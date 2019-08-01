От групповухи к экономике. Многожёнство в России - мечты и реальность

Вы обратили внимание, как только у российской экономики начинаются серьёзные проблемы, сразу возникает тема многожёнства. Типа, есть у нас ещё сильные во всех отношениях мужики, которые не только удовлетворить (этих полно), но и прокормить (значительно меньше) не одну и даже не двух могут.
Первым эту тему поднял незабвенный Владимир Вольфович на уровне российского парламента. Шли 90-е, тогда кто только что не лепил с самых высоких трибун, посмеялись и забыли.
Хотя именно тогда могло пройти. Помните знаменитое ельцинское – «берите себе столько суверенитета, сколько сдюжете». А ведь многожёнство и есть один из элементов суверенитета для наших мусульманских республик. Только тогда как раз начинали усмирять взбесившуюся со своим шариатом Чечню, и тему сепаратизма лучше было не педалировать.
Но именно в Чечне, давно усмирённой… точнее, прикормленной, подобные разговоры периодически возникают – а что тут такого? Пример: года четыре назад 17-летнюю чеченку Хеду (Луизу) Гойлабиеву выдали замуж за 46-летнего начальника Ножай-Юртовского РОВД Нажуда Гучигова, уже один раз официально женатого. После огласки и последовавшего за этим скандалом всякие большие чиновники стали объяснять возмущённой российской общественности о традициях Востока, о раннем взрослении (как половом, так и морально-нравственном) местных прелестниц, рассказывать про то, как после прошедших в горах Кавказа антитеррористических операций там не хватает мужиков на всех женщин. Причём особо усердствовал в поисках мотивации Магомед Даудов, руководитель аппарата президента Кадырова. Кто в теме, тот знает – эта должность особая, приближённая, когда САМ не решается выдать в эфир спорный тезис, зовут как раз такого чиновника.
И ведь возникло некоторое оживление! Так, председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов высказался о важности «начать дискуссию о религиозных браках, которые совершенно не легализованы». Дискуссию, может, и начали, но как-то уж очень тихо. Сдаётся, что тема не понравилась ГЛАВНОМУ, при ком этот Совет и существует.
Но не всё так просто. Это для нас, живущих в европейской части, само понятие «многожёнство» в основном связано с любимой лентой всех космонавтов «Белое солнце пустыни» - «Господин назначил меня любимой женой!». Но чем дальше на Восток…
В середине 80-х на съёмках в Туркмении нашёл свою судьбу мосфильмовский осветитель Лёва. Остался там, благо тесть оказался крупной шишкой на «Туркмен-фильме» и помог решить квартирный вопрос. Через пару лет приехал на побывку весь из себя загадочный и, после третьего тоста за кино без границ, рассказал, что женится на младшей сестре собственной жены, мол, так в их роду принято. Неофициально, но фактически, со всеми вытекающими и сопутствующими: калымом, ответственностью, общим хозяйством, разнообразием в сексуальной жизни и пр. Уж не знаю, где там была правда, а где пьяная похвальба, но некоторые слушатели ему откровенно завидовали, интересовались технологией такой полигамии. Помните, как резво Туркмения рванула из распадающегося Советского Союза? Теперь в этой независимой республике живут, как им нравится, согласно собственным национальным традициям и морали.
Да, Туркмения давно уже заграница, и пусть там живут как хотят. Но и за наши кавказские республики, исповедующие ислам, я совсем не уверен. Вернее, уверен, что многожёнство существует там в полный рост де-факто, особенно в горных районах. Хотя подчиняться единой Конституции Российской Федерации, где чёрным по белому начертано, что наше государство светское и никакого шариата, обязаны все её субъекты… или просим на выход. Так ведь давно никто не хочет, аккурат с тех пор, как любые рецидивы национальной самостоятельности Москва приноровилась «топить» в денежных потоках.
