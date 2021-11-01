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Александр Цыбульский в первой пятерке героев соцсетей

Таковы результаты анализа сообщений с упоминанием глав российских регионов за 2021 год.

За прошедший год медиарейтинг губернатора Архангельской области в социальных сетях значительно вырос по сравнению с 2020-м, прирост сообщений с его упоминанием + 25 тысяч.

Характерно, что по количеству негативных постов Цыбульский на 78-м месте (4.71%), а позитивных на 7-ом (20.8%).

По мнению экспертов, если в 2020 году россияне в основном упоминали руководителей регионов в контексте пандемии, то теперь внимание уделяется внутрирегиональным вопросам. Эта тенденция сохранится и в 2022 году.

13 январь 09:21 | : Политика

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