Назовите ураган "Матильдой". Кино Учителя - диагноз обществу или провокация?

Ей-богу, не хотел писать на эту тему. Но люди попросили. Хорошие. И не единожды…

Тем более что писал о «Матильде» ещё в феврале этого года. Её тогда даже не озвучили, но уже осуждали на уровне сплетен. Лицемеров возбуждал сам факт появления фильма с интимными тайнами семьи Романовых. А также то, что кино снял режиссёр еврейского происхождения. Уже не раз обращаю внимание на то, что истовое православие и антисемитизм, как правило, соседствуют. Наверное, придётся привыкать, об отце Александре Мене в российском обществе вспоминают всё реже и реже.

Но восемь месяцев назад я старался видеть в происходящем лишь происки нарождающейся цензуры. Отец рассказывал, как на приёмке «Тот самый Мюнхгаузен» цензор прицепился к фразе «Куда из наших рек девалась рыба?» -«Товарищи… зачем эти ненужные параллели?». - «Это, де, Германия, тысяча семьсот хрен знает какой год!» - «Но рыбы-то и в наших реках нет… уберём от греха». Или у Суриковой попросили вырезать кадры из «Ищите женщину», где Ярмольник стоит с надетым на голову круглым аквариумом. Мотив? Очень на космонавта похож. Ну и что? Еврей не может быть космонавтом даже во Франции. С чего вдруг? С того вдруг… В конце всё сводилось к культурологическому спору. В конце концов, те же фронтовики-ветераны могли потребовать не выпускать идиотизм Никиты Михалкова под брендом «Утомлённые солнцем – 2» как фальсификацию своей героической молодости.

Но кто мог в феврале подумать, что кино до сих пор остаётся важнейшим из искусств (вот цирк действительно сдал свои идеологические позиции). Противостояние с «Матильдой» идёт на всех уровнях, от правительственного до уличного. С определённой долей героизма с обеих сторон – одни обещают сжигать просмотровые залы вместе со зрителями, другие обещают пойти смотреть, несмотря на любые угрозы. Кто-то натурально бздит - Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась от проката фильма Алексея Учителя "Матильда" из-за угроз со стороны противников картины. Сеть эта, кстати, принадлежит олигарху Александру Мамуту (2.5 млрд. $, 36-е место в русском Forbes), человеку априори осведомлённому, который на пустом месте панику включать не будет. Похоже, действительно что-то есть…

…или нас хотят в этом убедить. О тщательно спланированной рекламной кампании будущему номинанту престижных мировых кинопремий (а кто же ещё?!) говорить давно глупо, совсем другой уровень. Возможно, что-то такое сначала и планировалось, но ситуация стала раскручивать на национальный масштаб – хоть гражданскую войну начинай.

Особенно меня умилил министр культуры Медицинский (моё отношение к этому типу известное), который вдруг стал либералом и не поддаётся на шантаж (хотя до этого мы его знали исключительно как пропагандиста патриотической версии отечественной истории). И Говорухин его поддержал – «нормальное кино, талантливое, кто хочет, тот пусть смотрит». А этот режиссёр не просто лидер ОНФ, но и лицо, имеющее привилегию говорить в лицо Путину то, что последнее лицо хочет слышать. То есть нас медленно подводят к тому, что само первое лицо в государстве выскажется в защиту «Матильды».

Ну и что, скажет скептик, то лицо уже высказывалось (иносказательно) в защиту режиссёра Серебренникова, а того бац! и закрыли. О, тут свои тонкости. Кирилл, несмотря на близость к некоторым кремлёвским небожителям, слишком много себе позволял, а от его дела больше пахнет деньгами, чем политикой. Когда Алексея можно запросто причислить к создателям авторского кино с патриотическим уклоном… я даже как-то корил его за этот конформизм.

Зачем это надо? Ну как… в стране такая политическая тишь-гладь, что даже неприлично перед остальным цивилизованным демократическим миром, где подобного не бывает по определению. Вот и стараются… в теме выборов мы уже говорили про то, зачем либералам дали захватить центр столицы. Но это географически локальное событие – где Москва, а где остальная Россия. Зато в случае с «Матильдой» полный охват населения огромной страны… под это дело спалить один-другой сельский клуб не жалко. Мне сложно поверить, что все эти акции-демонстрации самоорганизовываются снизу по велению души… хотя квасной патриотизм всегда выделялся повышенной истеричностью.

