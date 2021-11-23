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Дмитрий Морев рассказал, какими будут дороги Архангельска в недалеком будущем

Администрация Архангельска объявила аукцион, по итогам которого определится подрядчик. Ему предстоит выполнять работы по содержанию улично-дорожной сети города с 22 апреля 2022 года по 30 июня 2023 года.

 Технологический регламент, который является частью контракта, разработан с учетом федерального ГОСТа. Подрядчику предстоит исполнять комплекс работ - от зимней и летней уборки проезжей части, тротуаров и парковочных карманов до нанесения разметки и установки дорожных знаков.

 - С 2021 года мы вернули практику заключения комплексных контрактов, чтобы синхронизировать содержание дорог с ямочным ремонтом и нанесением дорожной разметки. В новом контракте дополнительно предусмотрено, что подрядчик займется уборкой павильонов на остановках, при необходимости – устройством новых пешеходных ограждений, покосом травы на газонах разделительных полос и установкой дорожных знаков. Это позволит более оперативно решать различные задачи, в том числе, которые принимаются во взаимодействии с ГИБДД, - пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.

 Также департамент транспорта занимается актуализацией перечня объектов улично-дорожной сети, за содержание которых будет отвечать подрядчик. Исполнитель должен быть определен после подведения итогов аукциона 31 марта. Срок действия контракта – 14 месяцев – учитывает необходимость в рамках его действия выполнить весенне-летние работы по нанесению разметки и ямочному ремонту. 

 

14 март 13:11 | : Политика / Экономика

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