 Как Черток за пенсией ходил. Ещё раз о «безбарьерной» среде в предновогоднем Архангельске

Понадобилось мне сегодня попасть в одно из отделений Сбербанка (8637/0122), что на Гагарина.
Не из любопытства, не склоки ради и не по собственному капризу. Дело в том, что пенсию мне перечисляют на банковскую карточку, так всем удобней – и клиенту, и государству. Одна загвоздка, у главного банка страны, традиционно обслуживающего, так называемые, «социальные слои населения» (самый низкий процент по вкладам, зато и риски минимальные) есть традиция заменять эти карточки раз в три года. Зачем? Наверное, считают, что за этот срок они стёсываются от частого потребления… другого объяснения лично я найти не могу.
Так вот, подъезжаем мы с супругой на машине и видим… снежный барьер сантиметров 70 высотой, который мне никак не преодолеть (фото прилагается). Возникает он самым естественным образом – специальные дорожные машины чистят снег с проезжей части и сбрасывают его на обочину. То же самое происходит, когда чистят тротуары, только с другой стороны той же обочины.
Ну, подъехали вы на машине к такому препятствию – перескочит нет проблем или обойти. Если на здоровых ногах. А если нет? Я по натуре не садист, но в такие моменты очень хочется, чтобы все, кто отвечает за состояние города, хотя бы на полчаса оказались в моём положении. Потому что когда-то сам был здоровым и знаю, насколько тогда было легче жить, как не обращаешь внимания на эти «мелочи жизни». Вот только мир иногда поворачивается к тебе задом буквально за секунду… уж мне-то поверьте.
Что делать? Супруга пошла к руководству филиала сбербанка объяснять ситуацию. Мол, снежный барьер, в машине сидит клиент с проблемами, вот его паспорт, выйдите на минутку, удостоверьтесь, а заодно получите с него нужные подписи. Сотрудники банка лишь разводят руками - всё понимаем, но вы и нас поймите, не имеем права выносить финансовые документы за пределы операционного зала. А что же делать, ждать весны, когда само растает? В ответ смущённо улыбаются – типа того. Увы, но у меня не те доходы, чтобы жить до апреля-мая без пенсии.
В итоге смелая жена в нарушении всех ПДД заезжает на тротуар, по которому ещё дойти до дверей сбербанка надо – каток почти как на «Динамо». Хорошо, рядом ни одного гайца не оказалось. А то бы тоже смущённо улыбался – всё понимаю и даже соболезную, но закон есть закон, и штрафы пока никто не отменял. В этот раз обошлось.
На самом деле, девушки, что в том сбербанке работают, милы, доброжелательны и предупредительны… но только до дверей своего финансового учреждения. Дальше наступает ответственность города. Хотя… что стоит небедной организации брать на зимний период человека, который отбивал бы лёд с тротуара и проделывал проходы через снежные барьеры? Называется этот вид сервиса просто – «мы заботимся о каждом нашем клиенте». Наверное, для этого нужно стать такими, как я… не дай бог, конечно.
Ну, а город…. что город? Каждую встречу мэра с нами, главредами, я одним своим видом напоминаю Игорю Годзишу, что инвалиды в его городе есть… просто они почти не выходят на улицу. И в мэрию тоже не заходят, супруга как раз вчера подъезжала туда по делам, там со снегом не лучше. Мэр всегда с пониманием относится… видимо, руки до всего не доходят.
И губернатор в понедельник мне лично сказал – безбарьерная среда у него в приоритете. Просто других дыр в хозяйстве полно. Но и я когда-то легко перемахивал через подобные несерьёзные сугробики.
Какой же выход? Назначить на высокую должность человека с аналогичными проблемами здоровья? Я вам скажу парадоксальную вещь – тогда все силы будут брошены на безбарьерную среду, город же будет проваливаться в чём-то другом.
Где выход? Если честно, не знаю…
Леонид Черток