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Однажды в Архангельске. "Вольное дело" провело отчетное годовое собрание

Сегодня (5.01.2017) в небольшом уютном ресторанчике национальной кухни города Архангельска состоялось отчётное годовое собрание членов Ассоциации независимых журналистов и блогеров «Вольное дело».

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Елена Горяшина (сообщество блогеров), Николай Прокофьев (Архсвобода), Илья Азовский («Правда Северо-Запада», «Эхо севера»), Андрей Рудалев («Беломорканал»), Леонид Черток (RUSNORD).

ЗАСЛУШАЛИ: Отчет каждого из участников об итогах прошедшего года (читать соответствующие сайты, газеты и блоги).

ПОСТАНОВИЛИ: Усилить работу по выявлению "отдельных недостатков" как регионального формата (дураки, дороги, коррупционеры, тарифы ЖКХ…), так и общегосударственного уровня (дураки, дороги, коррупционеры, тарифы ЖКХ…).

Особое внимание уделить подготовке области и города к «Арктическому форуму» (весна-2017).

Принимать более активное участие в политической и общественной жизни посредством взаимодействия с Гражданской палатой Архангельской области.

ПОЗДРАВИЛИ: Всех друзей и недругов с прошедшим Новым годом и приближающимся Рождеством.

Свободных много… но вольных единицы.

05 январь 19:33 | : Общество

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