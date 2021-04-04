Жара еще не повод. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Июль. В Архангельске жара такая, что асфальт плавится. Вроде бы, все мысли должны быть о плавках-купальниках, о курортах Краснодарского края или билетах на Хургаду.
Но народные избранники нашего города продолжают пахать аки пчелы. И это несмотря на сессионные каникулы. Та самая нужная рабочая рутина…
Депутат Иван Воронцов принял участие в рабочей поездке главы областной столицы в Северный округ. В частности, группа осмотрела фронт работ на территории будущего сквера по улице Химиков между ФСК им. Личутина и магазином «Магнит». За благоустройство этой территории жители голосовали в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и одержали уверенную победу. Ну, а депутаты, представляющие интересы округа в городской Думе, их в этом поддержали.
- Вместе с Дмитрием Моревым пообщались с подрядчиком и осмотрели ход работ. По их словам, работы идут с соблюдением всех сроков и никаких непредвиденных ситуаций не возникает. Мы не обладаем профильным образованием, чтобы профессионально оценить качество работ, но с бытовой точки зрения – работы выполняются достаточно качественно. Надеемся, что такая тенденция продолжится дальше, и уже к концу лета жители округа смогут комфортно отдыхать в новом сквере, - высказался по итогам Иван Воронцов.
Кстати, по его мнению, которое было поддержано со стороны администрации, что внешний вид будущего сквера будет портить лишь один объект - трансформаторная будка, которая расписана граффити. И чтобы новый сквер имел законченный вид, на этой будке будет нанесен полноценный стрит-арт. И правильно, такой славный округ должен выглядеть продвинутым и модным.
Вячеслав Широкий наконец-то достучался областной администрации по поводу неудовлетворительного состояния строительного забора на площади Терехина. Этот вопрос был затронут губернатором Цыбульским в ходе совместного совещания с руководством города. Его слова:
- Годами участки в центре города огорожены ржавыми, помятыми и упавшими заборами. И все принадлежат каким-то «великим» людям и к ним нельзя подходить. Эта практика порочна. В течение недели подготовьте предложения. Стройки стоят замороженными по 8 лет, а мы ищем участки под возведение жилья.
Широкий удовлетворен… ну, почти:
— Измененные правила благоустройства давно действуют, административный кодекс позволяет выносить наказания, ну и наконец, существуют механизмы изъятия земельных участков. В Соломбале уже есть один знаменитый забор на набережной Георгия Седова, его бы тоже не мешало привести в порядок, где это возможно предоставить доступ к реке: из-за этого есть проблема с обустройством переправы на Хабарку.
На крайней сессии городской Думы депутаты совместно с администрацией дополнительно выделили порядка 45 миллионов рублей на целевую программу "Развитие городского хозяйства на территории ГО "Город Архангельск". Из этих денег часть пойдет на благоустройство дворовых территорий.
Пришло время конкретики.
Депутат Мария Харченко (ЛДПР):
- Ко мне в приемную поступило больше ста обращений только из двух домов моего округа с просьбой помочь с ремонтом дворовой дороги. Это дома по адресу пр. Ленинградский, 171 и 171 корп.1. В этом году часть бюджетных средств, а это 30 миллионов рублей, депутаты могли ходатайствовать об их использовании на самые острые нужды горожан своих округов. Мы с моим коллегой Василием Кичевым направили их на ремонт дорог во дворах.
Работы в этом направлении должны быть исполнены к середине последнего месяца лета.
Ну, а курорты подождут…