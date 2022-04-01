Бюджетные средства под присмотром "Единой России" идут в Архангельскую область

На совещании обсудили ход работ в рамках партпроекта «Культура малой Родины». Проект включает в себя капремонт сельских домов культуры с населением до 50 тысяч человек, обновление материально-технической базы. Впервые получены средства на ремонт и обновление экспозиций муниципальных музеев. В этом году привлечены серьезные суммы - более 150 млн. руб. для ремонта 14 домов культуры. Для сравнения в предыдущие года субсидия составляла не более 25-30 млн. руб.
Заявки поддерживаются средствами и регионального бюджета.
«Мы поддерживаем заявки, наиболее комплексно предложенные к реализации. Например, когда ремонт за счет бюджетных средств, за счет средств ТОС благоустраивается пространство вокруг территории, за счет НКО реализуются мероприятия. Немаловажным критерием отбора является работа Пушкинской карты», - прокомментировала Ольга Виткова.
По итогу совещания принято решение закрепить депутатов фракции за каждым строящемся объектом.
В собрании принял участие заместитель руководителя фракции районного собрания Коношского района Виктор Чучман рассказал о наболевшей проблеме.
«Мы получаем жалобы от населения о качестве выполнения работ. Люди в первую очередь жалуются своему депутату, мы не раз предлагали главе включить нас в комиссию по приемке работ, но мы так и не смогли этого добиться», - рассказал Виктор Чучман.
Иван Новиков предложил обратиться к Секретарю регионального отделения Партии Александру Цыбульскому за помощью для налаживания взаимодействия депутатов и районной власти.
В Коношском районе в рамках партпроектов будет отремонтировано 2 сельских дома культуры МО «Тавринское», МО «Вохтомское», и 1 муниципальный музей.