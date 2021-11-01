Александр Цыбульский в первой пятерке героев соцсетей

Таковы результаты анализа сообщений с упоминанием глав российских регионов за 2021 год.
За прошедший год медиарейтинг губернатора Архангельской области в социальных сетях значительно вырос по сравнению с 2020-м, прирост сообщений с его упоминанием + 25 тысяч.
Характерно, что по количеству негативных постов Цыбульский на 78-м месте (4.71%), а позитивных на 7-ом (20.8%).
По мнению экспертов, если в 2020 году россияне в основном упоминали руководителей регионов в контексте пандемии, то теперь внимание уделяется внутрирегиональным вопросам. Эта тенденция сохранится и в 2022 году.