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Национальный рейтинг губернаторов: Цыбульский пошел в рост

Опубликован рейтинг глав российских регионов за май-июнь текущего года.

Эксперты отмечают, что в этот относительно политически-спокойный период губернаторам серьёзно приходится работать в связи с новыми вызовами по старой проблематике. По резкому, если не сказать «взрывному», его ещё называют критическим, росту заболеваемости коронавирусом. Это касается всех регионов без исключения. Перед всеми губернаторами, как определено в давнем указе президента России, стоит задача оперативно принимать решения и минимизировать распространение новой коронавирусной инфекции, включая новые более опасные штаммы, и приложить ещё более серьёзные усилия для защиты людей, обеспечив вакцинацию.

Впрочем, параллельно политологи говорят о недопустимости введения обязательной вакцинации населения вкупе со штрафными санкциями к уклонистам, что пытались сделать власти Якутии, ибо это противоречит как российскому, так и международному праву.

Итак…

Первые три места рейтинга заняли: Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов Татарстан), Александр Дюмин (Тульская область).

Последние три: Валентин Коновалов (Хакасия), Андрей Клычков (Орловская область), Владимир Сипягин (Владимирская область). Их позиции указывают на то, что главы регионов, не состоящие в «Единой России», вряд ли могут рассчитывать на благосклонное отношение не только со стороны федерального центра, но и экспертного сообщества. Такова сегодняшняя реальность…

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поднялся на 61-ю строчку рейтинга, что наглядно демонстрирует восходящий тренд.

Анализ его деятельности:

- Главе Поморья добавило плюсов ежегодное послание, зачитанное перед депутатами местного Законодательного собрания. Это было первое подобное выступление главы и по большинству отзывов, оно произвело благоприятное впечатление. Для региона с достаточно суровым климатом, особое значение имело включение в проект бесплатного подведения газа до границ участков граждан. Пока все предложенные губернатором кандидатуры на пост глав муниципальных округов проходят без проблем. Не отмечают эксперты и каких-либо трений главы с местными элитами.

О выходе региональной медицины на новый уровень свидетельствует сообщение Александра Цыбульского, что врачи Архангельской области освоили операцию по трансплантации печени. Губернатор сообщил о привлечении в отрасль дополнительно 6,3 млрд рублей и открытии в ближайшее время центров амбулаторной онкологической помощи. Большое внимание будет уделено цифровизации медицины.

Успешным было участие Александра Цыбульского в Петербургском международном экономическом форуме, знаменовавшееся заключением ряда важных договоренностей. Особое внимание привлекло его выступление о перспективах экономического развития региона и всей России, открываемых северным морским путём.

Хороший отклик получила поддержка губернатором идеи провести единый гражданский форум общественников со всей области.

Создание цифровой платформы, по мнению экспертов, будет способствовать наведению порядка в вывозе мусора – одной из наиболее болезненных тем для жителей региона. Критические замечания были вызваны эпизодом с возложением Александрам Цыбульским цветов к монументу Юнгам Северного флота: состояние памятника было далеко не блестящим. Кроме того, в упрёк главе ставится наличие в региональном правительстве министров с приставкой «и.о.», что только нервирует чиновников и создаёт ощущение нестабильности управленческой вертикали.  

30 июнь 08:05 | : Политика

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