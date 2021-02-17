Дорога Архангельск-Пинежье наводит ужас

Своими впечатлениями от увиденного (и прочувственного) поделилась депутат Государственной думы от Архангельской области Ирина Чиркова:
- В очередной раз убеждаюсь, что дорога, которая соединяет Архангельск с населенными пунктами Пинежского района, - жуть! Особенно невыносимы для легкового автотранспорта участки с железобетонными плитами. А песчаные «ловушки» на пути в Верховье Пинежья для незнающего водителя вообще могут стать погибелью. Мне эта дорога известна давно: на протяжении многих лет каждое лето моя семья ездит в деревню Сульца. О заметных улучшениях местным жителям можно только мечтать.
Ежегодные заявки в Правительство области, которое привыкло отнекиваться нехваткой средств в дорожном фонде, наконец принесли хоть небольшой, но результат: в этом году по нацпроекту «БКАД» идет ремонт трёх участков от Рембуево до Белогорского, где вперемежку был разбитый асфальт с грунтовкой. Работы ценой в миллиард(!) рублей должны завершиться до осени. Только вот в общем протяжении дороги, которая идет от областного центра через Карпогоры до границы с Республикой Коми, эти 49 км - капля. Продолжение ремонтов здесь обещают только в 2023-24 годах.
Понятно, что решающую роль в «убивании» дорог играет транспорт лесозаготовительных предприятий, работающих в Пинежском (и не только) районе. Кстати, год назад одну из них мы уличили в нарушении экологического законодательства (вывоз песка с берегов у деревни Шотова) и через прокуратуру заставили исправляться.
Другая компания, зашедшая в пинежские леса гораздо раньше, в прошлом году подписала с Правительством региона соглашение о совместном ремонте дорог. Достаточно ли ежегодного выделения «Титаном» 100 млн рублей на компенсацию приносимого региональным дорогам ущерба, должны оценивать эксперты. Но все же это хоть что-то: областной бюджет по этому соглашению добавляет еще 100 млн - и на совокупные средства будут проводиться работы по восстановлению разрушений автодорог общего пользования по маршрутам движения автотранспорта ГК «Титан». Из этих 200 млн рублей в 2021 году и были запланированы работы на 120 млн именно на участке «Карпогоры - Сосновка - Нюхча» - отсыпка щебеночно-песчано-гравийной смесью.
Что интересно (для прокуратуры прежде всего): исполнительная власть откровенно говорит, что занимается поддержанием ДОПУСТИМОГО уровня содержания региональных дорог, а не НОРМАТИВНОГО...
А на днях ко мне обратились жители Пинежского района с просьбой поспособствовать в улучшении проезда автомобилей по понтонной переправе через реку Пинега в районе поселка Ясный. На понтоне имеются глубокие стыковые соединения, которые создают препятствия для безопасного проезда легковых автомобилей.
Местные жители сообщили мне, что неоднократно обращались с заявлениями в ГКУ «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», но ситуация не решается. Я уже направила в Министерство транспорта Ао запрос с просьбой принять меры для обеспечения безопасного и комфортного передвижения по понтонной переправе через Пинегу. Надеюсь, реакция будет оперативной.