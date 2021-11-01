Министр Чекунков попытался примирить Архангельск с Мурманском

Глава Минвостокразвития сделал это одной фразой в интервью агентству ТАСС, назвав Мурманск «столицей теплой Арктики», а Архангельск – «исторической столицей Арктики».
Там же чиновник удостоил Норильск звания «металлургической столицы Арктики», Анадырь – «восточной», Новый Уренгой – «нефтегазовой». Типа – ребята, не ссорьтесь из-за такой безделицы, званий у нас на всех хватит.
Напомним, между Мурманском и Архангельском давно идет вялотекущий спор о первородстве в освоении Арктической зоны.
Единственное, что не могут уяснить наблюдатели от редакции – какая в этом практическая польза?