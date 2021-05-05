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Какой быть Чумбаровке? Глава Архангельска провел ревизию работ

В год 100-летия Чумбаровка преображается, чтобы радовать горожан и туристов. На ремонт пешеходной улицы Группой компаний «Титан» выделено более 50 млн. рублей. На эти средства восстанавливают участки, которые давно не ремонтировались.

 Впервые реконструкция затронула всю протяженность «архангельского Арбата» – от улиц Карла Либкнехта до Иоанна Кронштадтского.

Во время рабочей поездки Дмитрий Морев обсудил с представителями подрядчика вопросы, которые волнуют горожан. Так, принято решение о восстановлении детской площадки, которая расположена на Чумбаровке. Территорию регулярно подтапливает во время дождей, поэтому там установят бетонное основание с покрытием из резиновой крошки. Появится на ней и новое детское игровое оборудование. 

 Еще один важный момент, который удалось решить благодаря взаимодействию подрядчика и городской власти, -  обновление фасадов домов. В этом году покрасят 15 домов, отремонтируют заборы, работы выполнят в едином стилевом решении. Цвета для фасадов выбирались с учетом мнения жителей, опираясь на старые фотографии и исторические материалы. 

О технической стороне ремонта Чумбаровки главе города доложил представитель подрядчика Денис Червонный. 

 - На данный момент завершены работы по демонтажу покрытий, бортовых камней. Мы уже приступили к укладке плитки, укладка бортового камня готова на 50 процентов. За последнюю неделю завершили работы по покраске двух домов, со следующей недели начнем красить фасады еще трех зданий на Чумбаровке, - рассказал Денис Червонный.

 На некоторых участках брусчатку заменят полностью, а где-то она будет выровнена и восстановлена. Также подрядчик займется озеленением территории. На Чумбаровке высадят более 600 кустарников, все исходные зеленые насаждения будут сохранены. На улице появятся новые скамейки и урны. А у центрального универмага будет установлена современная сцена с подсветкой. 

- Улица имеет огромное значение для жителей и гостей города – у нее большой туристский потенциал. Да, раньше ее уже ремонтировали, но частями. Сейчас же некоторые работы на объекте выполняются впервые. Мы получили достаточно обращений от горожан с просьбой привести улицу к единому стилю. Радует, что в рамках трехстороннего соглашения вместе с правительством области и Группой компаний «Титан»  у нас это получается, - рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев.  

09 август 14:11 | : Политика / Экономика

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