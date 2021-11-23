Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев поставил задачу вычистить Архангельск к Дню Победы

Даты общегородских субботников будут утверждены с учетом погодных условий, а подготовка к ним началась уже сегодня. 

- Задача № 1 для каждого из нас – привести город в порядок ко Дню Победы. Подготовить к проведению торжественных мероприятий мемориальные места, провести уборку на общественных территориях, у социальных объектов и во дворах. Прошу ресурсоснабжающие организации приступить к восстановлению благоустройства после разрытий уже в апреле, - на общегородской планерке обратился к руководителям подразделений и организаций Дмитрий Морев. 

Двухмесячник по уборке Архангельска в этом году стартует на три недели раньше обычного. Уже сегодня начались работы по уборке снега у памятников и воинских захоронений, очистка опор освещения и дорожных знаков. Чем быстрее будет убран снег, тем раньше появится возможность собрать и вывезти оттаявший случайный мусор. 

Администрации округов уже провели ревизию инвентаря, закупили мешки и перчатки, которые потребуются для субботников. В управляющие компании и собственником административных зданий направлена информация о сроках проведения двухмесячника.

 

04 апрель 13:42 | : Политика

Главные новости


«Вольное дело»: Если бы я стал мэром…
Обыкновенный вождизм. Что стоит за чистками в архангельской КПРФ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (38)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20