не должны колыхать.
Что может сделать мэрия? Как минимум, обязать арендаторов и собственников предприятий (офисных зданий, магазинов, сберкасс, ресторанов, кинотеатров, парикмахерских…) убирать пешеходную часть и снежные «барьеры» по всему периметру своего предприятия. Пусть или дворника в штат берут, или, кого жаба душит, сами за лопаты берутся. Отказываются? А вы их шантажом – или арендную плату задерём, или (если владельцы здания) совсем кислород перекроем. Нам, обывателям, фиолетово… лишь бы чисто.
И не надо, мадам, морщить носик – шантаж, как известно, двигатель прогресса. Например, жемчужина Америки Нью-Йорк (моё пристрастное мнение) в начале 90-х был, мягко говоря, не самым чистым городом планеты: муниципальные власти на мусорщиках экономили, а владельцы домов, соответственно, на оплате этого вида коммунальных услуг. Так вот, не очень вкусно пахнущие парни однажды сговорились, и буквально весь город усеяли чёрные мешки известного предназначения, испортившие внешний вид неформальной столицы Соединённых Штатов, а также настроение жителям и гостям «Большого яблока». И чтобы вы думали? Первыми сломались именно владельцы зданий, согласившись платить столько, сколько скажут, а засим и городская управа стала заметно щедрее – одно другое за собой тянет.
Одно только преимущество там, за океаном. У Нью-Йорка денег априори больше, чем у Архангельска. Было, есть и, увы, всегда будет.
Ну, а мусорщик, как известно, родственная профессия дворнику. Когда автор выяснил, что никак не попадает на встречу с мэром, попросил коллегу по «Вольному делу» Илью Азовского (ПСЗ, «Эхо севера») озвучить от меня вопрос: может, Архангельск спасут таджикские дворники, как они же не один год спасают Москву, Питер и т.д.? Когда-то в столице нашей родины эти штатные единицы при домоуправлениях занимали московские татары… так традиционно сложилось ещё до революции. Но зимой к ним в помощь набирали студентов. Тем было выгодно – уборка в основном утром и в вечернее время, днём сиди-посапывай себе на лекциях. Плюс при ЖЭКах обязательно находилась какая-нибудь комнатушка под жильё - всё лучше, чем в общаге впятером на 12 метрах.
Сейчас студентов в дворники вряд ли заманишь. Подработать можно и официантом в ресторане в тепле и вкуснотище, а с жильём вообще напряг. Зарплаты у дворников, прямо скажем, не королевские. Я, кстати, и не знал, какие. Так Годзиш ответил – мало платят - на такие деньги вряд ли и таджики поедут (хотя я бы у них самих поинтересовался). Почему мало платят? Потому… сами жители скупятся – «Сегодня некоторые жильцы платят за содержание дворников по 30 рублей, а другие по 7-9. И естественно, там, где платят 30 рублей, дворники работают. Там же, где платят гораздо меньше, их не найти. Никто не хочет работать за копейки. Да, это очень острая проблема для Архангельска». (ИА «Двина-Информ»)
Ну, теперь понятно. Многие тоскуют по советским временам, когда услуги дворника даже не прописывались в квитанциях, такие это были копейки. Впрочем, и зарплаты тогда были смешные, но это отдельная история. Я о другом. Да, возможно, дворы в те годы убирали лучше. Но вы вспомните, что из себя представлял вечерний Архангельск в зимнее время. Чёрная дыра с редкими огоньками светофоров, пара неоновых названий «Гастроном» на центральную улицу. Говорю это с уверенностью, потому что такой же была и Москва. К нам летом 91-го испанцы приезжали, так они в шоке были от той темноты и пустоты: «Как же вы отдыхаете? Наверное, ночные клубы где-то есть?!». Да нет, братцы… перед телевизором под программу «Время».
