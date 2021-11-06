Гуманитарная помощь из Архангельска ушла в сторону Донбасса

Архангельское отделение «Единой России» направило 20 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса.
Первая машина гуманитарной помощи из Архангельской области прибыла на подмосковный аэродром Чкаловский в городе Щелково. Отсюда груз будет доставлен населению Донецкой и Луганской народных республик.
Архангельское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» направило жителям Донбасса продукты питания: муку, макароны, крупы, консервы, масло, сахар, чай и сгущенку. Общий вес гуманитарного груза составляет 20 тонн.
На протяжении двух последних недель партийный актив совместно с региональным отделением Российского Красного Креста занимался сбором гуманитарной помощи жителям Донбасса. Он продолжается и сейчас. Опорным пунктом сбора помощи является представительство Красного Креста в Архангельской области. Кроме того, сейчас открываются пункты сбора в образовательных организациях и муниципальных образованиях Поморья. Узнать о том, какая помощь в бо́льшей степени нужна, можно по телефону (8-8182) 21-00-65.
— На самом деле поддержать жителей Донбасса сегодня готовы многие жители нашего региона, вне зависимости от возраста и рода занятий: это и молодежь, и люди среднего возраста, много пенсионеров. Звонят представители предприятий. Люди приносят что могут, говорят: мы едины, мы все вместе, и если кому-то нужна наша помощь, мы будем помогать, – рассказали в реготделении «Единой России».
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также обратились к российским властям с просьбой о признании их независимости. 21 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. 24 февраля российский лидер объявил о начале специальной операции, направленной на защиту мирного населения Донбасса и недопущения военной угрозы в адрес России.
— С первых дней эвакуации жителей Донбасса в российские регионы мы собрались с активом регионального отделения «Единой России» и приняли решение об оказании всей необходимой поддержки людям, живущим в народных республиках, и тем, кто едет сейчас в Россию. На базе партии был организован штаб по сбору гуманитарной помощи. Первым результатом работы регионального отделения партии стала сегодняшняя отправка двадцати тонн груза на Донбасс. «Своих не бросаем» – эта фраза сегодня звучит в нашей стране повсюду, а реальным доказательством ее действия как раз и является такая помощь соотечественникам, – сказал губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Цыбульский.