Депутаты горсовета Нарьян-Мара сделали своему предводителю царский подарок

На предновогодней сессии городского Совета столицы Ненецкого автономного округа депутаты проголосовали за увеличение денежного содержания председателю оного Юрию Суськию на 20%.
Чем обусловлено такое решение, не сообщается. Как следует из ниже опубликованного документа, жизнеспособность Суськия будет поддержана из бюджета Нарьян-Мара. Конкретная сумма в денежном выражении не разглашается, но с учетом заполярных надбавок можно предположить, что она будет весьма и весьма солидной.
Напомним, что на вчерашней пресс-конференции президент страны Владимир Путин сообщил, что инфляция в этом году составит чуть более 8%.
Осталось самому Суськию и главе администрации города Нарьян-Мара Олегу Белаку подписать соответствующий документ. Минутное дело.
Реакция на подобное новогоднее подношение в соцсетях в основном негативная. Вплоть до обсценной лексики…