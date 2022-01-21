Дмитрий Морев наградил победителей конкурса "Успех"

В администрации Архангельска прошло награждение победителей ежегодного городского конкурса в сфере культуры «Успех».
Сегодня вручение премии состоялось в 18-й раз. От городских учреждений культуры поступило более 20 заявок.
К участникам с приветственным словом обратился глава Архангельска Дмитрий Морев:
- Сегодня мы чествуем работников культуры, которые выполняют почетную миссию сохранения, обогащения и передачи будущим поколениям ценностей традиционной культуры. В этой профессии остаются талантливые, энергичные и жизнерадостные люди, которые заряжают оптимизмом, воспитывают лучшие чувства и открывают новые таланты! Желаю работникам культуры не останавливаться на пути к совершенству, пусть не иссякнут талант и вдохновение. Будьте счастливы! - сказал Дмитрий Морев.
В 2022 году победителями конкурса стали:
- в номинации «За личный вклад в развитие сферы культуры города Архангельска» – Иван Морев, заведующий художественно-постановочной частью Культурного центра «Соломбала-Арт»;
- Для меня очень почетно получить такую высокую награду и оценку своих трудов. Награда руководителю – это награда всему коллективу, без слаженной команды единомышленников невозможно достичь успеха. Благодарю всех своих коллег и поздравляю с профессиональным праздником, - сказала победитель в номинации «Руководитель года», директор АГКЦ Ольга Абакшина.
В ходе церемонии благодарственное письмо в честь праздника вручили коллективу городской детской библиотеки № 1 имени Е.С. Коковина за создание первой в Архангельске муниципальной модельной библиотеки, содействие развитию современных форм работы с населением.