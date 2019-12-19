Страшная месть Бориса Немцова

Помните классическое – «Казнить нельзя помиловать»? Где запятую поставишь, так тому и быть. Вернее, жить. Из той же серии.
Есть в современной России дни, к которым нужно готовиться заранее. Но это не Пасха (куличи, крашеные яйца, закупка кагора) и не День Победы («Бессмертный полк», портреты ветеранов, военные песни с детьми). Власть эти дни разрешает, приветствует и даже пытается вмешиваться.
Речь о мероприятиях по тем поводам, которых бы лучше не было вообще. Лучше для обеих сторон – и для общества, и для власти.
В этом году ровно пять лет с убийства Бориса Немцова. Убийства более чем странного – известного политика, бывшего лидера госдумовской фракции (я снимал в его кабинете на Охотном ряду… внушал размерами), когда-то претендента на российский престол. Короче, влиятельного… но в прошлом, популярность среди избирателей на момент преступления вряд ли была выше двух-трёх процентов.
Однако в него всаживают пули в самом центре… или, как принято говорить, в самом сердце Москвы, в стратегической близости от Кремля. Как в какого-нибудь эрцгерцога Фердинанда, только без фатальных для мира последствий.
Сразу же было понятно, что виновных не найдут. Прежде всего, заказчика, обязательного в ликвидациях такого уровня. Просто потому, что слишком много направлений для следствия – месть за политику, за деньги, за бабу, за хамство (покойный был во многом не святым), за поддержку французских карикатуристов (это не шутка, а одна из версий, рассматриваемая со всей серьёзностью). Так оно и получилось… пытались по привычке всё свалить на чеченцев, но слишком наивно. На них и так Анна Политковская висит, куда больше-то?!
Моё личное отношение в Немцову. Как политик он был мне вполне симпатичен, чего не могу сказать о некоторых его человеческих «увлечениях»… ну да ладно. Чего не отнять – личность яркая (особенно на фоне воспоминаний о советской политической геронтофилии да и современной политсерости). По характеру - боец, однако часто и не по делу рефлексирующий. Видел пару раз его, что называется, «живьём» (через обтюратор телекамеры). Обаяние несомненно присутствовало. К тому же бывший кандидат в преемники президента Ельцина, о чём в середине 90-х говорили много и по всем телеканалам. Ну а то, что в один момент отлучили… так сам виноват - не просчитал возможности своих недоброжелателей, был неаккуратен в личных связях.
И теперь каждый год власти (Архангельска в том числе) препятствуют гражданским акциям в его память. В столице Поморья - скромный митинг, в Москве - не менее скромное шествие (соотносительно размерам двух городов). Но на пятилетие трагического события московские активисты решили расстараться и подали заявку на траурный марш сильно заранее. Чтобы было время для дискуссии с властью.
А заодно собрали под петицией подписи известных людей. Вы только взгляните: писатели Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, правозащитники Лев Пономарев, Борис Альтшулер, Светлана Ганнушкина, Зоя Светова, Александр Черкасов, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин, народный артист РФ Лев Прыгунов, музыкант Андрей Макаревич, политики Леонид Гозман, Геннадий и Дмитрий Гудковы, Алексей Навальный, директор ФБК Иван Жданов и юрист ФБК Любовь Соболь, активистка и соосновательница портала "Медиазона" Мария Алехина, литературовед Ирина Прохорова.
Я специально выделил фамилию Макара (это не фамильярность, а школьная привычка). Часто повторяю, что не стоит представлять наших правителей небожителями (пока они сами себя не провели в Основном законе помазанниками божьими). Чай, не в дворцах выросли, а в коммуналках, и детство проводили в играх с дворовой шпаной, а не с английскими кузинами.
Но иногда и у меня возникают сомнения в правильности этого постулата. Ну, скажите, зачем Макаревичу подписывать какое-то письмо?! Я прекрасно помню, как во время концерта Пола Маккартни на Красной площади он сидел рядом с президентом и что-то нашёптывал ему на ухо (слова «Yesterday» переводил?). По всем человеческим понятиям, после так проведённого вечерка просто набирается прямой путинский номер – аллё, Вов Вовыч, мы тут с пацанами решили Борю помянуть, ты не против? Однако рок-кумир нескольких поколений идёт по длинному и не самому удобному пути. Значит, у них там всё непросто.
И что страшного в том, если пройдут? Пусть и известные… но среди ограниченного круга интеллигенции – среди подписантов нет ни эстрадной попсы, ни «Смехопанорамы», футболистов-фигуристов. Разве что напомнят миру, что и это убийство подвисло (как и Листьева, Холодова…). А то мир не знает.
Очень странная логика. Сама власть ежегодно в конце зимы делает из Немцова, которого она при жизни, мягко говоря, не жаловала, мученика и героя. Или просто напоминает о нём тем, кто забыл эту фамилию или помнит бывшего политика исключительно по телевизионному скандалу с Жириновским. Да, в Москве на моём родном с детства Замоскворецком мосту есть его импровизированный мемориал, который убирали-убирали, да и плюнули. Мало ли таких же по обочинам подмосковных дорог, где гробонулся на мотоцикле очередной нетрезвый лихач, первый парень в ближайшей деревне. Тоже с фотографией и цветами, только не каждый у него остановится.
Подобные места поминовения в русской традиции принято делать там, где герой отдал богу душу. Можно предположить, что убийца, стреляя в оппозиционного политика напротив Кремля, держал в своих планах сделать «козью морду» именно Кремлю. Чтобы как бельмо на глазу фотография Немцова висела. Или действительно его тело перенесли туда, была такая версия.
Уже через неделю после громкого убийства патриотические издания, выдержав приличествующую случаю паузу, наперебой стали кликушествовать – оппозиция и Запад делают из Немцова терпилу-мученика и сакральную жертву! Очередная демонизация России!
А власть ежегодно им в этом подыгрывает.
Странные люди.
Леонид Черток