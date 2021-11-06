Игорь Скубенко стал вторым человеком в северодвинской «Единой России»

На вчерашнем политсовете городского отделения партии в Северодвинске были избраны два первых заместителя главы местных единороссов Алексея Алсуфьева.
Его заместителем по организационной работе был утвержден действующий глава администрации города корабелов Игорь Скубенко.
Действующий спикер Горсовета Михаил Старожилов утвержден заместителем по работе с депутатами и фракциями.
По мнению наблюдателей, такой расклад прямо говорит о расстановке партийных сил на предстоящих выборах главы города и местный парламент. Напомним, ранее представители регионального отделения «Единой России» отвергли предположения ряда СМИ о том, что Алексей Алсуфьев будет претендовать на главное место в администрации Северодвинска… ему и в кресле председателя областного правительства вполне неплохо.