Что задумано - сделано, пройдено.

Бросишь всё, ни о чем не скорбя.

Только где-то кончается Родина,

Если Родина есть у тебя

…пела группа «Воскресенье» в те годы, когда партия у нас был одна (КПСС). А сегодня, поставь Родину в кавычки… совсем другой смысл получается.

«Родина» появилась на российском политическом поле в 2003 году. Уже тогда партии, претендующие на нечто большее, чем междусобойчик единомышленников по интересам, не возникали ниоткуда, а только с одобрения АП (Администрации Президента), политическая вольница (она же бардак) закончилась в 90-х. Возглавил партию тогда простой журналист-международник с радикальными взглядами Дмитрий Рогозин, чья кандидатская диссертация исследовала «русский вопрос». До возвышения на пост главы Роскосмоса оставалось ещё порядком.

Зачем была нужна такая «Родина»? Чтобы взять под контроль радикально настроенный патриотический электорат, который по каким-либо причинам не устраивала ЛДПР (например, тем, что у лидера партии папа – еврей). И действительно, на выборах 2003 года «Родина» провела в Госдуму 29 депутатов по списку и 8 по одномандатным округам.

Но не просидели на Охотном ряду и одного созыва. Партию похоронил в 2005 году свой же лидер Рогозин, выпустивший на выборы в Мосгордуму провокационный ролик со личным участием, где оскорблялись представители одной из национальностей. Партия из патриотической сразу превратилась в ультрарадикальную с уклоном в национал-социализм. В 2006 году «Родина» распустилась, взамен её наскоро была слеплена «Справедливая Россия» с совсем уж умеренным Мироновым во главе.

Ребрендинг «Родины» начался ближе к середине десятых с попыток закрепиться в периферийных заксобраниях. Это было смешно… на выборы в АрхГорДуму были выдвинуты богатый торговец той самой оскорблённой национальности и молодой еврей, недавно отслуживший в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Предлагали и вашему покорному слуге… но вовремя одумались.

В итоге в Госдуме от «Родины» уже второй созыв подряд заседает некто Журавлёв с лицом потрепанного жизнью и ветрами флибустьера. При этом входит во фракцию ЛДПР. А больше-то некуда, войти в «Единую Россию» декларируемая оппозиционность не позволяет, со «Справедливой» публично разо…лись, с коммунистами не по дороге из-за их традиционного интернационализма.

Но аккурат в 2022 году после начала известных событий поползли слухи, что «Родина» опять будет востребована (кем надо) как центр безудержного патриотизма – с гранатой под натовские танки. А это значит – деньги из госбюджета на стимуляцию партийности, места на Охотном ряду, прочие плюшки. Фигня, что в той же Архангельской области об этой партии все забыли, лет за 5 – ни одного инфоповода. Будут деньги – вспомнят.

Под такие обещания нужны хорошо узнаваемые, медийные лица (Журавлёва узнают в телевизоре только земляки). Под такое дело начались переговоры, и тут…

Облом. Как стало известно из собственных источников на Старой площади, АП решило не тратить и без того не лишние деньги на партию с подмоченной репутацией и сомнительными перспективами. «Родина» так и останется на политическом поле страны как нечто периферийное (пример: один «родинец» в Котласском городском совете депутатов) в постоянном полуобморочном состоянии.

Чем не угодили? Банальный подсчёт – у этой партии, сколько в неё не вливай, практически нет шансов преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в нижнюю палату. А если нет, то зачем на неё вообще тратиться? К тому же потенциальный патриотический электорат уже растёкся по парламентским партиям, и собирать его в одной точке чревато репутационными потерями.

Однако уже проведены переговоры с известными людьми, которые своими медийными лицами или иными частями тела могли бы повести партию за пресловутый процентный барьер.

Прежде всего, таким оказался Захар Прилепин («Писатель на крови»), депутат Госдумы от эсеров (пока) и ведущий телепрограммы «Уроки русского», где «русский» не язык, а национальность человека. Ну просто мечта любого национал-патриота!

Но писатель, ныне воюющий по контракту, не удосужился посетить апрельский партийный съезд, где его должны были представить как нового партайгеноссе с функциями руководителя, сославшись на «занятость в зоне боестолкновений»». Вряд ли его трёхдневное отсутствие могло фатальным образом повлиять на фронтовую ситуацию.

Скорее всего, Прилепин получил намёк от своего куратора в АП ( как без него?!) не лезть в заранее проигранную авантюру. Провести очередной полный ребрендинг однажды жидко обделавшейся партии… проще и дешевле новую с нуля создать. И с менее пафосным названием, а то другие обижаются – мы, мол, тоже за Родину.

Показательно, что и Рогозин не проявляет активности, предпочитая лишний раз не светиться под партийными стягами в информационном поле. Или его держат «на коротком поводке», или сам успокоился в мало что значащей, но хлебной должности сенатора от Запорожской области. Всё-таки философ, хоть и журналист.

По всем приметам, «Родина» попадает в низшую политическую лигу, рядышком с «Партией любителей пива» и «Субтропической Россией». И поделом, если честно… очень несимпатичные в ней лица, как профессиональный оператор вам говорю.

P.S. Мне одному кажется, что псевдоним “Прилепин» - от рыбки-прилипалы?

Леонид Черток