Интересная диспозиция у врагов «Матильды». Бучу подняла вполне из себя светская прокурорша из Крыма, ныне депутат Поклонская, которую, по ходу, и в парламент-то взяли на функцию зачинателя драчки. Ну, знаете, как это у шпаны принято – сначала выпускают мелкого, но задиристого, потом лбы подваливают защитить малолетку. В этом созыве у Натальи есть дублёр Милонов, но он слишком давно на арене, надоел и медийно поистрепался. А у Натальи ещё и плюс – она интересная внешне, её не то, что бить, но и материть не хочется. Разве что пожалеть даму… в приличном смысле этого понятия (а то многие сразу в койку жалеть тянут).

И вот за прокурорским работником, съехавшим с катушек на почве активного самодержавия, поднялись реакционные околоцерковные силы… когда такое было? Причём официальная церковь заняла предельно осторожную позицию – осуждает угрозы и насилие, но не одобряет сам фильм. То есть, подспудно выступает за то, чтобы его не пускали в широкий прокат. Что ж, как один из общественных институтов имеет право на собственное мнение. Тем более что пути отступления есть как в одну, так и в другую сторону. В этом смысле я ещё более терпимый – ни разу не пытался рецензировать ни одну из проповедей… не моё это дело.

А премьера всё ближе. И, если угрозы поджога не пустой звук, кто защитит зрителя с билетом, тем более что в кино уже собрались те, кто там не был со времён «Маленькой Веры»? Билетёрши с трогательными фонариками в руках? А Нацгвардия вам на что?! Сколько либеральная оппозиция стенала, что данный спецназ создан для разгона Болотной и Пушкинской. А тут такая возможность – на камеру покарать мракобесов, выступить в роли защитника свобод и демократии. А гвардия эта под кого создавалась… продолжите логическую цепочку. И президентский март всё ближе и ближе…

К тому же народ любит зрелища. Официальная премьера «Матильды» состоится в самом конце октября, практически за неделю до столетнего юбилея Октябрьского переворота, в процессе которого и был изничтожен царь Николай со всей его семьёй и присными. Попомните мои слова, сегодня его защищают именно те люди, которые на полном серьёзе будут праздновать это самое столетие, согласие по данному вопросу в самой церкви нет. Бардак из серии нарочно не придумаешь!

Господи, а мы-то в своё пионерское детство чего только про Николая Палкина не наслушались! Я тогда из врождённого чувства противоречия стал искать в нём положительные черты. Трудно было, ведь по большому счёту это он Россию про… в смысле, большевикам сдал, и сам же поплатился за своё прекраснодушие. Почитайте воспоминания очевидцев событий, причём с белой стороны, и станет понятно, почему за смерть царя не поднялась вся империя… люди решали свою судьбу, но не его.

И всё-таки я нашёл! Николай Романов умел ЛЮБИТЬ, его отношения с женой достойны пера Шекспира. И любовь эта была именно плотской, от одной духовной общности столько детей не рождается. Однако так любить – тоже своеобразный талант, особое состояние нервной системы, вам любой психолог подтвердит, не каждому дано. Вполне естественно, что у пылкого половозрелого Николая были другие привязанности до встречи с той, единственной. А то, что там многие Романовы прошлись… так это обычное для того времени отношение к простолюдинкам у мужчин высшего света, побратались на ней лишний раз. Современным дамам не нравится? Так непростые были времена.

И вообще странно – убить царя со всей семьёй нам было не стыдно, а смотреть, как он кого-то любит, вдруг стыдно стало!

И в конце я отвечу на прямой вопрос, заданный в социальной Сети – как кинематографист Черток относится к тому, что русского самодержца сыграл иностранный порноактёр, да ещё бисексуал в придачу? На что отвечу – а вы в курсе, что на советской сцене Ленина играли в хлам пьяные мхатовские старики, ещё раз подтверждая истину – мастерство не пропьёшь? Или у Никиты Михалкова в «Свой среди чужих, чужой среди своих» одного из героев-чекистов играл почти открытый гей… но даже строгий мосфильмовский худсовет не возмутился.

Можете негодовать, что кино большой бордель… но любим мы его не только за это.

P.S. Мнение министра культуры Вероники Яничек в эксклюзивном интервью редакции ИА RUSNORD:

- О фильме рассуждать, его не увидев - дело неблагодарное и бессмысленное. Можно было бы сомневаться в корректности сюжета, если бы не знать Учителя. Художнику с известной творческой репутацией нужно априори доверять и рассчитывать на его чистоплотность и по отношению к искусству, и к историческим фактам, отражающимся в его творчестве. Лично я доверяю ЕМУ, а не мнимым "блюстителям нравственности". И все искусство, в принципе, должно быть построено на доверии к творцу, а иначе искусства не будет.

Леонид Черток