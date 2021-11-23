Скандал в АОСД. Депутат Володенков скрыл свои доходы

Во время плановой проверки прокуратурой Архангельской области достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов и сотрудников госаппарата в отношении члена фракции «Единая Россия» в областном Собрании Эдуарда Володенкова выявлен факт предоставления недостоверных сведений о доходах, полученных от ценных бумаг и участия в коммерческих организациях в общей сумме 2,6 млн. руб.
У депутата уже запрошены пояснения. Остается ожидать оргвыводов. По мнению наших наблюдателей, Володенков, как минимум, рискует попрощаться с фракцией ЕР.
Напомним, Эдуард Володенков известен в родной ему Онеге как член ЛДПР, интересы этой партии он представлял в районном Совете депутатов. Однако на выборах в региональный парламент 2018 года счел за благо идти под знаменами «Единой России» (22-й одномандатный избирательный округ).
По основному роду деятельности предприниматель - возглавляет транспортную компанию «Бореал Транс Порт». Депутатские полномочия осуществляет не на постоянной основе.
Отметим, что на основании пункта 6 статьи 19 Устава Архангельской области депутат областного Собрания за подобную «небрежность» может досрочно лишиться своих полномочий.