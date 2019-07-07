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Почему Путин не стал новым де Голлем? 15 лет трагедии Беслана

Так случилось, что в нашей стране первое сентябре уже 15 лет не только День знаний, но и День скорби.

Первого сентября 2004 года в осетинском городе Беслане в заложниках оказались больше 1200 человек, которых террористы удерживали более двух суток. 3 сентября в здании произошел взрыв, после которого силовики начали штурм. Погибли 334 человека, из них 186 - дети.

Теперь там в этот день один ритуал – поминовения покойных. Зажигаются свечи в бывшем спортзале (так и остались развалины, как часть мемориала), 3-го в небо улетают 334 белых воздушных шара (в интернете заполошные экоактивисты уже высказали своё недовольство «загрязнением атмосферы»… раз в год могут и потерпеть). Традиционно школьные занятия по всей республике начинаются 4 сентября.

Увы, но лично у меня воспоминания об этом страшном событии стёрты собственным инсультом и последовавшей реанимацией. Уже постфактум поражался находчивостью исполнительной власти, догадавшейся увязать отмену прямых выборов глав российских регионов с бесланским терактом. Притом, что ещё в марте того же года было предельно ясно – Кремль не поймёт и не простит своеволия, когда сразу три региона (Архангельск, Алтай, Рязань) проголосовали не по разнарядке «Единой России». Что подразумевает истинная демократия… но только не «суверенная», именно тогда этот жлобский термин начал входит в словесный обиход наших политиков и телекомментаторов.

Что такого сделал тогдашний глава Северной Осетии-Алании, чтобы из-за него так наказали всех коллег (впрочем, кому-то наоборот обеспечили безопасность от народного волеизъявления), нам толком до сих пор не объяснили.

Вообще это был первый опыт крутого завёртывания государственных гаек в период правления нынешнего президента (как раз его второй срок начался). Кажется, впервые после 91-го года серьёзно приструнили СМИ. И не под экономической подоплёкой, как было с НТВ Гусинского, а по чисто политическим мотивам – Рафа Шакирова уволили за то, что его «Известия» вышли с плакатным номером из фотографий с места трагедии. И там не было чёткой линии, кто же виноват в произошедшем.

Увы, время безжалостно. Ещё пять лет назад, на десятилетие, опросы показали, что примерно треть россиян не помнит, что произошло в 2004-м году в Беслане, а уж тем более подробностей. Кстати, вы в курсе, какой это по масштабам городок? Сейчас ужаснётесь – в том теракте погиб ОДИН ПРОЦЕНТ от общего числа его жителей.

Почему именно Беслан? Помните поговорку – «где тонко, там рвётся»? Конечно, подобная акция произвела бы больший эффект в Москве, Санкт-Петербурге, в любом другом городе-миллионнике. Но после «Норд-Оста» там были усилены меры безопасности, проще было бить туда, где не ждали.

Этим чеченские террористы (имеет террор национальность и вероисповедание, в этом конкретном случае имеет) показали своё истинное лицо. Сколько было в той школе учеников-мусульман? Сколько-то точно было, это же Кавказ. Но никто их не идентифицировал, не вывел, бандиты в заложниках держали единоверцев. К тому же осетины – кавказский народ… это тоже должно что-то значить при подобных разборках. Оказалось, что ничего, чеченцы не увидели никакой разницы с остальными россиянами.

Кстати, а кто помнит, какие требования были у террористов? Всю эту неделю внимательно смотрел репортажи из Беслана… у молодёжи может создастся впечатление, что чеченцы пришли только для того, чтобы побольше убить осетинских детей. Нет, я нисколько не оправдываю нелюдей, своими действиями поставивших школьников и женщин перед смертельной опасностью, только за это они достойны высшей меры (моя постоянная позиция по вопросу возвращения в уголовный кодекс смертной казни). НО… давайте обратимся к фактам, сейчас почему-то замалчиваемым.

«Владимир Путин, эту войну начал не ты. Но ты можешь ее закончить, если тебе хватит мужества и решимости Де Голля», - это строки из записки Шамиля Басаева (помните ещё такую фамилию?), адресованной тогдашнему (и нынешнему) президенту.

Дальше шло требование вывода федеральных войск с территории Ичкерии и получении последней самой широкой автономии. За это было обещан… мир. Если в подробностях – противная сторона обязалась не заключать политических, военных и экономических союзов против России, не размещать на своей территории иностранные военные базы, не поддерживать или финансировать группировки, ведущие вооружённую борьбу против России, а также войти в состав СНГ и гарантировать отказ всех мусульман России от вооружённых методов борьбы против Российской Федерации при условии соблюдении свободы вероисповедания.

Где-то читал, что в какой-то момент Путин морально был готов принять условия, но… Но я его понимаю. Людям, направившим автоматы на детей, веры нет и быть не может. Явно советники объяснили главе государства, да он и сам это знал, что для правоверного мусульманина обмануть гяура, как в два пальца высморкаться. К тому же, что прикажите делать с той властью, на тот момент правившей в Чеченской Республике? Напомню, это семья Кадыровых, бывших боевиков, которых приручил Кремль… говоря проще, купил их лояльность практически неограниченной властью внутри территории плюс фантастическими денежными траншами, благо баррель нефти попёр вверх. И что с ними такими прикормленными делать, куда девать?

А ещё вызывает законные сомнения право Шамиля Басаева отвечать за всех мусульман России скопом. У них и между полевыми командирами никогда согласия не было, только личная выгода, а уж с представителями других кавказских национальностей вообще вражда. Короче, понты якобы главного на Кавказе и ничего более. И президент наш был бы разпоследним лохом, если бы повёлся на сладкие речи убийцы-землемера.

Но там, насколько я помню, было ещё одно предложение. Террористы требовали Путина на переговоры. Личные, в захваченной школе. В обмен на всех заложников сразу.

И тут я не понимаю. Как он выдержал и не пошёл? Когда речь шла о жизнях сотен детей. Ведь любой штурм, любая спецоперация в таких условиях – штука непредсказуемая в части прогноза жертв. Можно с ужасом, но констатировать – заложникам ещё повезло… как и их товарищам по несчастью в московском «Норд-Осте». Повезло, что не все полегли, не все заложенные заряды сработали. Террористы знали, что на смерть идут, что это всего лишь акция устрашения, если хотите, пиар на крови. Конечно, кто-то надеялся выжить, вырваться… но не очень. Поэтому и шли бы до конца, раз себя в собственных душах похоронили.

Путин же лишь повторил непреложный принцип Израиля – никаких переговоров с террористами, ибо подобное будет продолжаться раз за разом. Да, жертвы… но такова диалектика войны с террором. Но чтобы понять и принять такую логику, надо десятилетиями прожить в состоянии полной боевой готовности и к отпору, и к жертвам.

Врагу такого не пожелаешь. Тем более, себе самому…

Леонид Черток

08 сентябрь 07:29 | : Общество

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