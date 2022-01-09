Елена Вторыгина: Пусть тюремный срок педофилов станет для них каторгой

На ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов настаивала партия «Единая Россия». Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным.
Закон устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что он остаток дней проведет в тюрьме.
Напомним, законопроект в сентябре 2021 года внесли в Госдуму секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. 18 января 2022 года он был принят нижней палатой парламента единогласно, а 26 января — поддержан Советом Федерации.
«Работа в этом направлении будет продолжена. Необходимо усилить законодательство в части защиты детей от тех, кто может использовать свое служебное положение для таких преступлений. Обсуждается также введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком, несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Кроме того, обсуждается и новый подход к отбытию пожизненного наказания - отправлять осужденных за педофилию на тяжелые работы, что будет ещё тяжелее, чем смертная казнь», — рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия»).