Дмитрий Морев поставил задачу вычистить Архангельск к Дню Победы

Даты общегородских субботников будут утверждены с учетом погодных условий, а подготовка к ним началась уже сегодня.
- Задача № 1 для каждого из нас – привести город в порядок ко Дню Победы. Подготовить к проведению торжественных мероприятий мемориальные места, провести уборку на общественных территориях, у социальных объектов и во дворах. Прошу ресурсоснабжающие организации приступить к восстановлению благоустройства после разрытий уже в апреле, - на общегородской планерке обратился к руководителям подразделений и организаций Дмитрий Морев.
Двухмесячник по уборке Архангельска в этом году стартует на три недели раньше обычного. Уже сегодня начались работы по уборке снега у памятников и воинских захоронений, очистка опор освещения и дорожных знаков. Чем быстрее будет убран снег, тем раньше появится возможность собрать и вывезти оттаявший случайный мусор.
Администрации округов уже провели ревизию инвентаря, закупили мешки и перчатки, которые потребуются для субботников. В управляющие компании и собственником административных зданий направлена информация о сроках проведения двухмесячника.