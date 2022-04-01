Дмитрий Морев о трех основных направлениях развития Архангельска

Глава администрации столицы Поморья дал комментарий к своему сегодняшнему отчету о проделанной работе за 2021 год:
- В первую очередь серьезный прорыв происходит в развитии социальной сферы. Я имею в виду строительство детских садов и особенно школ, чего многие годы не было в Архангельске. Одна школа уже построена, вторая растет на глазах, а сейчас подтверждена и заявка на третью. Вопрос с местами в садиках для детей от 3-х лет уже решен, теперь открываем ясли. На сегодняшний день работает 181 группа для самых маленьких.
Вторая важная веха – увеличение объемов благоустройства. В прошлом году было благоустроено 12 территорий и начат капремонт еще на 6 территориях, которые мы завершим в ближайшее время.
Третье направление – строительство жилья и дорог. Мы нашли и запустили новые инструменты, чтобы увеличить темпы жилищного строительства – и социального, и коммерческого. Среди этих инструментов – участие в федеральных проектах, программы комплексного развития территорий и развития застроенных территорий, а также масштабные инвестиционные проекты.
Там, где строится жилье, необходимы дороги. Сейчас мы занимаемся подготовкой к продлению Московского проспекта, большая реконструкция идет на Краснофлотском мосту и Окружном шоссе. Дорожные ремонты по нацпроекту БКД позволяет приводить в нормативное состояние большие участки дорог".
Из отчета Дмитрия Морева следует, что приоритеты в дальнейшей работе для администрации города - переселение из аварийного жилья, дальнейшая модернизация коммунальных сетей, развитие дорожной и социальной инфраструктуры, улучшение транспортного обслуживания.
Ознакомиться с докладом Дмитрия Морева и инфографикой может каждый архангелогородец: https://vk.com/otkrytiiarkhangelsk?w=wall-161193561_1..