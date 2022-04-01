Молодежь Архангельской области может рассчитывать на качественное и доступное жилье

С такими рекомендациями для областного Правительство выступила Палата молодых депутатов при Архангельском областном Собрании.
Как отметил председатель Палаты, глава комитета областного Собрания по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту Иван Новиков, в современных реалиях для молодежи открываются большие возможности – в самореализации, компьютерных технологиях, науке, бизнесе и других сферах. Этому способствуют и изменения, которые происходят в последние годы в молодежной политике.
Внесены соответствующие поправки к Конституции Российской Федерации, впервые принят федеральный закон о молодежи, совершенствуется региональное законодательство. Благодаря федеральному закону возрастной ценз для молодежи увеличен с 30 до 35 лет. В России под этот статус подпадают 39 миллионов человек, в Архангельской области – 272 тысячи. Это дает им право на получение мер государственной поддержки.
Эксперты рассказали о возможностях, которыми могут воспользоваться молодые люди. В первую очередь, для трудоустройства и реализации профессионального потенциала. Одно из направлений – развитие предпринимательства. Как рассказал заместитель министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Сергей Паромов, на региональном уровне приняты налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, в том числе утверждены минимальные налоговые ставки от 1 до 5 процентов для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения.
Оказался востребованным специальный налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход. Менее чем за два года с момента его введения им воспользовались 15,5 тысячи человек, а в областной бюджет от их деятельности поступило более 77 миллионов рублей.
Эксперты рассказали, какая помощь и кем оказывается молодым предпринимателям, привели конкретные примеры успешного развития бизнеса молодежью региона.
Появляются дополнительные механизмы, стимулирующие прием молодых людей на работу. По словам министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Сергея Свиридова, работодатели региона смогут получать субсидии за трудоустройство молодежи. Соответствующий закон принят на апрельской сессии областного Собрания.
С 2011 года работодателям, трудоустроившим молодого человека, в конце финансового года компенсировался налог на доходы физических лиц, но эта мера была малоэффективна. Поэтому в областной закон внесены изменения, чтобы компенсировать фактически понесенные расходы на оплату труда молодого сотрудника за три месяца. Это позволит заинтересовать работодателя в трудоустройстве молодежи.
Сергей Свиридов рассказал и о мерах социальной поддержки молодых семей. Всего их 29, в том числе 14 – с учетом критерия нуждаемости. Однако молодые семьи далеко не всегда знают, как получить ту или иную помощь от государства.
Вопрос о значимости информирования и системной работы с молодыми семьями был поднят во время обсуждения. О том, что делается в этом направлении, рассказали представители областного агентства по делам молодежи.
Эксперты также обсудили проблему нехватки молодых кадров в бюджетных учреждениях области. Представители министерства здравоохранения Архангельской области рассказали о мерах по привлечению и закреплению молодых специалистов в учреждения здравоохранения Поморья. В их числе денежные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», компенсация найма жилья, подъемные, ежемесячная доплата к зарплате и многое другое. Аналогичные решения есть и в сфере образования.
«В области существует социальный навигатор, где аккумулированы вся информация о гарантированных мерах соцподдержки. Сегодня нужно создать актуальную систему информирования молодежи», – заявил Иван Новиков.
По итогам сессии Палата молодых депутатов рекомендовала региональному правительству и профильным министерствам разработать единый информационный ресурс, где молодые люди могли бы найти всю необходимую информацию по мерам социальной поддержки. А так же с просьбой предусмотреть в бюджете средства на обеспечение молодых семей качественным и доступным жильем.