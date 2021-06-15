Более 45 000 предложений от жителей Поморья поступило в Народную программу Единой России

20 августа завершился сбор предложений в народную программу, который был организован депутатами фракции «Единая Россия».
Напомним, что на общероссийском уровне был запущен интернет-портал NP.ER.RU, на котором можно было внести предложения в любое из одиннадцати направлений: уровень жизни, жилищная программа, комфортная среда, цифровизация, здравоохранение, образование и наука, развитие экономики, аграрный сектор, региональное развитие, экология и культура.
Также в августе этого года в Архангельской области было организовано пять площадок по обсуждению предложений в программу, которые прошли в Вельске, Коряжме, Пинежском районе, Северодвинске и Архангельске. В работе площадок приняли участие более 300 экспертов самого разного уровня — от депутатов Государственной Думы и регионального парламента до представителей территориального общественного самоуправления — людей, которые непосредственно работают в муниципальных образованиях, в сельских или городских территориях. Кроме экспертных площадок, предложения поступали и через депутатов фракции «Единая Россия», и в виде бумажных анкет, которые заполняли активисты во время встреч с населением. Цифра получилась впечатляющей — было собрано более 45 тысяч предложений от жителей Архангельской области.
«Важно, что это обсуждение проходило накануне начала формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и последующие два года, — отмечает Иван Новиков, депутат Архангельского областного Собрания (фракция «Единая Россия»). — Все предложения и наказы проанализированы и объединены в единый документ от региона, который станет частью общероссийской народной программы. При этом вопросы и проблемы, которые касаются именно регионального уровня, и с которыми мы сами можем справиться, станут предметом рассмотрения депутатов фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов уже этой осенью.
Напомню, что в 2020 году на таких же принципах мы сформировали конкретный документ с наказами жителей региона — программу «Вместе мы сильнее», которая стала приоритетной в работе губернатора Александра Цыбульского. И сегодня мы говорим о том, что при поддержке фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов многие направления этой программы обеспечены финансированием и начали исполняться. На основе этой программы и продолжится реализация народной программы в регионе.
Я благодарю всех жителей Архангельской области, кто откликнулся на наш призыв и внёс свои предложения в народную программу. Особая благодарность от фракции «Единая Россия» — всем экспертам и общественникам, которые помогли в организации этого процесса и сами стали его активными участниками. Сегодня с уверенностью можно сказать, что народную программу мы написали вместе со всеми вами!»
Все предложения, собранные от жителей Архангельской области, скомпонованы по 11 направлениям и будут направлены в федеральный центр. Они войдут в общероссийскую народную программу, которая станет основой работы депутатов фракции «Единая Россия» на следующие несколько лет.