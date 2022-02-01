Еще один глава района Архангельской области попался на мздоимстве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из муниципальных образований Архангельской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом- главой органа местного самоуправления взятки в значительном размере) и ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение лицом с использованием своего служебного положения вверенных ему денежных средств).
По данным редакции, речь идет о главе Красноборского района Рудакове, уже в этом месяце получавшим порцию критики от губернатора региона Александра Цыбульского.
По версии следствия, подозреваемый, зная, что муниципальному образованию выделено бюджетное финансирование на приобретение жилых помещений для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратился к своему знакомому с предложением оказать содействие в приобретении у предпринимателя жилого дома. За взятку чиновник заключил муниципальный контракт и приобрел в собственность муниципального образования жилое помещение.
Также в рамках реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья и национального проекта «Жилье и городская среда» из областного бюджета муниципальному образованию предоставлена субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Предварительно установлено, что чиновник через подставных лиц купил квартиру в аварийном доме и организовал ее выкуп администрацией по цене, практически в два раза превышающей стоимость покупки квартиры у первоначального собственника, а разницу присвоил себе.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы должностного лица произведены обыски.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области.
Напомним, за последние пару лет это далеко не первый случай задержание главы района Поморья за мздоимство.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ведется следствие.