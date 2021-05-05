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В Архангельске "Единая Россия" обсудила партийный проект "Безопасные дороги"

В 2021 году в рамках этого нацпроекта будет отремонтировано 150 километров региональных автодорог.

В настоящее время протяжённость региональной сети дорог (без учёта федеральных трасс) составляет чуть более 7000 километров. Плюс 333 километра автозимников и 25 километров ледовых переправ. Специфика Архангельской области — малый процент дорог, которые имеют асфальтобетонное либо цементобетонное покрытие — порядка 23%. И 675 километров — это дороги без покрытия — грунтовые, которые в период дождей становятся практически не проезжими. К 2024 году, в соответствии с поручением Президента, планируется, что 50% от протяжённости региональной сети дорог должно находиться в нормативном состоянии. Для Архангельской области это 3,5 тысячи километров.

Региональным координатором партпроекта «Безопасные дороги» является Игорь Пинаев, директор дорожного агентства «Архангельскавтодор». На совещании он рассказал о том, что благодаря партийному проекту, который затем перерос в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сегодня практически в каждом муниципальном образовании Архангельской области есть примеры, когда участки дорог, которые не делались десятки лет, в настоящее время не только закатаны в асфальт, но и соответствуют всем необходимым требованиям и нормативам. В частности, они оборудованы леерными ограждениями, нанесена необходимая разметка, установлены дорожные знаки и освещение. Для справки: более 500 км. региональных автомобильных дорог — около 8% от общей протяженности, проходят по населенным пунктам.

Сейчас активно идут ремонтные работы и на участках, соединяющих населённые пункты. В этом году это 9 объектов в 8 районах Архангельской области. В частности, ведётся ремонт участков дорог Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень, Коноша-Вельск, Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож, Тарасоноволоцкая-Кононовская-Дубровская, Усть-Вага-Ядриха. Протяженность дорог, приведённых в нормативное состояние в этом году, составит практически 150 километров. По состоянию на начало августа уже выполнено порядка 70% от запланированных в 2021 году объёмов работ. Расходы на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по региональной сети в 2021 году составляют3,2 млрд рублей.

Объекты региональной сети, ремонтируемые в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году:

  • Дорога Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень — Приморский и Холмогорский районы, общая протяженность ремонтируемых в 2021 году участков 48,9 км. Работы ведутся на трёх участках, два из них — ремонт и восстановление существующего покрытия. Ещё один участок — в населённом пункте Рембуево. Здесь в ходе капитального ремонта будет выполнен полный комплекс работ с устройством тротуаров, пешеходных переходов, асфальтобетонного покрытия и установки линии электроосвещения.
  • Дорога Коноша-Вельск — Коношский и Вельский районы, общая протяженность ремонтируемых в 2021 году участков 39,3 км. Работы ведутся на двух участках — со стороны Коноши и со стороны Вельска. По Коношскому району с подрядчиком заключён первый долгосрочный контракт на ремонт 51 км. в течение трёх лет. Также принято решение всё направление дороги Коноша-Вельск перевести в асфальтобетонное покрытие.
  • Дорога Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож — Няндомский и Каргопольский районы, общая протяженность ремонтируемых в 2021 году участков 35,2 км. В планах — к концу 2023 года участок дороги от трассы М8 до границы с Кенозерским парком полностью привести в нормативное состояние с асфальтобетонными покрытием.
  • Дорога Тарасоноволоцкая-Кононовская-Дубровская — Устьянский район, общая протяженность ремонтируемого в 2021 году участка 11,7 км. Ремонт производится на участке до комплекса «Малиновка»
  • Дорога Усть-Вага-Ядриха — Верхнетоемский район, общая протяженность ремонтируемого в 2021 году участка 13,9 км. Это самый крупный и серьёзный объект капитального ремонта текущего года. Участок будет переведён в асфальтобетонное покрытие. Если погодные условия позволят, то ремонт этого участка планируется завершить к середине сентября.

Ремонт и строительство дорог для Архангельской области – одно из самых важных направлений. Как отметил Игорь Пинаев, финансирование этого направления осуществляется как в рамках национального проекта, так и благодаря дополнительным средствам, которые привлекаются в регион благодаря активной позиции губернатора региона Александра Цыбульского. «Эти дополнительные средства, как правило, распределяются в соответствии с поручениями губернатора, которые формируются из наказов самих жителей, — сказал он. — Это очень важно. Так как если какой-то объект не попал в национальный проект, не надо думать о том, что о нём можно забыть. Наоборот, такие объекты попадают во второй список, который реализуется за счёт привлечения дополнительного финансирования».

12 август 12:18 | : Политика

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