А сейчас проедьтесь по вечернему Архангельску. Я в четверг это сделал… как будто Новый год ещё не закончился. К слову, вопрос насчёт таджиков был в большей степени провокационный - проверка мэра Годзиша на реакцию. И он её прошёл – WELCOME сказал. Правда, кое-кто всполошился, стал вспоминать про Европу. Хладнокровней, господа, хладнокровней, здесь не так, как в Париже, мёдом намазано.
Но есть действительно то, на что страшно смотреть. ЭТО гуляет в интернете уже третью неделю – жители Кегострова бредут на работу в «Большой Архангельск» по льду Северной Двины. А там недавно что-то прошло типа ледокольное. В результате сплошное месиво из льда и снега. Поверх брошены деревянные мостки без перил - балансируешь на них, как Суок на проволоке. А другого пути на работу нет, и начальству (хозяину) глубоко плевать на твои сложности.
Вот как этот кошмар описывает соучастница нашего «Вольного дела» Елена Горяшина:
"Переправа на Кегостров.
Дух захватывает от прохода через русло ледокола, лед трещит, и кажется, до него можно дотронуться рукой, а вот местным жителям это не особо нравится, можно и на работу опоздать, да и по своим делам тоже.
Работники переправы, которые собирают и разбирают переправу, вообще бесстрашные, сразу после прохода ледокола ходят по льду без подмостей, натаскивая их друг на друга багром!".
И дальше вопрос:
ГДЕ ПОРУЧНИ? ГДЕ БУДКИ МЧС?
Какие нафиг (пардон) поручни?! Какие будки?! Почему людей не расселяют из этого гетто?! Никогда не забуду сцену из детства - пара мальчишек из куража перебегают по льду Москву-реку. Не где-нибудь - рядом с Москворецким мостом - Кремль прямо напротив. И тоже след от чего-то проходившего, снегом припорошённый. Сначала один скрывается подо льдом, потом сразу второй. И вздох ужаса случайных свидетелей. И тишина. А река-то игрушечная, в гранит закованная - это вам не судоходная Двина. Я потом на каток даже боялся ходить, так на коньках и не научился. Не говоря уже о зимней рыбалке.
Главный для меня ужас в том, что эту ситуацию местные воспринимают как ШТАТНУЮ. В день через переправу на Кегостров может проходить до семи кораблей, а может и ни одного. Когда идет судно, сотрудники МЧС останавливают пешеходное движение, убирают мостки, потом лед намывается заново и поверх него опять укладываются деревянные трапы. 28 января технологически было сделано все то же самое, однако из-за проводки большого судна на набивку льда ушло более четырех часов. Как только вернули мостки, они не стали дожидаться, пока установят трапы, и заторопились вперед. Спустя некоторое время было восстановлено двустороннее движение. (bclass.ru)
Дальше начинаются досужие рассуждения, чем лучше облагодетельствовать жителей оторванного острова – навести понтонную переправу, которую будут рассоединять на время проводки судов (ничего, часочек можно и подождать-поморозиться), или навесить канатную дорогу, что «даст импульс к созданию поморского Диснейленда. Друзья, вы не озверели?! Послушайте приезжего человека с незамыленным глазом – этот кошмар нужно расселять как можно быстрее. Потому что такая жизнь – позор. Не только региона, но и всей страны. Вот что нужно показывать президенту в марте, просто ткнуть носом.
Потому что остров Кего - не что иное, как долги социализма перед своим народом. Это в его, социализма, манере – устроить некую трудовую колонию подальше от цивилизации (чтобы у трудящихся не было ненужных соблазнов к красивой жизни), расселить трудовой контингент чуть ли не по баракам и привязать к месту пропиской. Та власть думала, что она вечная, да не вышло.
Как я помню, Россия декларативно объявила, что принимает на себя все обязательства СССР, в том числе, и долги. Вот и пришло время отдавать… давно пришло. Причём не каким-то иностранным компартиям или бывшим друзьям по соцлагерю, а своим гражданам!
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD