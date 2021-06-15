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Медицина поморской глубинки загибается без свежей крови в кадрах

Эту острую для региона проблему подняла действующий депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова:

- Встречи с медиками, которые произошли в последние недели, просто потрясли меня до глубины души.

Жалобы от северян сыплются ворохом: доступность узких специалистов в последнее время упала в разы. Записаться ко врачу даже в крупных поликлиниках практически невозможно (зато платно - пожалуйста!), про глубинку и говорить нечего - специалистов нет годами. Системные недоработки и в лекарственном обеспечении: областное контрактное агентство рассматривает заявки по 2-3 месяца, а то и дольше - больницы не могут оперативно проводить закупки.

Медицинские комиссии - тоже сплошная профанация. Как детские, так и взрослые. Отряды врачей приезжают в районы из крупных государственных больниц или частных клиник и принимают селян, стоящих в очереди, потоком. Реальная работа с пациентом - осмотр, опрос - длится буквально несколько минут. О какой профилактике и ранней диагностике можно говорить?! Потом мы и получаем запущенные случаи среди взрослого населения и больное молодое поколение.

Что говорить: медики работают ВОПРЕКИ. «Свежая кровь», то есть новые кадры приходят крайне редко - даже миллионом рублей «подъемных» мало кого заманишь на работу в убогие и отдаленные от областного центра больницы и ФАПы. Больше 60 процентов коллективов практически во всех провинциальных медучреждениях составляют пенсионеры. Уйдут они со своих мест - медицина просто встанет, на селе - точно! Вот и работают сотрудники медицинских организаций из последних сил, подавляя внутри недовольство и унижение. Страшно представить, как в той же Лешуконской поликлинике зимой трудятся при 5-10 градусах тепла, нервно затыкая щели в ветхих конструкциях…

Вопреки - это еще когда приходится защищать свои права перед государственной машиной, которая на всем и всегда пытается экономить. Мезенские медики десять лет добивались доплат за вредность (и исключение этой статьи из оклада) и добились в прошлом году: теперь эта практика транслируется на всю страну.

Но власть у нас хитрая - найдет, где опять сэкономить. Так, коллектив Новодвинской горбольницы недавно терпеливо перенес снижение реальных доходов по стимулирующим надбавкам. В прошлом году 1 балл стоил 100 рублей, а сейчас - 10. Получается при 100-бальной выработке врач раньше получал сверх оклада 9 тысяч рублей, теперь - 900. А пожаловаться некому: стоимость балла определяет руководство медорганизации исходя из фонда оплаты труда.

Невзирая на неоднократные призывы первых лиц государства о возрождении первичного звена, никакой доступности и комфорта на уровне первичной медико-санитарной помощи, увы, до сих пор нет. «Первичка» просто обнажена и истерзана хроническим недофинансированием. Ковидная история только подчеркнула, что здравоохранение само глубоко больно. Кстати, «сортировка» работников на «связанных с ковидом» и «не связанных», дающая первым значительную надбавку, по мнению многих, тоже несправедлива - пациенты-то в больницы и поликлиники ходят одни и те же…

И медики даже не надеются на улучшение собственного благополучия благодаря разрекламированной Минздравом РФ новой системе оплаты труда (должна стартовать в 2023 году). Декларируемые цели так и останутся недостижимы без серьезного увеличения финансирования отрасли. По данным недавнего мониторинга Счетной палаты РФ, в регионах есть серьезный скрытый дефицит финансирования территориальных программ ОМС. При этом разница в финансовом обеспечении между субъектами может доходить до 3,5 раза на одного застрахованного. То есть в нашей стране официально признано: уровень здравоохранения поставлен в зависимость от благосостояния региона. И понятно, что нашей дефицитной и закредитованной Архангельской области самостоятельно обеспечить достойную медицину для работников и пациентов не удастся, если еще и с управленцами в здравоохранении Поморью все никак не везет…

 

22 август 07:01 | : Политика / Экономика

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