В чём опасность легализации подобных брачных отношений хотя бы в отдельно взятой мусульманской республике, где подобные союзы давно в порядке вещей? Да хотя бы в том, что туда быстро будет налажен поток всяких извращенцев и педофилов для регистрации отношений, а свидетельство о браке, выданное в Грозном, будет действительно и в Москве, и в Воронеже, и в Архангельске. Вы хотите, чтобы ваши дети наблюдали развесёлую жизнь соседской семьи, где на одного мужика три женщины приходится? А уж какая лафа сутенёрам для легализации жриц любви!..
Однако сейчас против легализации многожёнства восстала Русская православная церковь. Причём элегантно, без погружения в теософские дискуссии, которые часто приводят к противостоянию двух конфессий – чья религия слаще.
Дело в том, что вопрос о введении нормы многожёнства в основной закон на этот раз поднял председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, мотивируя это тем, что мужья всё равно изменяют жёнам, заводят детей на стороне… это практически норма светской жизни. А так, привёл ещё жену (пока по минимуму) на свою жилплощадь, и только подтаскивай корм в разросшуюся, но одну семью. Парадокс в том, что церковь (как её не назови) в принципе не должна признавать светский брак, почитая его за блуд… но кто считает.
Вот, что ответил на это представитель РПЦ: Мне как христианину кажется, что положение и любовницы, и какой-то там по счету жены унижает достоинство женщины. Равным образом унижают достоинство мужчины внебрачные связи любого свойства. Красивые слова… однако сколько же вокруг униженных и оскорблённых.
На самом деле подобный довод в защиту многожёнства (мол, на сторону ходить не будет) легко разбивается любим сексологом – полигамному типу мужчин характерен постоянный поиск свежих впечатлений, их одной постоянной любовницей ну никак не успокоишь. Одно и то же супружеское ложе, всего два объекта, изученных для последней трещинки… и где драйв, где интрига?! Другое дело, если в постели обложить себя законными жёнами… но эту тему вряд ли будет развивать самый прогрессивный муфтий.
А вот как объясняет пользу многожёнства с экономической точки зрения глава Чечни, обычно позиционирующий себя примерным семьянином: «Я очень даже "за" [многоженство]. Почему? Потому что это лучше, чем бросать семью и заводить любовниц. Это для мужчины правильнее, чем унижать свою жену, заимев любовницу, дарить проститутке украшения, всякие подарки, а жена с детьми в постоянной нужде».
И что на этот счёт думает себе его дражайшая супруга? А кто их, жён на Востоке, спрашивает? Моя соседка по московской квартире, мечтавшая выйти замуж за иностранца и отвалить из СССР, наконец-то подцепила болгарина. Который через несколько лет весьма спокойного в части половых отношений брака привёл в дом молодуху в качестве младшей жены. Признался, что на самом деле он турок, а туркам положено… и если старшей жене что-то не нравится, то может отправляться к себе в Москву. Но без их общего ресторана, который, понятное дело, останется в Софии. И ничего… смирилась, так как свою жизнь на родине уже совсем не представляла.
Но есть и европейский (западный) взгляд на эту проблему с позиций социума. Россия подписала международную конвенцию о равноправии мужчин и женщин, в том числе, социальной поддержке и праве на труд. У государства есть все механизмы принудить недобросовестного мужчину к исполнению своих семейных (не секс, тут уж извините, по приказу у нас не встаёт) и отцовских обязанностей без унизительных условий «а то пойду на сторону». Женщина, в свою очередь, должна испытывать уверенность, что государство не даст ей и ребёнку материально загнуться.
Ну, а для миллионов простых россиян не из южных республик, христианской вера или агностиков) спор о многожёнстве ничто иное, как белый шум. Для них всё сводится к фразе из известной песни: «Но с другой стороны, Тёщи тоже три». То есть, не стоит даже экспериментировать.
Кто-то оспорит?
Леонид Черток