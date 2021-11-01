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Депутаты горсовета Нарьян-Мара сделали своему предводителю царский подарок

На предновогодней сессии городского Совета столицы Ненецкого автономного округа депутаты проголосовали за увеличение денежного содержания председателю оного Юрию Суськию на 20%.

Чем обусловлено такое решение, не сообщается. Как следует из ниже опубликованного документа, жизнеспособность Суськия будет поддержана из бюджета Нарьян-Мара. Конкретная сумма в денежном выражении не разглашается, но с учетом заполярных надбавок можно предположить, что она будет весьма и весьма солидной.

Напомним, что на вчерашней пресс-конференции президент страны Владимир Путин сообщил, что инфляция в этом году составит чуть более 8%.

Осталось самому Суськию и главе администрации города Нарьян-Мара Олегу Белаку подписать соответствующий документ. Минутное дело.

Реакция на подобное новогоднее подношение в соцсетях в основном негативная. Вплоть до обсценной лексики…

 

24 декабрь 17:29 | : Политика / Скандалы

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