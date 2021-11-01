"Единая Россия" подводит итоги волонтерства в Архангельской области

Более 80 тысяч волонтеров партии помогают преодолеть последствия пандемии.
С начала года волонтеры «Единой России» совершили почти 300 тысяч выездов, помогая врачам доехать на работу и обратно, отвозили их на вызовы к больным и доставляли пациентов в медучреждения. За счет этого почти полностью была закрыта потребность врачей в транспорте, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС с региональными волонтерскими центрами партии.
Также в этом году волонтеры доставили два миллиона комплектов лекарств людям, которые заболели и лечатся дома, более 10 миллионов продуктовых наборов и порций горячего питания медработникам и врачам, которые работают в «красных зонах». Приняли и исполнили более 815 тысяч заявок, поступивших от граждан.
Андрей Турчак отметил, что самое активное участие в этой работе принимают депутаты «Единой России» всех уровней.
«На их счету — 136 тысяч выездов в рамках автоволонтерства, 250 тысяч доставок лекарств на дом, 550 тысяч продуктовых наборов и наборов горячего питания для медицинского персонала. Пользуясь случаем, благодарю всех коллег в регионах за проведенную работу и помощь людям», — сказал он.
Секретарь Генсовета подчеркнул, что за два года сформировалось настоящее волонтерское сообщество.
«За этими цифрами — решение чьей-то проблемы, судьбы конкретных людей, которым помогли наши волонтеры. Мы открываем новые направления деятельности. Наши волонтеры сдают кровь, информируют о вакцинации, оказывают помощь социальным службам. Потенциал огромен. Мы это видим, руководство страны это видит. Мы будем этот потенциал развивать», — добавил Андрей Турчак.
Он напомнил, что в этом году Президент поддержал предложение «Единой России» о вовлечении добровольцев в политику. Многие из них приняли участие сначала в предварительном голосовании партии, а затем — в выборах различного уровня. В результате депутатский корпус партии пополнился большим числом волонтеров.
Кроме того, Владимир Путин на форуме «Мы вместе» поддержал идею «Единой России» об обязательном страховании волонтеров. Соответствующий законопроект уже подготовлен и находится на заключении в Правительстве.
Волонтерская работа в регионах в этом году шла по самым разным направлениям. Например, «Волонтеры-медики» проконсультировали более 18 млн человек. Как рассказала председатель всероссийского общественного движения Мария Якунчикова, активисты оказывают помощь в медицинских организациях, работают в кол-центрах и взяли на себя важный блок доставки рецептурных препаратов людям.
В ходе видеоконференции представители волонтерских движений также выступили с рядом инициатив. Руководитель «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Амельченкова предложила учредить награду за добровольчество в регионах. Сейчас она существует примерно в половине субъектов РФ, и предложение «Единой России» реализуют ещё в двух — Ленинградской и Костромской областях. Поддержку получила и инициатива о зачете волонтерских часов в производственную практику студентов.
В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что в предстоящие новогодние праздники работа волонтерских центров не прекратится.
«Мы уже договорились, что продолжаем наши ежегодные акции — подарки ветеранам Великой Отечественной войны, врачам, которые в эти праздничные дни будут не дома, а на своем боевом посту. Нужно уделить внимание и их детям, которые в эти дни останутся дома. Будем готовы подставить плечо», — заключил Андрей Турчак.
«Волонтерский центр создан на базе Архангельской региональной общественной приемной Партии в 2020 году и продолжает свою работу сейчас. В ноябре этого года центр вновь мобилизовал свои силы для того, чтобы помочь медикам в борьбе с новой волной коронавирусной инфекции.
Волонтерский центр в Архангельской области насчитывает более 70 организаций, более 370 волонтеров. Помощь от волонтерского центра уже получило более трех тысяч человек.
Волонтеры доставляют людям, находящимся на карантине, продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, доставляют врачей по маршруту «работа-пациент», обеспечивают медицинский персонал горячим питанием, оказывают посильную помощь в медицинских учреждениях, работают в call-центрах.
Также на базе волонтерского центра можно получить юридическую консультацию по направлениям защиты трудовых прав граждан и поддержки малого и среднего предпринимательства», - Сергей Эммануилов, руководитель волонтерского центра Партии «Единая Россия» в Архангельской области.
Напомним, первый волонтерский центр «Единой России» был открыт в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца они появились во всех регионах страны. Они объединили более 100 тысяч активистов. За время пандемии добровольцы оказали помощь миллионам жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам. Активисты, депутаты различных уровней занимались автоволонтерством, в партнерстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием.