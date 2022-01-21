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Дмитрий Морев наградил победителей конкурса "Успех"

В администрации Архангельска прошло награждение победителей ежегодного городского конкурса в сфере культуры «Успех». 

 Сегодня вручение премии состоялось в 18-й раз. От городских учреждений культуры поступило более 20 заявок.

К участникам с приветственным словом обратился глава Архангельска Дмитрий Морев: 

 - Сегодня мы чествуем работников культуры, которые выполняют почетную миссию сохранения, обогащения и передачи будущим поколениям ценностей традиционной культуры. В этой профессии остаются талантливые, энергичные и жизнерадостные люди, которые заряжают оптимизмом, воспитывают лучшие чувства и открывают новые таланты! Желаю работникам культуры не останавливаться на пути к совершенству, пусть не иссякнут талант и вдохновение. Будьте счастливы! - сказал Дмитрий Морев.

В 2022 году победителями конкурса стали:

- в номинации «За личный вклад в развитие сферы культуры города Архангельска» – Иван Морев, заведующий художественно-постановочной частью Культурного центра «Соломбала-Арт»; 

  • в номинации «Руководитель года» – Ольга Абакшина, директор Архангельского городского культурного центра; 
  • в номинации «Яркий дебют» – Анастасия Лелетко, руководитель клубного формирования Исакогорско-Цигломенского культурного центра;
  • в номинации «Мастер» – Оксана Угрик, хормейстер образцового вокального ансамбля «Веселые нотки» Ломоносовского Дворца культуры;
  • в номинации «Взрастившему талант» – Венера Согрина, преподаватель по классу домры Детской школы искусств № 48.

-  Для меня очень почетно получить такую высокую награду и оценку своих трудов. Награда руководителю – это награда всему коллективу, без слаженной команды единомышленников невозможно достичь успеха. Благодарю всех своих коллег и поздравляю с профессиональным праздником, - сказала победитель в номинации «Руководитель года», директор АГКЦ Ольга Абакшина.

В ходе церемонии благодарственное письмо в честь праздника вручили коллективу городской детской библиотеки № 1 имени Е.С. Коковина за создание первой в Архангельске муниципальной модельной библиотеки, содействие развитию современных форм работы с населением. 

25 март 14:16 | : Политика / Культура

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